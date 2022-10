IT Marți, 25 Octombrie 2022, 15:52

Vlad Barza • HotNews.ro

​TikTok, cea mai populară aplicație în rândul publicului de sub 25 de ani, a organizat prima sa conferință de presă în România și spune că numărul de utilizatori a crescut cu 70% pe plan local în ultimii doi ani. Cât durează în medie un clip pe TikTok, câți dintre useri postează vreodată ceva? Există moderatori pentru conținutul în română?

Cum se pozitioneaza TikTok Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

TikTok și câteva cifre cheie

TikTok a depășit 1,1 miliarde de utilizatori în lume, dar nu furnizează cifre pentru fiecare țară în parte. La finalul articolului puteți citi estimări despre țările unde aplicația stă cel mai bine.

Cei de la TikTok spun că există și moderatori pentru limba română, lucru necesar, dacă ținem cont de faptul că numărul de useri aproape că s-a dublat în ultimii doi ani și este de ordinul milioanelor.

Aplicația TikTok este disponibilă în Europa din 2019, după ce Musical.ly a fost rebranduită cu numele TikTok. Sediul central este la Londra, iar biroul regional este la Varșovia (deschis în ianuarie 2021). În România există câțiva oameni de vânzări și publicitate.

TikTok permite clipuri de până la 10 minute lungime, însă media duratei clipurilor urcate este de 2 minute și jumătate. Trebuie spus că doar o zecime dintre cei care au conturi TikTok postează vreodată ceva, așadar, 90% dintre cei care intră pe rețea sunt utilizatori pasivi. Practic, „consumă” conținut într-o medie de o oră și jumătate pe zi, trecând mai rapid sau mai lent printre clipurile oferite de algoritmul extrem de eficient.

Aceste cifre sunt la nivel global, cei de la TikTok nedorind să dea date despre piața locală, în ciuda insistențelor jurnaliștilor români. Reprezentanții TikTok au explicat că datele demografice legate de audiență sunt furnizate doar clienților, care semnează un acord de confidențialitate.

Cei de la companie nu au putut să dea detalii nici despre ponderea publicului tânăr din totalul utilizatorilor, acest public tânăr fiind atuul TikTok față de Facebook, care are un public mai puțin tânăr.

Reprezentanții companiei au spus la București că aplicația s-a maturizat, adăugând că acest lucru se vede și din faptul că sunt tot mai numeroși oamenii la 35-40 de ani care-și fac cont. Vârsta minimă pentru a avea cont TikTok este 13 ani.

Facebook ar vrea să schimbe algoritmii pentru a semăna mult mai mult cu TikTok - presă

Date din SUA arată că jumătate dintre useri au mai puțin de 25 de ani, pondere la care Facebook poate doar să viseze.

O mare diferență față de alte rețele este că TikTok nu insistă ca cei care au cont să posteze vreodată ceva, ci se bazează mult pe consumul pasiv și mai ales pe secțiunea „For You” unde poți descoperi tendințe, brand-uri, utilizatori și produse, în funcție de cei îți dau algoritmii care îți construiesc un profil încă din primele secunde după ce începi să te uiți la clipuri.

Un studiu făcut în România arăta că userii locali ai TikTok intră în proporție de 46% pentru a găsi diverse lucruri noi.

Oficialii TikTok au confirmat și un trend despre care s-a scris mult în ultima vreme: tot mai mulți folosesc rețeaua pe post de motor vizual de căutare, pentru a găsi rapid diverse lucruri.

TikTok introduce noi instrumente de editare pentru clipuri, text și sunete

„Oamenii nu intră doar să vadă diverse lucruri, ci și să caute. Devenim un motor de căutare, așa că tot mai mulți vin să caute pe TikTok. O spunem foarte clar: business-ul nostru NU este să concurăm cu Google, nu ne propunem asta, ci vrem să facem lucrurile în stilul nostru. Se pare însă că userii găsesc conținut relevant în rețea”.

Cei de la TikTok spun că rețeaua este o platformă de entertainment (de distracție, de recreere) una unde NU intri ca să verifici ce au postat prietenii sau ce s-a întâmplat nou, ci vii să urmărești conținut nou, original, pe verticala ecranului, cu sunet. TikTok spune că este mai degrabă o aplicație video precum Netflix și Hulu, decât o rețea socială precum Facebook sau Instagram.

