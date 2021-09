Clotilde Armand îi cere lui Cîțu să retragă numirea secretarului de stat de la Digitalizare: Este acționar al Euromedia Group, firmă controlată de Sebastian Ghiță / UPDATE Noul secretar de stat neagă acuzațiile și spune că a făcut campanie și pentru USR-PLUS

"La capitolul digitalizare România este pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, iar Ministerul Digitalizării ar trebui să aibă un rol extrem de activ în această perioadă, în special pentru a susține administrațiile locale în vederea transformării digitale. În schimb, prioritatea principală pare să fie „cui dăm titlul de secretar de stat”?!

De ce scriu asta? Pentru că am aflat surprinsă despre recenta decizie a premierului de numire în funcția de secretar de stat la Ministerul Digitalizării - un acționar al firmei Euromedia Group, firmă controlată de Sebastian Ghiță și consilier general la PMB. Dle. prim-ministru, dle. ministru... sper să revizuiți această numire. Ce competențe are respectivul în domeniul Digitalizării: Asesoft sau Team Net?!", a scris miercuri pe Facebook, Clotilde Armand.



UPDATE

"Nu înțeleg de unde această poziție a dnei primar, nu-l cunosc pe Sebastian Ghiță și nu l-am văzut niciodată.

Atacurile doamnei Clotilde Armand, colega noastră de Coaliție, la adresa premierului Cîțu și a PNL sunt inadecvate unei relații de parteneriat.

Ba mai mult, în ultimul an am fost zi de zi în stradă de dimineață până seara pentru a-i face campanie colegei de partid a doamnei Clotilde, Simona Spataru la primăria sectorului 4.

În ceea ce privește poziția de membru în CA ALPAB, nu sunt si nu am fost membru al consiliului de administrație ALPAB și nici nu aș putea fi, nici un consilier general nu poate fi, pentru că este o funcție incompatibilă cu aceea de consilier general", a declarat miercuri pentru HotNews.ro George Nicolaie, noul secretar de stat numit la Digitalizare.

Ciprian Teleman, ministrul Digitalizării (USR-PLUS): Numirea lui George Nicolaie este responsabilitatea PNL și ar trebui să ofere explicațiile necesare

"Numirea domnului George Nicolaie ca Secretar de Stat la MCID, conform acordului asupra coaliției de guvernare, este responsabilitatea PNL.

Cu privire la informațiile apărute în spațiul public privitoare la noul Secretar de Stat, PNL ar trebui să ofere publicului explicațiile necesare cu privire la decizia luată.

După nouă luni de zile, ADR nu are încă un Președinte numit, al doilea post de Secretar de Stat care îi revine PNL este în continuare neocupat.

În ceea ce mă privește, vă asigur că la MCID proiectele se vor desfășura în condiții de transparență și integritate. Delegarea atribuțiilor către secretarii de stat îi revine ministrului.", a spus Teleman.





Firma Euromedia, de la Dan Cristian Popescu la Sebastian Ghiță





În 2012, Grupul slovac JOS Media House a vândut Euromedia Group către un grup privat de investitori români, potrivit unui comunicat de presă al Euromedia Group. Cine erau misterioșii investitori?





Firma Environment & Sport Development era deținută, in proportii egale, de Valerie Antoinette Denise Semenescu și Ovidiu-Traian Semenescu. Numele acestuia din urma a fost legat de postul Money.ro, el asigurând, potrivit informatiilor Paginademedia.ro, finanțarea canalului de business pentru o perioadă de timp. Aceeași sursa scria ca Ovidiu Semenescu era la vremea respectivă un simpatizant al Inițiativei România Liberală și al aripii liberale anti-Crin Antonescu.





George Nicolaie era directorul agentiei de publicitate Wide Screen Media. Paginademedia.ro citează surse potrivit cărora George Nicolaie îl reprezenta, de fapt, pe Dan Cristian Popescu (fost deputat Forța Civică, viceprimar PNL la Sectorul 2, iar în prezent deputat PSD).







În 2014, o investigație realizată de ziarul Gândul dezvăluia că Euromedia Grup se afla și sub influența lui Sebastian Ghiță.



Potrivit profit.ro , în octombrie 2018, Liviu Uruc, indicat în spațiul public ca un apropiat al lui Sebastian Ghiță, a renunțat în bloc la toate acțiunile deținute atât în compania Affichage, unul dintre cei mai mari jucători din industria outdoor din România, cât și în companiile de advertising Efect Media și Topmedia Grup, la care controla majoritatea cu aproape 100% din participație. La companiile Efect Media și Topmedia Grup, Uruc a cedat participația către un acționar care este și administrator la Euromedia, Ștefan Nanu.