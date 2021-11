Black Friday 2021 - Mihai Pătrașcu, EvoMAG: Costurile de shipping au crescut de 5 ori față de anul trecut/Compania estimează vânzări cu 15% mai mari față de BF 2020

Până acum, EvoMAG spune că a avut un Black Friday foarte bun și estimează vânzări mai mari cu 15%, față de 10% cât era prognoza inițială. Produsele la care creșterile au fost peste medie sunt laptop-urile, electrocasnicele mari și produsele pentru casă și grădină.La fel ca alte companii, EvoMAG a avut pentru Black Friday 2021 un plan de acțiune pe care l-a început acum 9-10 luni. ”Pentru că avem 16 ani de experiența am luat decizia de a achiziționa un stoc mai mare, din timp. Stocul este cu 30% mai mare decât anul trecut și asta se întâmplă și din cauza acestei crize logistice. Shippingul este mult mai scump decât anul trecut și termenul de livrare s-a dus de la o lună, la două sau chiar trei luni. Ești obligat să achiziționezi produse mai din timp pentru stocuri”, spune Mihai Pătrașcu, director EvoMAG.Spre exemplu, costul de shipping a crescut de la 3.000 de dolari/container anul trecut, la 16.000 de dolari în prezent.EvoMAG spune că a investit mai mult decât în alți ani în depozitare și era pregătită pentru capacitate mai mare de produse. În vară au ajuns primele produse pentru Black Friday 2021 și compania spune că are un avantaj important: achiziționează multe produse din țară și din alte state europene, ceea ce înseamnă că această criză a containerelor nu a afectat întreg business-ul. Practic, compania a cumpărat multe produse de la diverși distribuitori oficiali care s-au ocupat de aducerea produselor în țară.Cât se vinde de Black Friday, comparativ cu o lună normală? Mihai Pătrașcu spune că în luna noiembrie se poate vinde de două sau chiar trei ori mai mult decât într-o lună obișnuită.EvoMAG a avut o pondere extrem de ridicată la plata cu cardul de Black Friday 2020, aproximativ 65%, iar pentru anul acesta estimarea este că se va trece sigur de 50%. Anul trecut acest procent a fost atât de mare pentru că era această temere de pandemie, iar plata cu cardul a fost aleasă de multe persoane care nu ar fi ales această metodă în mod normal, spune șeful companiei.Anul acesta estimarea este undeva pe la 50 - 60%, pondere extrem de mare față de primele ediții de BF când plata cu cardul era pe la 15-20% din total.EvoMAG organizează de ani de zile Black Friday în mai multe ”episoade”, iar anul acesta primul episod a început în 29 octombrie și al doilea pe 5 noiembrie, iar campania de BF va ține până pe 28 noiembrie. În diverse perioade primează diverse categorii de produse și compania spune că organizarea în etape este mai potrivită decât într-o singură zi.EvoMAG a făcut anul acesta două parteneriate importante de livrare: unul cu Glovo și altul cu Sameday, pentru ridicare din easybox.EvoMAG are 80 de angajați și estimează pentru 2021 o cifră de afaceri de 33 milioane euro.