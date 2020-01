Avocat, în procesul lui Harvey Weinstein: Magnatul hollywoodian a angajat firma Black Cube pentru a bloca articolul New York Times ce a dus la prăbușirea sa

Sursa citată citează un un reprezentant al casei new-yorkeze de avocatură Boies Schiller Flexner, care a spus în fața instanței că această companie a acționat ca intermediar între Weinstein și Black Cube, firmă clădită de foști membri ai agenției israeliene de informații Mossad.Avocatul Dev Sen a spus că în iulie 2017, cu trei luni înainte ca New York Times să publice articolul ce dezvăluia că Weinstein a plătit mai multe femei pentru ca acestea să renunțe la plângerile de hărțuire sexuală, casa de avocatură a semnat un contract cu Black Cube, la cererea lui Weinstein.Potrivit unor părți din contract, citate de The Guardian, firma israeliană era angajată "să ofere informații care să ajute la eforturile clientului de a opri complet publicarea unui nou articol negativ într-un mare ziar din New York". Contractul, arată aceeași sursă, avea o clauză prin care Black Cube ar fi primit 300.000 de dolari dacă reușeau să împiedice publicarea articolului din NY Times.În procesul lui Weinstein sunt cinci capete de acuzare, inclusiv două acuzații de viol. El se declară nevinovat.