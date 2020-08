Academia Română a șters de pe site-ul propriu comunicatul în care susținea că tehnologia 5G poate avea grave consecințe asupra sănătății populației

Îngrijorările Academiei Române vin în contradicție cu pozițiile Comisiei Europene, ale Institutului Național de Sănătate Publică ori ale ANCOM, autoritatea care monitorizează radiațiile rețelelor telecom, care susțin că rețelele 5G funcționează la niveluri cu mult sub limitele considerate sigure pentru sănătate, astfel că nu sunt indicii că ar fi un pericol. Poziția Academiei a fost criticată masiv joi de opinia publică.

Reacția fizicianului Cristian Presură la comunicatul Academiei Române:

fizicianul Cristian Presură Foto: Hotnews

și a solicitat ca, înainte de a introduce în funcțiune sistemul 5G, să fie efectuată o analiză științifică responsabilă, care să vizeze atât evaluarea riscurilor asupra sănătății oamenilor, cât și stabilirea standardelor de expunere maximă totală.față de comunicatul Academiei Române referitor la utilizarea tehnologiei 5G,"Am vazut comunicatul Academiei referitor la 5G. Din pacate nu are linkuri la referinte, asa incat e greu de discutat. Doar cateva puncte.Standardele pentru 5G sunt aceleasi ca 4G cand vine vorba de densitatea de energie. Simplu spus, daca intindem mana in aer, nu vom primi mai multa energie pe secunda de la o antena 5G decat primim deja de la o antena 4G. Nu vad cum se justifica factorul de 100 din comunicat.Cuvantul "ocean de radiatii" sperie, desi suntem inconjurati si de "oceane" de alte radiatii: lumina si particule neutrino. "Ocean de radiatii" nu inseamna neaparat periculos!Tehnologia implementata pana acum foloseste pana la 10 GHz si, pe viitor, se vorbeste de atingerea a maxim 70 GHz. In niciun caz 300 GHz, care e o limita superioara teoretica ce apare doar in standardul www.icnirp.org. Cu alte cuvinte, pana sa se atinga 70 GHz va curge multa apa de Dunare, iar cand se va discuta de implemenarea 300 GHz fie va fi trecut o generatie sau doua, fie standardul va fi ajustat.E adevarat, la aceeasi categorie sunt inclusi si castravetii murati. Categoria indica cum, daca punem intensitati uriase, mult mai mari, putem observa efecte in animale. La o categorie mai grava este "probabil cancerigen", acolo unde fumul de tigara are 9 molecule din aceasta categorie (https://bit.ly/2EEAG0u). Iar la cateoria "sigur cancerigen" intra carnea procesata. Citesc ca 50 de grame zilnice de carne procesata creste sansa de cancer de colon cu 18% (https://bit.ly/2Qriqul). Zic asta doar sa vedeti cat de sanatosi sunt castravetii murati fata de fumul de tigara sau carnea procesata. Iar 5G-ul intra la castraveti murati.. Aici chiar asa e, e foarte bine ca se spune. Radiatia 5G nu penetreaza dincolo de piele, e important de stiut asta, pentru ca sa nu ne fie frica ca radiatia asta ajunge "sa ne citeasca gandurile".Comunicatul continua:Singurele efecte locale sunt cele termice, dar astea pot fi neglijate in raport cu variatia temperaturii din mediul ambiant. Daca exista alte efecte, ar fi trebuit link cu o dovada clara a faptului ca pericolul este mare.Cuvantul cheie este "poate". Din experienta mea, Romania nu are singura capacitatea necesara sa faca studii pe scara larga. Singurul lucru pe care il poate face este sa se intereseze la "fratii mai mari" din UE, iar aici raspunsul este clar: In afara de cazuri izolate (care sunt discutabile), "fratii mai mari" au permis dezvoltarea 5G pe propria lor populatie si pe scara larga. Personal, nu cred ca sunt nebuni sa faca asta daca nu stiu despre ce e vorba. Ei stiu despre ce e vorba: pericolele radiatiei 5G, atat cat o cunoastem, par sa nu le depaseasca pe cele cunoscute: alimentatia nesanatoasa, aerul pe care il respiram cu elementale sale radioactive, condusul masinii, lumina soarelui cu radiatia sa ultravioleta si asa mai departe. Atata timp cat nu sunt semne clare de pericol, "fratii nostri mai mari" nu se sperie si lasa sa se dezvolte acest motor nou al economiei. Cand pericolele sunt mari, cum e cu pandemia, pun si ei piciorul pe pedala, dar la 5G nu e cazul."