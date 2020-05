Decizii cu semnul întrebării în domeniul energiei electrice: Statul să intervină pentru scăderea prețului de la 1 iulie, iar producătorii să nu mai fie obligați să vândă pe bursă

Însă, mai mulți furnizori au început în timp să facă presiuni asupra autorităților să renunțe la această obligativitate, susținând că nu pot obține finanțări pentru investiții, din cauză că nu pot contracta anticipat cantități mari de energie electrică.



Sunt două măsuri, una va avea ca efect reducerea prețului la energie electrică începând cu 1 iulie, iar cealaltă va stimula începând tot cu 1 iulie investițiile noi în energie electrică, a declarat Virgil Popescu, ministrul economiei, la finalul ședinței., Guvernul să posibilitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) de a putea reglementa începând cu a doua perioadă a anului, 1 iulie 2020 până la 31 decembrie 2020. "Îi creăm această posibilitate să reglementeze prețul în așa fel încât acesta să scadă și sunt foarte optimist că vom avea o scădere de preț de cel puțin 1-2% pe tarifele reglementate. De ce am făcut acest lucru? Practic, în urma unor procese aflate în instanță, anumite ordine ale ANRE au fost suspendate și era nevoie de o intervenție legislativă în așa fel încât calendarul de dereglementare pe care l-am negociat cu Comisia Europeană, liberalizarea de la 1 ianuarie 2021 a prețului la energia electrică, să poată fi implementat", a spus Virgil Popescu.Există un proces pe rol între Nuclearelectrica și ANRE. Nuclearelectrica a câștigat în primă instanță, fiind suspendat un ordin al ANRE care obligă producătorii de energie să vândă pe piața reglementată, la prețuri constante, până la sfârșitul anului 2020. Sentința instanței nu este definitivă, judecându-se recursul. Practic, prin suspendarea ordinului, ANRE nu mai putea obliga producătorii să vândă la prețul la care dorea reglementatorul din energie.Acum, Guvernul îi oferă posibilitatea să intervină și să impună prețuri mai mici. Însă, Comisia Europeană a cerut, potrivit unei scrisori din luna aprilie, Comisia cere, potrivit scrisorii, o liberalizare în cel mai scurt timp posibil, iar în cazul unor creșteri ale tarifelor, protecția consumatorilor casnici să fie asigurată prin alte mijloace decât intervenția statului la stabilirea prețurilor la energia electrică. Astfel, trebuie folosit un sprijin direcționat către clienții săraci și vulnerabili din punct de vedere energetic, mai arăta Comisia Europeană în scrisoare. Reglementarea prețurilor la energie electrică este deosebit de dăunătoare pentru piața internă și contravine principiilor-cheie ale directivelor europene, preciza Comisia Europeană.Începând cu 2012, toți participanții la piață sunt obligați să vândă energie în mod transparent și nediscriminatoriu, pe bursă. În 2012 a fost introdusă această obligație, ca urmare a controverselor legate de contractele cu "băieții destepți" ale Hidroelectrica. Erau contracte încheiate pe mulți ani, netransparent, descoperindu-se în timp că prețurile erau total în dezavantajul Hidroelectrica. Acei băieți deștepti cumpărau energie la prețuri sub costul de producție, apoi o revindeau mult mai scump. Pentru a se evita astfel de situații, prin Legea energiei, statul a impus ca toate contractele bilaterale să fie încheiate pe bursă.Virgil Popescu spune că noua măsură este în acord cu Regulamentul european 943 din 2018."A doua este o modificare am avut-o în programul de guvernare, și anume aceea de a stimula investițiile noi în producția de energie electrică și una dintre barierele care erau în calea începerii de investiții noi era acea obligativitate a tuturor de a vinde prin piața centralizată, prin OPCOM. Niciun investitor mare, serios, nu putea să vină să investească miliarde de euro în România și să-și finanțeze investiția bancar cu contracte de vânzare anticipată. Am adoptat astăzi noi articole la Legea energiei electrice și gazelor naturale care permite derogare pentru investițiile noi care vor fi puse în funcțiune după data de 1 iulie 2020, există această posibilitate de a nu fi obligate să tranzacționeze energie electrică pe bursa OPCOM. De altfel, regulamentul 943 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 permitea acest lucru, dar intra în incidență cu Legea energiei și a gazelor naturale. Practic, am pus în acord cu regulamentul 943 investițiile noi și producătorii de energie electrică care își creează capacități de producție noi", a spus Virgil Popescu.