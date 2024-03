IT Vineri, 22 Martie 2024, 07:29

TikTok este destul de aproape de a fi interzisă în SUA, țară unde rețeaua are 170 de milioane de useri. S-a ajuns aici din cauza tensiunilor în creștere dintre SUA și China, dar și fiindcă politicieni care altfel sunt adversari - au găsit un (rar) punct comun. De ce o vânzare a TikTok este aproape imposibilă? Cât de încâlcită este structura grupului ByteDance? Ce spun oamenii supărați de calea pe care s-a apucat.

Cât ar putea valora TikTok

TikTok are mult peste un miliard de useri în lume, dintre care 170 de milioane în SUA. Dacă ar fi să se vândă, prețul ar putea trece de 100 miliarde dolari, mai ales că, așa cum a scris recent Financial Times, rețeaua a avut vânzări de 16 miliarde dolari în SUA anul trecut, ceea ce înseamnă că TikTok poate fi evaluată spre 150 miliarde dolari.

Publicația a scris și că ByteDance a avut anul trecut la nivel mondial vânzări de 120 miliarde dolari, în creștere cu 40% față de 2022. Suma este uriașă și ByeDance este aproape de Meta cu aceste cifre.

Chiar și dacă s-ar vinde doar „divizia” TikTok din SUA, ea tot ar valora de ordinul zecilor de miliarde de dolari, așa că numărul de potențiali cumpărători ar fi foarte mic. Prea puține companii și-ar permite așa o achiziție.

TikTok valorează mult, așa că din start este limitat numărul de investitori care și-ar permite să o achiziționeze, iar formarea unui consorțiu este complicată, fiindcă una dintre părți s-ar putea retrage pe final.

Apoi, fiindcă ar fi o tranzacție extrem de controversată, fiind implicat un grup din China, ar dura extrem de mult până s-ar obține toate aprobările de la autoritățile de resort. Ar fi una dintre cele mai mari tranzacții din tehnologie și ar putea dura și un an până s-ar trece de toate etapele.

Proiectul de lege privind interzicerea TikTok trebuie să fie aprobat și de Senat și apoi trebuie să primească și semnătura președintelui Biden. De la acel moment, ByteDance are șase luni la dispoziție să facă ce i s-a cerut.

Mult prea greu chiar și pentru giganții tech

Procesul ar fi îngreunat dacă unul dintre marii giganți tech ar fi cumpărătorul, fiindcă ar fi greu să obțină undă verde de la autoritățile din domeniul concurenței. Acea companie, cumpărând TikTok, ar deveni prea puternică și ar ajunge să pună „bețe în roate” concurenței. În acest peisaj cu greu ar obține toate aprobările o eventuală tranzacție, mai ales că în centru este o rețea ce are legături cu China.

TikTok a mai fost destul de aproape de o vânzare forțată în SUA în 2020, pe timpul când Trump era la putere, iar atunci presa a scris că printre companiile interesate s-ar număra Microsoft, Walmart și Oracle, iar vreuna dintre ele ar putea să fie din nou interesată să încerce și în 2024. Nu există însă nicio dovadă în acest sens și în patru ani TikTok a devenit mai valoroasă, fiindcă numărul de useri din SUA s-a dublat.

Totul devine și mai complicat fiindcă nici nu este clar ce s-ar vinde exact. Conform hotărârii din Camera Reprezentanților, grupul ByteDance trebuie să ducă la bun sfârșit o vânzare care va garanta faptul că TikTok nu va mai fi sub controlul unui „adversar străin”, aici fiind inclusă și China.

După acea ipotetică vânare, ByteDance NU va avea voie să păstreze vreo legătură cu noua companie și nici NU va mai putea avea voie să controleze în vreun fel algoritmii TikTok, care sunt renumiți pentru calitatea lor și pentru eficiența lor de a-i ține pe useri „lipiți” de telefon.

Este clar un lucru: China nu va ceda niciodată „rețeta” algoritmilor TikTok, iar „decuplarea” algoritmilor TikTok de ByteDance ar fi ceva imposibil de realizat și de supervizat.

După episodul din 2020, când Trump a încercat să forțeze o vânzare a TikTok USA, China a adăugat algoritmii de recomandare ai TikTok pe așa-numita „listă de control a exporturilor” care înseamnă că orice vânzare spre o țară străină poate fi făcută doar după o aprobare de la guvernul chinez. Și SUA are astfel de liste cu tehnologii și articole ce NU pot fi vândute fără aprobare în China sau spre alte state „adverse”.

Algoritmii au fost creați în China, de IT-iști chinezi foarte deștepți. Teama în America este că acei oameni foarte „smart” ar putea gândi campanii de manipulare prin care userii din SUA să vadă mai ales clipuri care ar crea dezbinare în societate, la cererea autorităților de la Beijing. NU există nicio dovadă că o astfel de campanie s-ar și desfășurat pe TikTok.

China se înfurie și urmează răzbunarea

Când administrația Trump a încercat în 2020 să forțeze o vânzare a TikTok, China a pus restricții la exporturile de tehnologie. Cum relațiile sino-americane s-au „răcit” și mai mult de atunci, devine clar că statul chinez va reacționa „urât” dacă TikTok chiar va fi la un pas de interdicție.

