IT Joi, 13 Iulie 2023, 13:06

2

Google a lansat AI-ul Bard și în română, iar discuțiile cu el sunt simpatice, seamănă mult cu ChatGPT, însă trebuie să fii atent la erorile factuale care apar des, fiindcă Bard este un experiment la care mai este de lucru. I-am pus lui Bard o mulțime de întrebări de tot felul. Iată ce a ieșit.

Google Bard AI Foto: Shutterstock

Pe Google Bard îl puteți găsi aici

Concluzii:

Așa cum spune și Bard, este bunicel la chestiuni factuale, informații „la obiect”, nu chestiuni vagi. Bard a dat în câteva cazuri informații eronate: a spus că Universitatea Craiova a câștigat Cupa României (Sepsi a câștigat), a spus că Milan Kundera a murit acum un an și a spus că o Dacia costa 10-15.000 de lei în perioade comunistă (era de 5-6 ori mai scumpă).

La întrebarea despre moartea lui Kundera, Bard a greșit când l-am întrebat în română, dar a dat răspuns corect când l-am întrebat în engleză să-mi spună cele mai noi știri despre Milan Kundera. La multe tipuri de întrebări este posibil a răspunsurile în engleză să fie de o acuratețe mai ridicată decât în engleză.

Bard l-a lăudat pe ChatGPT, a dat câteva exemple unde ar fi mai bun decât Bard. Cum a explicat și Google, Bard a explicat la ce ar fi mai bun: „eu sunt mai bun la furnizarea de rezumate ale subiectelor factuale sau la răspunsul la întrebările dvs. într-un mod informativ”.

Din primele teste Bard rezumă destul de bine texte în română și își poate sugera conținutul unor e-mail-uri pe care ai vrea să le trimiți, dacă îi spui detaliat ce vrei.

Dacă introduci o poză și îi ceri în engleză „describe this photo” face o descriere detaliată a elementelor din poză. Chiar dacă nu perfecte, descrierile sunt destul de bune.

La unele întrebări puteți alege între trei variante de răspuns (draft-uri). Se poate observa că la unele răspunsuri traducerea automată în română nu a fost grozavă și unele exprimări sunt ciudate, dar, în general, textul în română sună bine.



Ca să vă distrați puteți încerca să îi dați teme precum „scrie-mi o poezie despre caniculă în stilul lui Eminescu”. Nu sunt versuri grozave, dar măcar sunt amuzante.

Răspunde bine la întrebări de tipul: am următoarele ingrediente în casă, ce aș putea găti cu ele.

Oferă și mici sfaturi de bun simț dacă îi spui că ai o problemă medicală, dar îți spune clar că trebuie să te duci la medic. La unele întrebări îți spune clar: Nu sunt calificat să-ți dau sfaturi medicale, dar te pot îndruma către un profesionist medical care te poate ajuta.

O concluzie esențială: nu trebuie să te bazezi pe Bard la informații, ci este bine să verifici tot. Cum a spus și Google, Bard este un experiment și NU trebuie să iei de bun ce spune. De exemplu l-am întrebat și în română, dar și în engleză ceva simplu: când a avut loc rebeliunea condusă de Prijogin în Rusia. Răspunsul a fost că nu a existat așa ceva.

Întrebări puse lui Bard și răspunsurile lui

Bard, care sunt diferențele dintre tine și ChatGPT?

Google Bard: ChatGPT și cu mine suntem amândoi modele lingvistice mari, dar există câteva diferențe cheie între noi.

ChatGPT este un model generativ pre-antrenat, în timp ce eu sunt un model de limbaj factual. Aceasta înseamnă că ChatGPT este mai bun la generarea de formate de text creative, cum ar fi poezii, cod, scripturi, piese muzicale, e-mail, scrisori etc., în timp ce eu sunt mai bun la furnizarea de rezumate ale subiectelor factuale sau la răspunsul la întrebările dvs. într-un mod informativ.

