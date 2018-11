Ministrul Comunicațiilor, despre problemele cu aplicarea amenzilor în piața telecom: ANCOM are mai multe categorii de venituri. Nu cred că ar trebui încurajat celebrul “plan de amenzi”

Cea mai mare amendă din piața telecom din acest an s-ar fi redus acum la numai 5.000 de lei

orice amendă ar aplica, operatorii sancționați pot plăti, în termen de 15 zile, doar jumătate din amenda minimă pe care autoritatea o putea da conform cu OUG 111/2011

"Legea 203/2018 reglementează în general regimul juridic al contravențiilor, nu doar al celor aplicate de ANCOM. Această autoritate are mai multe categorii de venituri. Nu doar din amenzi. Nu cred că ar trebui încurajat celebrul “plan de amenzi”. Când există neconformitati, amenda este o masura, dar pe lângă aceasta mai există și prevenție, corecție etc.", a declarat joi pentru HotNews.ro ministrul Cojocaru.

Amenzile contravenționale aplicate de ANCOM se duc la Trezorerie, la bugetul statului, nu rămân la bugetul autorității, cum susține ministrul Comunicațiilor.

de arbitrul telecom pentru indisponibilitatea serviciilor de voce, date și SMS din luna martie a acestui an? Potrivit obligațiilor din licența de operare, Telekom nu avea voie să depășească 35 de minute de indisponibilitate a retelei, însă căderea, care a fost aproape la nivel național și a afectat toate serviciile - voce, date și SMS, a durat aproape 3 ore., una pentru ca nu a asigurat disponibilitatea rețelei si alta pentru ca nu a păstrat log-urile de rețea (date de trafic si pe voce, sms si date)., prin modificările aduse de Legea 203/2018 privind regimul contravențiilor (n.a legea de înființare a ANCOM).În condițiile în care ANCOM nu are dreptul de a avea inițiativă legislativă și a expus doar situația parlamentarilor din comisiile de specialitate pe al căror sprijin contează pentru remedierea acestei scăpări legislative,, finanțarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigurăpentru utilizarea spectrului radio și a resurselor de numerotație, pentru monitorizarea obligațiilor, din donații și sponsorizări, din credite interne și externe și alte venituri în condițiile legii.Conform datelor raportate de furnizorii de pe piaţa comunicaţiilor electronice din România, veniturile totale obţinute de aceștia în 2017 au însumat 15,6 miliarde lei (aproximativ 3,4 miliarde de euro), în creştere cu 6% faţă de anul 2016, a anunțat în luna mai din acest an autoritatea.