Cum s-a schimbat Apple în zece ani de la moartea lui Steve Jobs

Tim Cook nu este carismatic, dar este extrem de eficient ca manager, iar Apple și-a crescut enorm veniturile la capitolul aplicații (mai ales jocuri video) și la capitolul servicii. În plus, iPhone a rămas produsul principal, dar vânzările lui s-au triplat în 10 ani.Capitalizarea Apple era de 360 miliarde dolari în octombrie 2011, iar în prezent este de aproape șapte ori mai mare: 2.360 miliarde dolari.Numărul de angajați era de 63.000 în octombrie 2011, iar în prezent este de peste 150.000.Veniturile companiei au crescut de la 106 miliarde dolari în anul fiscal 2011, la 274 miliarde dolari în anul fiscal 2020.iPhone a rămas produsul principal care reprezintă peste jumătate din vânzările companiei ce livrează anual peste 200 de milioane de smartphone-uri, în timp ce în 2011 a livrat 72 de milioane.Numărul total de utilizatori de iPhone a trecut anul trecut de un miliard, în timp ce în 2011 spre final erau sub 150 de milioane.Tim Cook este departe de a egala carisma lui Steve Jobs și mulți reproșează Apple că a intrat în ”pană de idei” și nu mai lansează produse interesante ca pe vremea lui Jobs. Din 2015, de când Apple a lansat Apple Watch, compania nu a mai scos nicio nouă categorie de produs care să se vândă în multe milioane de exemplare.S-a vorbit că Apple va lansa un televizor, dar zvonurile au fost nefondate, iar cel mai discutat produs - la nivelul zvonurilor - a fost viitoarea mașină Apple ”Apple car” care dacă va exista va ajunge pe piață după 2027. Alte zvonuri indică faptul că ar putea exista peste câțiva o cască de realitate augmentată sau un fel de ochelari smart.Cert este că mulți spun că Apple nu a mai venit cu inovații cum a făcut-o sub ”bagheta” lui Steve Jobs care a adus pe piață produse precum iPod, iPhone și iPad. În fiecare prezentare iPhone auzim că procesorul este mai bun, că are noi funcții camera și că bateria ține mai mult cu X ore. Mulți au spus că noile iPhone-uri, lansate la jumătatea lui septembrie, ar fi trebuit să poarte numele iPhone 12S, nu iPhone 13, fiindcă nu aduc așa multe noutăți față de telefoanele lansate în octombrie 2020.Apple a fost criticată și pentru că a intrat târziu în rândul producătorilor de telefoane 5G, dar și că nu a avut curajul să lanseze un model pliabil.Trebuie spus însă că iPhone a rămas un produs care se vinde bine (peste 200 de milioane de unități pe an) și mulți experți spun că iPhone are cele mai bune camere foto-video din piață. În plus, Apple merge extrem de bine financiar și nu ar fi exclus să ajungă la o capitalizare de 3.000 de miliarde dolari în câteva luni.