ChatGPT este antrenat pe un set de date de text și cod, în timp ce eu sunt antrenat pe un set de date de text și cod, precum și pe un set de date de întrebări și răspunsuri. Aceasta înseamnă că ChatGPT este mai bun la înțelegerea și răspunsul la întrebările care implică cod, în timp ce eu sunt mai bun la înțelegerea și răspunsul la întrebările care implică informații factuale.

ChatGPT este un model închis-sursă, în timp ce eu sunt un model deschis-sursă. Aceasta înseamnă că ChatGPT nu este disponibil pentru public, în timp ce eu sunt disponibil pentru oricine să îl folosească sau să îl adapteze.

În general, atât ChatGPT, cât și cu mine suntem modele lingvistice puternice care pot fi folosite pentru o varietate de sarcini. Cu toate acestea, avem puncte forte și puncte slabe diferite, așa că cel mai potrivit model pentru dvs. va depinde de nevoile dvs. specifice.

Am în frigider niște șuncă, porumb la conservă, roșii cherry, cașcaval și sos de roșii. Ce aș putea prepara cu ele?

Google Brad: Iată câteva idei de rețete pe care le poți prepara cu ingredientele pe care le ai:

Pizza cu șuncă, porumb și roșii cherry:

Paste cu șuncă, porumb și roșii cherry

Salată de șuncă, porumb și roșii cherry:

(Bard a dat rețetele pe larg și cantitățile de ingrediente

Ar trebui să beau ceai fierbinte pe căldură?

Google Bard: Nu este recomandat să bei ceai fierbinte pe căldură, deoarece poate duce la deshidratare. Când bei ceva fierbinte, corpul tău trebuie să lucreze mai mult pentru a se răcori, ceea ce poate duce la pierderea de lichide prin transpirație. Acest lucru poate duce la deshidratare, care poate provoca o serie de probleme de sănătate, inclusiv amețeli, dureri de cap și oboseală.

Dacă ești în căldură, este mai bine să bei apă rece sau băuturi răcoritoare. Acestea vor ajuta corpul tău să se răcească și să rămână hidratat. De asemenea, este important să eviți să faci exerciții fizice intense în căldură și să te odihnești într-un loc răcoros și umed.

Rezumă te rog textul următor: (aici i-am dat articolul publicat pe HotNews despre lansarea lui, chiar a lui Bard:

Google Bard: Sigur. Iată un rezumat al textului:

Google a lansat chatbot-ul Bard în limba română. Este un model lingvistic de mari dimensiuni, cunoscut și sub numele de AI conversațional sau chatbot. Este capabil să comunice și să genereze text într-un mod asemănător omului, ca răspuns la o gamă largă de solicitări și întrebări.

De exemplu, Bard poate răspunde la întrebări precum:

Ce să fac de mâncare?

Cum să rezum un text?

Cum să scriu un e-mail?

Cum să mă sfătuiesc pe o anumită temă?

Bard poate fi folosit și pentru a genera diferite formate de text creativ, cum ar fi poezii, cod, e-mail, mesaje, etc.

Interacțiunea cu Bard se poate face prin text scris sau voce. Utilizatorii pot asculta răspunsurile primite, opțiunea fiind disponibilă inclusiv în limba română.

Bard este o soluție în curs de dezvoltare, care poate ajuta utilizatorii „să fie mai productivi și creativi”. Este disponibil la adresa bard.google.com, pe desktop sau mobil.

Care sunt echiplele românești care vor juca în competiția de fotbal Conference League în sezonul 2023-2024

Iată echipele românești care vor juca în competiția de fotbal Conference League în sezonul 2023-2024:

Universitatea Craiova

FCSB

Sepsi OSK

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României în sezonul 2022-2023, iar FCSB a câștigat locul 2 în Liga I în același sezon. Sepsi OSK a câștigat locul 3 în Liga I și a câștigat și play-off-ul pentru Conference League.