Datele TikTok indică faptul că aproximativ 1% dintre clipurile postate sunt eliminate din cauză că încalcă diverse reguli stabilite de rețea. Compania insistă pe faptul tot mulți useri află din rețea despre o mulțime de brand-uri și produse, astfel că merită să investești în reclame. Evident că un atuu în vânzarea de publicitate este și faptul că unii useri stau și peste 2-3 ore/zi „răsfoind” tot felul de filmulețe și ajungând să recomande produse, dar și să cumpere, după ce le-au văzut acolo.

Compania a citat un studiu din România în care cei mai mulți dintre cei întrebați susțineau că nu sunt deranjați de reclamele de pe aplicație. Trebuie spus că reclamele nu sunt deloc puține: uneori apare una la fiecare 2-3 scroll-uri între diverse filmulețe.

Compania are în România oameni care se ocupă de partea de publicitate, de parteneriate cu diverse agenții și de campanii. Dat fiind business-ul companiei, nu este de mirare că studiile prezentate de TikTok arată că userii nu sunt deranjați de numărul mare de reclame.

Putem estima că TikTok are în România cel mult 3-4 milioane de useri care și-au creat conturi, dar este imposibil de spus ce pondere dintre acești useri intră foarte des. Probabil numărul conturilor care creează des conținut este de ordinul zecilor de mii, sau cel mult undeva între 100.000 și 150.000. ÎNSĂ trebuie spus că acestea sunt DOAR estimări, pentru că TikTok NU dă numere pentru vreo țară în parte.

TikTok și creșterea sa excepțională

Facebook a avut nevoie de aproape nouă ani să ajungă la un miliard de useri, Instagram a avut nevoie de opt ani, iar WhatsApp, de șapte ani. Rețeaua TikTok, celebră pentru video-urile scurte cu adolescenți, a izbutit să ajungă la un miliard în doar cinci ani (și în doi ani și jumătate de la rebranding), în vara lui 2021, deși a avut multe obstacole în față. Cum a reușit? O multitudine de lucruri au avut o însemnătate mare, de la algoritmi, până la creșterea internetului.

TikTok avea 300 milioane de useri în 2018 și a trecut de un miliard acum un an. Nu există cifre oficiale, dar se estimează că SUA are 140 milioane de useri TikTok, Indonezia are 106 milioane și Brazilia are 84 milioane. Top cinci este completat de Mexic și Rusia, fiecare cu peste 50 de milioane. (sursă date oberlo.com). Aceste zece țări au, cumulat, peste 600 milioane useri.

Top 10 este completat de Vietnam, Filipine, Thailanda, Turcia și Arabia Saudită. Din Europa, Regatul Unit ar sta cel mai bine, cu 24 de milioane.

De ce a avut TikTok așa mult succes

A mizat pe faptul că tinerii nu au cheful și răbdarea să se uite la clipuri lungi, așa că a devenit super-popular cu clipuri de câteva secunde, dar care îți captează atenția.

Este o aplicație 100% vizuală unde au succes clipurile interesante și amuzante.

TikTok a venit la momentul potrivit și a speculat ce voiau tinerii să vadă. Algoritmi extrem de performanți le tot servesc unul după altul diverse filmulețe scurte. Algoritmii „învață” repede preferința fiecărui user și reușesc să anticipeze cu mare succes ce vor să vadă. Urmarea este că tinerii se vor desprinde tot mai greu de aceste aplicații.

Algoritmul este extrem de bine gândit, astfel că „învață” ce îți place încă din primele secunde și apoi, în aplicație, nu prea ai pe ce link-uri externe să faci click, așa că nu prea ai motive să părăsești aplicația.

Clipurile sunt ușor de făcut și ai de unde alege filtre și fond muzical, fără a fi nevoie să ai cunoștințe tehnice. Numărul filtrelor video a crescut mereu.

Adolescenți care nu și-ar fi închipuit niciodată că vor deveni virali au reușit asta prin clipuri amuzante, interesante sau/și utile/

Gradul de moderare este foarte redus, astfel că pot fi postate lucruri care pe alte rețele ar fi scoase. TikTok = libertate aproape deplină pentru mulți dintre fanii săi.