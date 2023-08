IT Luni, 14 August 2023, 15:40

​Foxconn, cel mai mare producător mondial de electronice, s-a extins mult în India în ultimul deceniu, în ideea de a crea acolo o alternativă viabilă la China, dar tot producția din China rămâne de bază, din mai multe motive, scrie Financial Times.

Fabrica Foxconn Foto: Shutterstock

Foxconn, gigant industrial cu un milion de angajați, asamblează anual peste 200 de milioane de iPhone-uri și alte modele de electronice pentru o mulțime de mărci.

Apple și alte companii tech au căutat în ultimii trei ani să deschidă fabrici în afara Chinei, pentru a scădea dependența de cea mai mare țară din lume unde au apărut probleme din cauza Covid 19 și din cauza tensiunilor tot mai mari cu SUA.

Mai multe companii mari au o strategie numită „China plus one”, ideea fiind de a avea o bază puternică de rezervă, în caz că sunt probleme în China și producția scade acolo. Două țări sunt cu adevărat viabile: Vietnam și China.

Foxconn a investit mult în India în ultimii 15 ani și are acolo 50.000 de angajați, dar realiza în 2022 doar 4,6% din veniturile sale anuale de 216 miliarde dolari. Ponderea era de 2% în 2021 și Foxconn anunța noi investiții în India.

Foxconn realiza 70% din operațiunile sale mondiale în China acum trei ani, iar ponderea a urcat la 75% în prezent. De ce India nu a crescut mai mult? Ar fi câteva motive, dar cel mai mult contează faptul că subvențiile nu sunt la un nivel așa de mare, încât să atragă Foxconn cu mega-investiții.

Apoi apare chestiunea profitabilității: chiar și cu producție în India, o bună parte dintre furnizorii de componente sunt în China și cu greu pot fi primiți în India. Mai multe calcule au arătat că producția în India nu este mai ieftină decât în China, mai ales dacă o bună parte dintre componente trebuie trimise mii de km.

Foxconn are în India nouă campusuri, cu un total de 36.000 de fabrici, cele mai multe în două regiuni: Tamil Nadu și Andhra Pradesh, cu producție de smartphone-uri și accesorii. Totuși, cele mai multe telefoane produse în India sunt vândute acolo sau în țările din jur.

O problemă de costuri este legată și de faptul că nici în India, dar nici în Vietnam, Foxconn nu are cum să deschidă campusuri gigantice cu peste 100.000 de oameni, cum are în China. În India, angajații nu sunt dispuși, precum cei din China, să stea zile întregi departe de familie și să locuiască în campusul unde și lucrează.

Per total, extinderea din India are multe limitări pentru Foxconn, pe partea de costuri, mai ales pentru că avantajele nu sunt așa de mari, chiar dacă oficialii din India promovează un program de investiții numit „Make in India”, care promite subvenții consistente pentru cei care vor să creeze locuri de muncă în sectorul electronicelor.