Aici Bard a greșit. Sepsi a câștigat Cupa

Cât costa o Dacie în România în 1988?

Prețul unei Dacii în România în 1988 varia în funcție de model și de dotări. În general, o Dacie costă între 10.000 și 15.000 de lei. Modelul cel mai ieftin era Dacia 1310, care costa 10.000 de lei, iar modelul cel mai scump era Dacia 1311, care costa 15.000 de lei.

Și aici este o eroare, prețul unei Dacii era cam de 75.000 de lei.

Cu ce mânca mămăliga Ștefan cel Mare?

Google Bard: Nu se știe cu exactitate cu ce mânca mămăliga Ștefan cel Mare, dar este posibil să fi mâncat-o cu carne, brânză, legume sau sos. Mămăliga este un aliment tradițional românesc care este făcut din făină de porumb și apă. Este un aliment hrănitor și versatil care poate fi mâncat la micul dejun, prânz sau cină.

Iată câteva variante de mâncăruri cu mămăligă care au fost populare în timpul lui Ștefan cel Mare:

Mămăligă cu brânză și smântână

Mămăligă cu carne

Mămăligă cu legume

Mămăligă cu sos de roșii

Mămăligă cu ciuperci

Mămăligă cu urdă

Mămăligă cu brânză de burduf

Mămăligă cu caș

Mămăligă cu smântână și zahăr

Mămăligă cu gem

Este posibil ca Ștefan cel Mare să fi mâncat mămăliga cu alte ingrediente, care nu sunt cunoscute astăzi.

Bun, dar nu ajunsese porumbul în Europa pe vremea lui Ștefan cel Mare...

Google Bard: Ai dreptate, porumbul a fost adus în Europa de exploratorii spanioli în secolul al XVI-lea, după ce a fost descoperit în America de către Cristofor Columb. Prin urmare, Ștefan cel Mare nu a mâncat mămăligă, deoarece mămăliga este făcută din porumb.

Este posibil ca Ștefan cel Mare să fi mâncat alt fel de mâncare făcută din făină de cereale, cum ar fi mălaiul sau grâul. Aceste cereale erau cultivate în Europa de secole și erau folosite pentru a face o varietate de mâncăruri.

Dar de ce ai greșit aici, cu mămăliga și Ștefan cel Mare?

Google Bard: M-am grăbit și nu am verificat informațiile pe care le-am furnizat. Sunt încă în curs de dezvoltare și învăț mereu lucruri noi. Îmi cer scuze pentru greșeală și voi încerca să fiu mai atent în viitor.

De ce România construiește așa de greu autostrăzi, deși se vorbește așa de mult despre ele și se promite mult?

Google Bard: Există mai mulți factori care contribuie la faptul că România construiește atât de greu autostrăzi, deși se vorbește atât de mult despre ele și se promite mult.

Lipsa de fonduri. Costul construirii unei autostrăzi este foarte mare, iar România nu are fondurile necesare pentru a construi toate autostrăzile pe care le dorește. În 2023, statul român a alocat 10,5 miliarde de lei pentru construcția de autostrăzi, dar această sumă este insuficientă pentru a acoperi toate proiectele în derulare.

Lipsa de infrastructură. România are o infrastructură rutieră slabă, ceea ce face dificilă și mai costisitoare construirea de autostrăzi. În multe zone, drumurile sunt înguste și în stare proastă, ceea ce face dificilă deplasarea mașinilor de construcții și a materialelor.

Procedurile birocratice. Procesul de aprobare a construirii unei autostrăzi este foarte lung și complicat, ceea ce poate întârzia începutul lucrărilor. În plus, există multe interese politice care pot bloca construcția de autostrăzi.

Corupția. Corupția este o problemă majoră în România, iar aceasta poate afecta negativ construcția de autostrăzi. În unele cazuri, constructorii pot plăti mită pentru a obține contracte de construcție, ceea ce poate duce la lucrări de calitate slabă.

