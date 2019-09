Huawei cere o întânire cu Guvernul României și publicarea Memorandumului cu SUA pe 5G așa cum a făcut-o Polonia: Nu avem nimic de ascuns

"întrucât au fost exprimate preocupări cu privire la furnizorii de echipamente din țări terțe care ar putea prezenta un risc în materie de securitate pentru UE, din cauza legilor din țara lor de origine, în special după adoptarea Legii privind securitatea de stat din China, care impune obligații pentru toți cetățenii și toate întreprinderile și celelalte entități de a coopera cu statul pentru a proteja securitatea de stat, ca urmare a unei definiții foarte ample a securității de stat; întrucât nu se poate garanta că aceste obligații nu se aplică la nivel extrateritorial și întrucât reacțiile la reglementările chineze au variat de la o țară la alta, de la evaluări ale securității până la interdicții totale;

întrucât este necesară o anchetă amănunțită pentru a clarifica dacă dispozitivele implicate sau orice alte dispozitive sau alți furnizori prezintă riscuri de securitate prin caracteristici cum ar fi instalarea unor tehnologii de tip „backdoor” în sisteme;





Ce spune vicepreședintele Huawei despre aceste acuzații?



"Aceste acuzații sunt aduse de anumiți indivizi. După ce am văzut aceste acuzații am cerut unor case de avocatură din China, Finlanda și din alte țări să analizeze legislația și a rezultat că nu există o obligație în a furniza astfel de date. Nu văd cum autoritățile din China ar putea să ne oblige în a furniza astfel de informații.

În al doilea rând nu stocăm date. Acesta este problema operatorilor si furnizorilor de internet.

Au fost acuzații că sunt tehnologii de tip 'backdoor' în echipamentele noastre. De 30 de ani nimeni nu a descoperit astfel de tehnologii de tip 'backdoor'. În plus, în mod voluntar, ne-am pus la dispoziția unor analize riguroase în Marea Britanie asupra hardware-ului și software-ul pe care îl folosim. Timp de 8 ani autoritățile din Marea Britanie ne analizează și testeaza hardware-ul si software-ul și nu au găsit backdoors si nici vreun soft malițios de la un alt Guvern. ", a precizat vicepreședintele Huawei.

Polonia și SUA au semnat în 2 septembrie o declarație comună privind securitatea rețelelor 5G

- Dacă furnizorul este, în lipsa pârghiilor juridice, sub controlul guvernului unui alt stat

- Dacă furnizorul are o structură a acționariatului transparentă

- Dacă furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic și este supus unui regim juridic care impune practici corporatiste transparente.

erau prezentate și alte temeri privind tehnologiile din China, respectiv:România și Polonia sunt primele state care au semnat, în acest an, cu SUA 'un Memorandum de înțelegere dedicat rețelelor 5G sigure și de încredere, care ne va permite implementarea de infrastructuri reziliente de comunicații', a declarat miercuri Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor. Acesta a semnat miercuri la București un memorandum în domeniul digital cu omologul său polonez, Marek Zagórski, menit să consolideze cooperarea în domeniul IT dintre cele două țări."Subliniez în mod special abordarea noastră comună în consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, fiind primele state care am semnat în anul 2019 un Memorandum de Înțelegere dedicat rețelelor 5G sigure și de încredere, care ne va permite implementarea de infrastructuri reziliente de comunicații. Țările noastre au dezvoltat strategii 5G dedicate și au o perspectivă pozitivă asupra impactului potențial al comunicațiilor de generația a 5-a asupra economiilor și societăților noastre”,Într-adevăr, premierul polonez Mateusz Morawiecki și vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, au semnat în data de 2 septembrie 2019 la Varșovia o declarație comună cu privire la 5G. publicată pe site-ul Guvernului Polonez și pe cel al Casei Albe nu menționează nimic despre "evitarea riscurilor de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G" așa cum se arăta în declarația comună semnată de președintele României, Klaus Iohannis și cel al SUA, Donald Trump.

Pe de altă parte, declarația comună pe 5G dintre Polonia și SUA menționează aceleași criterii de evaluare riguroasă care ar trebui făcută furnizorilor de tehnologie 5G care s-ar regăsi și în Memorandumul semnat de România cu SUA. Astfel, evaluarea riguroasă a furnizorilor ar trebui să includă următoarele elemente:Guvernele SUA și României, prin ambasadorii Hans Klemm și George Maior, au semnat la Washington, la finalul lunii august, după întâlnirea dintre Donald Trump și Klaus Iohannis, un memorandum de înțelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G.Gordon Sondland, Ambasadorul SUA la UE, a declarat pe 5 septembrie la București că încurajează România să devină o țară "liberă de Huawei"."Scopul Memorandumului dintre România și SUA privind tehnologia 5G este ca România să devină, să spun așa, 'liberă de Huawei'", a declarat joi la București, Gordon Sondland, Ambasadorul SUA la UE. "Cred că România a analizat foarte serios ce tehnologie 5G să folosească pe viitor și a decis că tehnologia chineză nu este calea pe care să o urmeze, iar noi aplaudăm această poziție.", a precizat acesta.În replică, Huawei a comunicat că se opune acuzațiilor ”nefondate” făcute de Gordon Sondland în România. ”Aceasta este, în mod evident, o acțiune motivată politic împotriva Huawei și o interferare în zona mediului de afaceri al României. Guvernul SUA atacă Huawei de foarte multă vreme, însă fără a oferi dovezi solide care să justifice acest comportament. Fără implicarea Huawei, rețelele SUA vor continua să fie de o calitate inferioară comparativ cu cele europene, deși sunt de trei ori mai costisitoare”, au precizat reprezentanții Huawei.