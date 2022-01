City Insurance și Euroins, liderii RCA, nu aveau în conturi peste 1,3 miliarde de lei pentru a garanta plata daunelor la 30 iunie 2020: Primul a intrat în faliment, al doilea a venit cu bani - DOCUMENT

Amenzi de peste 1 milion de euro aplicate Euroins pentru nereguli la data de 31 martie 2021 / Asigurătorul susține că s-ar fi redresat financiar

După eșecul gestionării situației de la City Insurance, fostul lider RCA cu peste 3 milioane de clienți care a intrat în faliment, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), condusă de Nicu Marcu, a decis să aplice amenzi semnificative pentru neregulile din piața RCA.Astfel, ASF a anunțat în data de 22 decembrie 2021 aplicarea unor amenzi de peste 5,8 milioane de lei (peste 1 milion de euro), dar și măsuri de redresare financiară la Euroins, iar șeful direcției de asigurări din ASF, Valentin Ionescu , a oferit, la solicitarea HotNews.ro, oferit mai multe detalii despre acest control și neregulile depistate.În replică, Euroins a precizat că aspectele identificate de ASF în situația financiară a companiei, fac referire la situații contabile din trecut și care nu afectează astăzi compania."Acționarii Euroins România au făcut eforturi pentru a remedia toate provocările financiare încă de sfârșitul anului 2020. Drept urmare, în ultimele 12 luni, compania a beneficiat de o serie de majorări de capital în valoare totală de peste 300 de milioane de lei, infuzii de capital care au dus la remedierea tuturor provocărilor financiare, inclusiv cele existente în trecut și identificate de ASF. În plus, din martie 2021, compania are un nou CEO și o nouă strategie de redresare financiară, dezvoltare, reducere a expunerii în sectorul RCA și de diversificare a portofoliului. Această strategie fost prezentată și este monitorizată de către ASF în conformitate cu legislația. O confirmare a faptului că astăzi Euroins România are o poziție financiară mai bună decât oricând este implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în acționariatul companiei-mamă, un mesaj fără precedent de încredere în Euroins România și o confirmare publică a faptului că au fost făcuți pași importanți în ultimele luni pentru o creștere sănătoasă și durabilă. Doar în acest an, Euroins a plătit peste 1,3 miliarde de lei (260 milioane euro) pentru peste 143.000 de dosare de daună”, a comunicat Euroins.