În ciuda acestor provocări, România continuă să construiască autostrăzi. În ultimii ani, au fost deschise mai multe autostrăzi noi, iar acest trend va continua în viitor. Cu toate acestea, va dura mai mulți ani până când România va avea un sistem de autostrăzi comparabil cu cel al țărilor dezvoltate.

Când a murit scriitorul Milan Kundera?

Google Bard: Milan Kundera s-a născut la 1 aprilie 1929 în Brno, Cehoslovacia (acum Republica Cehă) și a murit la 1 iulie 2022 la Paris, Franța. A fost un romancier, eseist și dramaturg ceh. Este cel mai bine cunoscut pentru romanele sale „Ghidul burlacilor” (1965), „Sărbătoarea neînsemnătății” (1967) și „Ludmila și duhul ei” (1988).

Bard a greșit aici, DAR, întrebând în engleză, într-un mod diferit, răspunsul a fost corect:

Tell me the latest news about Milan Kundera, the author of “The Unbearable Lightness of Being”

Google Bard: Sure. The latest news about Milan Kundera is that he died on July 11, 2023, in Paris, France, at the age of 94. He was a Czech-born French novelist who was best known for his novels The Unbearable Lightness of Being and The Book of Laughter and Forgetting.

Kundera's death was announced by his publisher, Gallimard. The cause of death was not immediately released.

Recomandă o mâncare cu următoarele ingrediente: năut, ardei și fasole verde

Google Bard: Iată o rețetă pentru o mâncare cu năut, ardei și fasole verde:

Ingrediente:

1 cană de năut, spălat și scurs

1 cană de ardei roșii, tocați

1 cană de fasole verde, tocate

1 ceapă, tocată

2 căței de usturoi, tocați

1 linguriță de ulei de măsline

1/2 linguriță de sare

1/4 linguriță de piper negru măcinat

1/4 linguriță de oregano uscat

1/4 linguriță de busuioc uscat

Instrucțiuni:

Încălziți uleiul de măsline într-o tigaie mare la foc mediu.

Adăugați ceapa și usturoiul și gătiți timp de 5 minute, până când devin translucide.

Adăugați ardeii roșii, fasolea verde, năutul, sarea, piperul negru, oregano și busuiocul.

Amestecați bine și gătiți timp de 10 minute, până când legumele sunt gătite, iar amestecul este fierbinte.

Serviți cu orez sau pâine.

Ajută-mă să scriu un e-mail în care îi explic șefului meu că nu pot lucra azi, fiindcă mă simt foarte rău. În acest e-mail vreau să-i promit că mâine voi lucra și că voi recupera rapid ce nu reușesc să fac azi

Google Bard: Dragă [numele șefului],

Vă scriu pentru a vă informa că astăzi nu pot veni la serviciu din cauza unei stări de rău. Mă simt foarte rău de dimineață și nu cred că voi putea fi productiv astăzi.

Mă cer scuze pentru orice inconvenient și vă promit că mâine voi fi la serviciu și voi recupera rapid ce nu reușesc să fac astăzi.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Cu stimă,

[Numele tău]

Dacă doriți, puteți adăuga și mai multe detalii despre starea dumneavoastră de sănătate, cum ar fi simptomele pe care le aveți sau dacă sunteți în așteptarea unui diagnostic medical.

Care este pericolul pentru sănătatea mea dacă sunt zile în care nu beau apă?

Google Bard: Deshidratarea este o stare în care corpul nu are suficientă apă. Apa este esențială pentru viața și sănătatea umană, deoarece ajută la reglarea temperaturii corpului, la eliminarea deșeurilor și la lubrifierea articulațiilor și a organelor.

Când nu bei suficientă apă, corpul tău nu poate funcționa corect. Acest lucru poate duce la o serie de probleme de sănătate, inclusiv:

Dureri de cap

Oboseală

Constipație

Probleme de concentrare

Probleme de memorie

Mușchi slabi

Dureri articulare

Amețeli

Tulburări de vedere

Probleme de respirație

Creșterea riscului de accident vascular cerebral și atac de cord

Creșterea riscului de cancer

În cazurile severe, deshidratarea poate fi fatală.

