​Endava, compania britanică de software, pornește într-o caravană Connect.IT, o serie de evenimente pe diverse teme tehnice în care pasionații de tehnologie vor avea ocazia să afle direct de la profesioniști care sunt noile tendințe în industria IT-ului. Primul eveniment al seriei va avea loc mâine, la București, de la 18:30, în format hibrid și acolo se va discuta despre NFT-uri, de la crearea lor până la relația lor cu drepturile de proprietate intelectuală, dar și despre provocările adoptării Amazon Web Services și rezolvarea lor. Participarea este gratuită.

Alexandru Gâtu, Senior Test Consultant și speaker Connect.IT București ne-a povestit despre relația dintre creatorii de conținut și NFT-uri și cum pot fi monetizate acestea.

Ce este Connect.IT și cum a pornit această serie de evenimente?

Alexandru Gâtu: Connect.IT powered by Endava este o serie de întâlniri pe diverse teme tehnice, cu scopul de a crea și dezvolta comunitățile locale de IT, facilitând schimbul de experiențe și dialogul deschis între profesioniști. Noutatea din acest an este prezența extinsă a evenimentului în 12 orașe din România, Bulgaria, Polonia și Moldova. Este prima caravană de evenimente tehnice sub această umbrelă care va acoperi majoritatea locațiilor în care Endava este prezentă la nivel de Europa Centrală.

Cine sunt invitații primului eveniment Connect IT din București și care sunt principalele teme pe care le vor aborda?

Alexandru Gâtu: În cadrul Endava avem mulți colegi pasionați atât de zona tehnică, cât și de a împărtăși din cunoștințele și experiență lor cu cei din jur. Așadar, eu și colegul meu, Bogdan Duță, avem plăcerea de a deschide această serie cu primul eveniment care va avea loc mâine în București, începând cu ora 18:30. M-am alăturat Endava în urmă cu 7 ani, în calitate de Performance Tester și de atunci m-am implicat în numeroase proiecte tehnice și am preluat mai multe roluri precum Security Community Lead, Career Coach și coordonator al programelor de junior pentru Disciplina de Testare din București. Sunt pasionat de blockchain și NFT, motiv pentru care prezentarea mea "Intellectual Property Meets NFTs" va aborda această zonă pe cât de interesantă, pe atât de controversată. În cea de-a doua parte a seriei voi oferi ștafeta colegului meu din Disciplina de Arhitectură Software, Bogdan Duță. Prezentarea lui Bogdan "Challenges in Migrating a Legacy System to AWS" se va concentra pe experiența dobândită în cadrul unui proiect pe care l-a dezvoltat, mai exact pe soluțiile de re-platforming și refactoring ale unui sistem legacy care livra zilnic milioane de licențe pentru clienți din 3 regiuni globale.

De ce sunt importante drepturile de proprietate intelectuală atunci când discutăm despre dezvoltarea NFT-urilor?

Alexandru Gâtu: Creatorii de conținut – fie el audio sau fotografie – se pot folosi de această tehnologie pentru a-și monetiza eforturile pentru crearea acestora, dar și pentru fidelizarea audienței sau a fanilor. Un bun exemplu în acest sens sunt NFT-urile oferite de formația "Subcarpați", lansate prin intermediul rețelei Elrond ce oferă deținătorilor o serie de facilități, precum melodii noi sau acces la concertele lor și ajută la formarea unei comunități de pasionați. Practic, prin intermediul acestei tehnologii se poate stimula foarte mult această zonă, iar tinerii artiști se pot face auziți și răsplătiți mult mai ușor pentru eforturile depuse. Însă nu doar această industrie se poate bucura de tehnologia Blockchain, respectiv NFT-uri. Un alt exemplu ar fi înlocuirea licenței unui produs software – care acum este fie în format digital, fie fizic sub forma unor chei de licențiere – cu un NFT care poate reprezenta dreptul de a utiliza proprietatea intelectuală și care este ușor de transferat sau revândut. Un aspect important de menționat este că această tehnologie permite verificarea facilă, rapidă și sigură a informației și se poate folosi inclusiv pentru scopuri ce nu sunt neparat legate de proprietatea intelectuală, cum ar fi actele oficiale emise de o autoritate a unui stat

Care sunt principalele tendințe pe care o să le discutați marți?

Alexandru Gâtu: Principalele tendințe pentru zona de NFT-uri sunt definirea utilității lor în rezolvarea problemele moderne, interacțiunea cu industria jocurilor video, precum și mecanismele de monetizare disponibile pentru creatorii de conținut cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

În ce orașe vor avea loc următoarele întâlniri, cui sunt dedicate și care vor fi temele abordate?

Alexandru Gâtu: Așa cum am menționat mai devreme, caravana Connect.IT va ajunge în 12 orașe din Europa Centrală, România, Moldova, Bulgaria și Polonia (una dintre cele mai recente locații în care compania și-a extins business-ul). Primul eveniment va avea loc la București, mâine de la 18:30, și va continua cu Craiova (12 mai), Brașov (26 mai), Ruse, Lodz, Bălți, Sibiu (9 iunie), Târgu Mureș (16 iunie), Gdansk, Suceava (23 iunie), Plovdiv și Varna. Temele abordate vor fi dintre cele mai diverse, de la NFT la AWS, React, Web Applications și multe altele. Prezentările vor avea însă un caracter tehnic, de aceea se adresează cu preponderență unei audiențe care activează pe piața de IT sau cu un background în această zonă.

Mai multe detalii despre temele abordate în fiecare oraș și modalitățile de înscriere, vor fi publicate în curând pe pagina de social media Endava.

