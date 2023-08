IT Miercuri, 02 August 2023, 12:42

​Un raport realizat de specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender dezvăluie o parte mai puțin cunoscută a internetului, unde informații și bunuri personale, precum date de autentificare sau carduri de credit fac obiectul unor tranzacții ilegale pe Dark Net sau piața neagră virtuală.

Dark Net Foto: Shutterstock

Dark Net este o parte a internetului care poate fi accesată doar prin intermediul unor adrese web speciale și care nu este indexată de către motoarele de căutare. Acest lucru face mai dificil accesul pentru utilizatorii obișnuiți, care nu dispun de abilități tehnice avansate.

Dark Net nu trebuie confundat cu Deep Web, care reprezintă cea mai mare parte a internetului. Majoritatea conținutului de pe Deep Web nu este indexat de motoarele de căutare, acesta fiind accesibil pe baza unor date de autentificare sau în urma efectuării unei plăți.

Un exemplu îl constituie jurnalele științifice care solicită astfel de credențiale pentru afișarea conținutului. Astfel, Dark Net este locul în care se desfășoară numeroase servicii ilegale, de la vânzarea de conturi online la arme, droguri și multe altele.

Iată principalele produse analizate de specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender:

Carduri de credit – clonate, furate sau falsificate, cardurile de credit se vând la un preț mult sub valoarea reală pe care infractorii o „garantează", de regulă între 7 și 14%. De exemplu, un card care are în cont 1.000-2.000 de dolari poate fi achiziționat pentru 140 de dolari, iar un card Visa Gold cu număr CVV, care are un sold de 25.000 de dolari, se vinde cu 175 de dolari.

Servicii bancare – cele precum PayPal sau Western Union sunt o țintă preferată pentru tranzacțiile ilegale. Nu există nicio garanție că un astfel de cont va fi accesibil și după achiziție.

Criptomonede – monedele crypto au devenit din ce în ce mai căutate și nu reprezintă nicio surpriză faptul că anumite conturi compromise, oferite de servicii precum crypto.com, sunt disponibile pentru vânzare pe piața neagră digitală.

Servicii de telefonie mobilă – carduri SIM cu numere anonime pot fi cumpărate de pe piețele negre online în cantități variate. De exemplu, costul pentru patru numere prepaid din Elveția este în jur de 300 de euro.

Conturi de social media – conturile compromise de pe rețelele sociale stârnesc un mare interes pe piața neagră virtuală și reprezintă o afacere profitabilă. De cele mai multe ori, prețurile pentru datele de acces obținute din aceste breșe de date sunt foarte scăzute. O altă opțiune disponibilă este cumpărarea de urmăritori online. De exemplu, 50.000 de urmăritori pe Instagram costă aproximativ 250 de dolari.

Documente de identitate – actele de identitate reale sau falsurile foarte bine realizate se numără printre produsele cele mai scumpe. De exemplu, prețul pentru un permis de conducere din Germania cu chip NFC este de 2.500 de euro. Un pașaport înregistrat în Malta ajunge până la 3.500 de euro, un pașaport din Marea Britanie costă 2.500 de euro, iar un pașaport din Statele Unite ale Americii valorează 1.680 de dolari. În schimb, un pașaport biometric din Uniunea Europeană poate costa chiar și 4.500 de euro.

Servicii populare de filme online – fie că sunt furate datele de autentificare sau create cu carduri de credit compromise, conturile platformelor de streaming se vând la o fracțiune din costul unui abonament real și reprezintă una din categoriile care permite plata în criptomonede. De exemplu, un abonament pentru trei ani la Netflix se vinde cu 0,001 BTC (aproximativ 30 de dolari raportat la prețul zilei).

Recomandări pentru utilizatori

Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender recomandă utilizatorilor să fie la curent cu cele mai noi atacuri și companiile vizate, ce fel de informații au fost compromise și câți oameni au fost afectați, respectiv durata breșei de securitate. Cunoscând aceste informații, utilizatorii pot evalua în ce măsură datele lor sunt expuse și ar putea fi compromise.

O altă măsură de protecție este de a monitoriza îndeaproape cardurile personale de credit, respectiv debit. În cazul în care datele de card au fost furate, urmărirea tranzacțiilor pentru identificarea activităților neautorizate constituie o soluție rapidă de blocare și recuperare a banilor.