Pentru a preveni deshidratarea, este important să bei suficientă apă pe parcursul zilei. Cantitatea de apă de care ai nevoie depinde de vârstă, sex, nivel de activitate fizică și alte factori. În general, este recomandat să bei cel puțin 8 pahare de apă pe zi.

Dacă nu ești sigur dacă bei suficientă apă, poți verifica culoarea urinei tale. Urina ar trebui să fie clară sau galben deschis. Dacă este galben închis sau maro, este posibil să nu bei suficientă apă.

Iată câteva sfaturi pentru a bea mai multă apă:

Ai mereu la îndemână o sticlă de apă.

Bea apă înainte, în timpul și după exerciții fizice.

Adaugă arome fructelor în apa ta.

Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă.

Mănâncă alimente bogate în apă, cum ar fi fructele și legumele.

Îmi poți scrie o poezie în stilul lui Eminescu, însă despre căldura de afară și dorința de a mă răcori

Google Bard: Sigur, iată o poezie în stilul lui Eminescu, însă despre căldura de afară și dorința de a mă răcori:

Căldura

Căldura stăpânește afara,

Și-mi ia cu asalt toată ființa.

Mă simt ca o bucată de cărbune,

Și mi-e dor de o răcoare de vară.

Vreau să mă duc la mare,

Să mă înec în valuri,

Să mă scald în oceanul azur.

Vreau să mă răcoresc,

Să simt pe pielea mea răcoarea apei.

Vreau să mă învelesc într-o pătură de nori,

Și să plutesc pe cer.

Vreau să mă pierd în adâncurile cerului,

Să fiu una cu el.

Vreau să uit de căldură,

Și de toată suferința ei.

Vreau să fiu fericit,

Și să mă bucur de viață.

De ce trenurile din România sunt așa de lente?

Google Bard: Există mai mulți factori care contribuie la viteza scăzută a trenurilor din România.

Liniile de cale ferată sunt învechite și nu sunt concepute pentru viteze mari.

Infrastructura feroviară este în stare proastă, ceea ce duce la defecțiuni și întârzieri.

Trenurile sunt vechi și nu foarte eficiente.

Nu există o rețea de trenuri de mare viteză în România.

Guvernul român a anunțat că intenționează să investească în modernizarea infrastructurii feroviare și în achiziționarea de trenuri noi, mai rapide. Cu toate acestea, aceste investiții vor dura câțiva ani, așa că viteza trenurilor din România va rămâne scăzută pentru o vreme.

Îmi poți compune o poezie în stilul lui Bacovia pe tema următoare: m-am pierdut în pădure, nu știu ce să fac, dar totuși am speranța că voi găsi drumul cel bun

Google Bard: Sigur, iată o poezie în stilul lui Bacovia pe tema următoare: m-am pierdut în pădure, nu știu ce să fac, dar totuși am speranța că voi găsi drumul cel bun:

M-am pierdut

M-am pierdut în pădure,

Și nu știu ce să fac.

Crengile îmi lovesc fața,

Și frunzele îmi acoperă ochii.

Sunt singur,

Și mi-e frică.

Nu știu unde sunt,

Și nu știu cum să ajung acasă.

Dar totuși am speranța

Că voi găsi drumul cel bun.

Vreau să merg mai departe,

Vreau să găsesc lumina,

Vreau să ajung acasă.

Știu că nu sunt singur,

Știu că cineva mă caută.

Sper să mă găsească,

Sper să mă salveze.

Nu voi renunța,

Nu mă voi lăsa învins.

Voi merge mai departe,

Și voi găsi drumul cel bun.

Bard, aș vrea să stau mai mult la aer și să fac mai multă mișcare. Îmi poți da câteva sfaturi?

