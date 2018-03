Flanco a avut in 2017 afaceri record de aproape un miliard de lei, iar din ianuarie anul trecut si pana acum a inchis 16 magazine

Flanco a deschis anul trecut 17 magazine, insa a inchis 10, iar in primele doua luni din acest an a renuntat la alte sase magazine. Dragos Sirbu, seful companiei, spune ca a fost analizata eficienta fiecarui magazin si s-a renuntat mai ales la magazine din mall-uri (sase la numar), unde chiriile sunt anormal de mari.Anul acesta compania estimeaza afaceri cu cel mult 5-7% mai mari si are in plan sa deschisa 15 magazine, in prezent reteaua fiind compusa din 121 de magazine.Sirbu spune ca semnele de la producatori arata ca produsele se vor schimbi, undeva in jurul a 6-8%, cresteri de preturi urmand sa apara cu siguranta la televizoare, cum se intampla in fiecare an in care este Campionat Mondial de Fotbal. "In acest debut de an cam toate industriile isi propun sa creasca preturile".Valoarea totala a pietei electro-IT a fost estimata de Flanco la 2,8 miliarde euro, crestere de 200 milioane euro fata de 2016. Piata televizoarelor a totalizat 1,51 milioane de unitati anul trecut, evolutia fata de 2016 aratand o crestere de 9% ca valoare si o scadere de 8% ca volum de unitati.Piata smartphone-urilor a ajuns la 3,67 milioane de unitati vandute anul trecut, ceea ce inseamna o crestere de 4% la numarul de unitati, dar un avans valoric de 35%. Ponderea telefoanelor mai scumpe de 800 de lei a crescut de la o treime in 2016, la 45% anul trecut.Cu ponderi similare, 4%, au crescut vanzarile de masini de spalat (615.000 unitati) si frigidere (520.000 de unitati).Piata laptop-urilor a scazut numeric cu 17%, pana la 385.000 de unitati, insa valoric cresterea a fost de 4% datorita numarului mai mare de sisteme de gaming vandute.