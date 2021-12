​Schimbări în roaming în UE, de la 1 ianuarie 2022: Mai multe date vor putea fi consumate la tarife ca în țară, iar suprataxele la internet și voce vor scădea

suprataxa pentru date va scădea cu aproximativ 16%, de la 3 la 2,5 Euro/GB, fără TVA;

suprataxa pentru apelurile primite va scădea cu aproximativ 5%, de la 0,76 la 0,72 eurocenţi/minut, fără TVA.

Când se aplică suprataxe datelor în roaming



Ce suprataxe a aplicat RCS&RDS în 2021 / De ce aplică RCS&RDS suprataxe



Potrivit reglementărilor UE, de la 1 ianuarie 2022, în cazul depășirii limitelor utilizării rezonabile a unor servicii în roaming în UE/SEE, vor scădea și suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior, astfel:"Totodată, conform prevederilor Deciziei președintelui ANCOM nr. 267/2021, nivelul maxim al suprataxei pe care furnizorul RCS&RDS S.A. o va putea percepe propriilor clienți pentru apelurile primite în roaming în SEE în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022 nu poate depăși valoarea de 0,72 eurocenți/minut, fără TVA.",Din data de 15 iunie 2017, datele (internetul mobil - MB/GB) consumate în roaming în UE/SEE (UE + Norvegia, Islanda și Liechtenstein) se tarifează, în principiu, la fel ca în România. Totuși, în cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate în roaming în UE/SEE fără costuri suplimentare într-o perioadă de facturare (volum de consum rezonabil).Începând cu 1 ianuarie 2022 volumul de consum rezonabil va crește cu aproximativ 16% faţă de cel aplicat anul acesta.După depășirea volumului de consum rezonabil, furnizorii vor putea aplica o suprataxă, chiar și în cazul în care traficul inclus nu a fost complet epuizat. Cu începere de la 1 ianuarie 2022 această suprataxă nu va putea depăși 2,5 Euro/GB (0,25 eurocenţi/MB), fără TVA., DIGI/RCS&RDS a anunțat că de la 1 ianuarie 2021, tariful pentru date în spațiul UE și Spațiul Economic European (SEE) se va reduce cu aproximativ 21 %, de la 1,4 Euro/GB la 1,1 Euro/GB, iar tariful pentru apelurile de voce primite în spațiul european se va diminua de la 0,0079 Euro/minut la 0,0076 Euro/minut. Tarifele nu includ TVA.Tarifele pentru apelurile efectuate în deplasările în țările din SEE și UE vor rămâne nemodificate.RCS&RDS, operator cu cele mai mici preturi la telefonia mobila pe piata locala, a solicitat încă din 2017 autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM) autorizarea aplicarii unei suprataxe pe o perioada de 12 luni pentru serviciile de comunicatii utilizate de clientii proprii in roaming in UE/SEE.Conform regulamentului european "Roam like at home", a spus atunci ANCOM, 'furnizorii care nu pot susține comercial furnizarea serviciilor în roaming la tarife ca acasă pot solicita autoritatii nationale de reglementare o autorizare pentru a percepe utilizatorilor o suprataxa in plus fata de tarifele nationale, inca de la primul minut/SMS/MB consumat in roaming in UE/SEE.