Sigur, iată câteva sfaturi pentru a sta mai mult la aer și a face mai multă mișcare:

Setează-ți obiective realiste. Nu încerca să faci prea mult prea repede, altfel te vei descuraja. Începe cu obiective mici, cum ar fi să faci o plimbare de 30 de minute pe zi sau să mergi la sală de două ori pe săptămână.

Găsește-ți o activitate fizică pe care să o iubești. Dacă nu te distrezi, este mai puțin probabil să continui. Există multe activități fizice diferite, așa că găsește-o pe cea care îți place cel mai mult, fie că este vorba de alergare, înot, ciclism, yoga sau dans.

Fă mișcare în grup. A fi într-un grup te poate motiva să continui. Poți găsi grupuri de alergare, de ciclism sau de yoga online sau în comunitatea ta.

Fă mișcare cu prietenii sau familia. Este mai distractiv să faci mișcare cu prietenii sau familia. Puteți merge la plimbare, la sală sau la o plimbare cu bicicleta împreună.

Fă mișcare în locuri frumoase. Fă mișcare în locuri frumoase, cum ar fi parcuri, păduri sau pe malul mării. Acest lucru te va ajuta să te relaxezi și să te bucuri de mișcare.

Nu renunța. Este normal să ai zile în care nu te simți motivat să faci mișcare. În aceste zile, încearcă să faci măcar o plimbare scurtă sau câteva exerciții de stretching.

Sper că aceste sfaturi te vor ajuta să stai mai mult la aer și să faci mai multă mișcare. Mult succes!

Chiar ajută dacă faci 10.000 de pași pe zi sau acest număr este un mit și nu înseamnă mare lucru?

Google Bard: 10.000 de pași pe zi este o țintă bună pentru a face mișcare, dar nu este singurul lucru care contează. Este important să faci cât mai multă mișcare pe parcursul zilei, chiar și dacă nu ajungi la 10.000 de pași.

Există multe beneficii ale mișcării, inclusiv:

Reducerea riscului de boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet, obezitate și cancer

Îmbunătățirea stării de spirit și a nivelului de energie

Îmbunătățirea calității somnului

Reducerea durerilor articulare

Creșterea forței musculare și a rezistenței

Îmbunătățirea echilibrului și a coordonării

Reducerea riscului de căderi

Îmbunătățirea stării generale de sănătate și de bine-ființă

Dacă nu ești obișnuit să faci mișcare, începe cu un obiectiv mic, cum ar fi să faci 3.000 de pași pe zi. Apoi, treptat, mărește numărul de pași pe măsură ce te obișnuiești.

Există multe modalități de a face mișcare, așa că găsește ceva care îți place și pe care să-l poți face în mod regulat. Poți merge la plimbare, la alergare, să te plimbi cu bicicleta, să înoți, să faci yoga sau să mergi la sală.

Chiar și o mică cantitate de mișcare este mai bună decât deloc, așa că nu te descuraja dacă nu poți ajunge la 10.000 de pași pe zi. Orice mișcare este benefică pentru sănătatea ta.

Ce pot să vizitez dacă ajung în orașul Făgăraș?

Google Bard: Făgăraș este un oraș în județul Brașov, România. Este situat în partea centrală a Transilvaniei, la o altitudine de 570 de metri. Orașul este cunoscut pentru arhitectura sa medievală, pentru bisericile sale fortificate și pentru numeroasele sale muzee.

Iată câteva dintre lucrurile pe care le puteți vizita în Făgăraș:

Cetatea Făgărașului: Cetatea Făgărașului este una dintre cele mai importante cetăți din România. A fost construită în secolul al XIII-lea de către Cavalerii Teutoni și a fost folosită ca reședință a regilor maghiari și a domnitorilor români.

Biserica Sfântul Nicolae: Biserica Sfântul Nicolae este o biserică gotică construită în secolul al XIV-lea. Este una dintre cele mai frumoase biserici din România și este cunoscută pentru frescele sale medievale.