Un diplomat chinez de la Washington a spus recent cât se poate de clar că „este nedrept să folosești securitatea națională drept pretext pentru a doborî companii de succes ale altor țări”.

Interesant este că un oficial chinez a invocat „concurența loială și regulile internaționale în materie de comerț și economie”, referire oarecum ironică, dacă ne gândim cât de greu pot intra și rezista companiile occidentale pe piața din China.

Este aproape sigur că reacția Chinei ar însemna măsuri dure împotriva companiilor americane ce au business-uri mari în China, cel mai faimos nume la acest capitol fiind Apple.

Nu există vreun semn cum că ByteDance s-ar pregăti pentru o eventuală vânzare. Șeful companiei, Shou Zi Chew, a declarat după votul din Camera Reprezentanților că TikTok va uza de drepturile sale legale pentru a bloca proiectul de lege.

Este cert că grupul ByteDance se va adresa tribunalelor din SUA și un lung proces va începe. În plus China nu a dat vreun semn cum că ar avea de gând să aprobe o vânzare a TikTok sau a unei „porțiuni” din populara aplicație. Din contră, în trecut oficiali din China au spus răspicat că nu se pune problema.

Legat de acționariat, grupul ByteDance spune că în proporție de 60% este deținută de investitori internaționali, printre care și unii din SUA, cum ar fi Susquehanna Investment Group și General Atlantic. Restul de 40% din acțiuni sunt, spune grupul, deținute în proporție de câte 20% de fondatorii chinezi și de cei 150.000 de angajați, dintre care câteva mii sunt americani.

Compania are 7.000 de angajați în SUA, are două birouri globale (Los Angeles și Singapore) și are alte nouă birouri în orașe ale lumii, însă niciunul în China. Sunt birouri importante în Paris, Londra, New York, Tokyo și Jakarta.

Structura ByteDance este una complicată și nu se știe dacă, în cazul unei eventuale vânzări, operațiunile TikTok din SUA ar putea fi „rupte” total de ce ale TikTok în lume, fiindcă asta ar însemna, cel puțin în teorie, că versiunea nouă din SUA nu ar mai putea folosi sofisticații algoritmi care au făcut ca TikTok să fie așa un uriaș succes global.

Este logic că o mulțime de creatori de conținut de pe TikTok și un număr mare de useri sunt nemulțumiți de posibila interdicție și multora nu le vine să creadă că în America anului 2024 poate fi interzisă o aplicație așa de populară.

De ce mulți spun că interzicerea TikTok în SUA ar fi o idee proastă

Sunt o mulțime de voci - din rândul editorialiștilor din presă, mai ales - care spun că îndârjirea aceasta de a merge spre interzicerea TikTok este o idee proastă.

Ar fi mai multe motive, însă unul invocat este că dacă ar fi ca TikTok să fie cumpărată de o companie americană, acea companie americană ar obține datele a zeci de milioane de useri și deci ar avea enormă putere și influență.

Alte voci care se opun „prigoanei” îndreptate spre TikTok explică faptul că trebuie analizat în detaliu și stabilit exact care este amenințarea la adresa securității naționale, pornind de la exemple concrete.

Sunt și cei care spun că SUA avea alte probleme mult mai presante decât să dedice mult timp pentru a încerca să interzică cea mai populară aplicație din rândul adolescenților, o aplicație care chiar este iubită de mulți și care a știut cum să-i atragă pe tineri, în timp ce Facebook are public mai în vârstă.

TikTok: Suntem o companie globală, nu una chineză

​„Nu suntem o companie chineză, nu ne presează în niciun fel autoritățile chineze pe partea de date sau la moderarea de conținut”, spunea în martie 2023 un oficial al TikTok Europa. Pusă în fața unor amenințări cu interzicerea în unele medii, TikTok încearcă să convingă oamenii cu putere de decizie din SUA și Europa că datele user-ilor nu au cum să ajungă la Beijing. Va fi însă greu, fiindcă legăturile cu R P Chineză sunt puternice.

„Relația dintre TikTok și ByteDance este similară cu cea dintre YouTube și Google. ByteDance este compania - mamă, noi spunem că este o companie globală, știu că unii o numesc companie chineză. 60% dintre acțiunile ByteDance sunt deținute de investitori globali care au acțiuni și la alte companii tech cu care suntem în concurență. 20% dintre acțiuni sunt la angajați, iar alte 20% sunt deținute de fondatorii companiei”, a explicat un oficial TikTok.

Cei de la companie spuneau că NU există vreun mod în care autoritățile chineze să intre în posesia datelor user-ilor TikTok din Europa, iar cei de la TikTok spun că ar refuza categoric, dacă ar exista astfel de cereri. Compania mai spunea că nu există niciun fel de presiune din partea autorităților chineze nici la accesul la date sau la moderarea de conținut. „Suntem o companie globală independentă”.

Oficialii TikTok susțineau că aplicația colectează mai puține date personale decât alte aplicații tech.