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Făgăraș: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Făgăraș este un muzeu care prezintă istoria și cultura regiunii Făgăraș. Muzeul găzduiește o colecție de peste 100.000 de obiecte, inclusiv arme, armuri, picturi, sculpturi și obiecte de ceramică.

Muzeul Etnografic Făgăraș: Muzeul Etnografic Făgăraș este un muzeu care prezintă cultura populară a regiunii Făgăraș. Muzeul găzduiește o colecție de peste 50.000 de obiecte, inclusiv costume populare, obiecte de uz casnic, instrumente muzicale și țesături.

Parcul Național Munții Făgăraș: Parcul Național Munții Făgăraș este un parc național situat în Munții Făgăraș. Parcul este cunoscut pentru peisajele sale montane, pentru lacurile glaciare și pentru numeroasele sale trasee turistice.

Făgăraș este un oraș frumos și plin de istorie. Este o destinație turistică populară, atât pentru români, cât și pentru străini.

De ce în stațiunea Mamaia din România multe lucruri sunt mai scumpe decât pe litoralul francez sau croat?

Google Bard: Mamaia este o stațiune de lux, situată pe litoralul românesc al Mării Negre. Este cunoscută pentru plajele sale frumoase, hotelurile de lux și cazinourile. Mamaia este o destinație populară pentru turiștii români și străini, ceea ce face ca prețurile să fie mai mari decât în alte stațiuni.

Iată câteva dintre motivele pentru care lucrurile sunt mai scumpe în Mamaia:

* Mamaia este o stațiune de lux, cu hoteluri de lux, cazinouri și restaurante de top.

* Mamaia este o destinație populară pentru turiștii români și străini, ceea ce face ca cererea de cazare și servicii turistice să fie mare.

* Mamaia este o stațiune sezonieră, ceea ce înseamnă că prețurile sunt mai mari în timpul sezonului de vară.

* Mamaia este o stațiune situată pe litoralul românesc al Mării Negre, ceea ce înseamnă că costurile de transport și depozitare sunt mai mari.

În comparație cu litoralul francez sau croat, Mamaia este o stațiune mai scumpă. Acest lucru se datorează faptului că Mamaia este o stațiune de lux, situată într-o zonă turistică populară.

Ce drepturi am dacă o cursă aeriană la care am bilet întârzie patru ore?

Google Bard: Dacă o cursă aeriană la care aveți bilet întârzie patru ore, aveți dreptul la următoarele compensații:

Dreptul la informații: Compania aeriană trebuie să vă ofere informații despre motivul întârzierii, durata estimată a întârzierii și drepturile dumneavoastră.

Dreptul la asistență: Compania aeriană trebuie să vă ofere asistență gratuită, cum ar fi hrană și băuturi, acces la telefon și internet, și transport la și de la aeroport.

Dreptul la despăgubire: Dacă întârzierea durează mai mult de trei ore, aveți dreptul la o despăgubire de până la 600 de euro. Suma compensației depinde de lungimea zborului și de distanța dintre aeroportul de plecare și cel de destinație.

Pentru a solicita compensația, trebuie să depuneți o cerere la compania aeriană în termen de trei ani de la data zborului întârziat. Puteți depune cererea online, prin poștă sau în scrisoare recomandată.

Dacă compania aeriană nu vă achită compensația, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). ANPC va investiga plângerea și va lua măsurile legale necesare pentru a vă recupera compensația.

Iată câteva sfaturi pentru a vă exercita drepturile în cazul unui zbor întârziat:

Păstrați toate documentele legate de zbor, inclusiv biletul de avion, eticheta de bagaje și chitanța pentru asistența primită de la companie.

Faceți o înregistrare a întârzierii la compania aeriană, fie prin telefon, fie online.

Solicitați compensația în scris, în termen de trei ani de la data zborului întârziat.

Dacă compania aeriană nu vă achită compensația, depuneți o plângere la ANPC.