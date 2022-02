Florin Cîțu susține că sectorul IT s-a dezvoltat în România 'cumva sub radar', fără să fie susținut de stat, deși scutirea de impozit din IT a fost introdusă în 2001

"Este un sector (IT, n.r.) care s-a dezvoltat în România cumva sub radar, fără să fie neapărat susţinut activ de Guvern sau de stat şi a arătat clar că atunci când statul nu intervine se întâmplă şi lucruri bune. Rolul nostru, al celor care facem parte din legislativ, este să învăţăm care au fost lucrurile bune care au ajutat sau contextul care a dus la dezvoltarea acestei industrii, să ne asigurăm că nu stricăm lucrurile. Dacă ceva funcţionează ca regulă ar fi bine să nu stricăm, iar apoi să vedem cum putem să îmbunătăţim legislativ, poate şi fiscal.



Există tendinţa, în special a statului, ca atunci când ceva funcţionează să mergem să stricăm prin suprataxare pentru a redistribui în mod echitabil către restul societăţii. Ar fi bine să ne abţinem de la astfel de porniri şi să vedem cum a fost dezvoltată această industrie şi să o încurajăm", a afirmat Cîţu, citat de Agerpres.

"Este o industrie (IT&C, n.r.) a viitorului şi ceea ce mă bucură foarte mult este că nu vorbim despre o industrie pe care a ales-o statul să o dezvolte, ci s-a dezvoltat singură. Asta arată că statul nu poate să identifice campioni într-o economie oricât ar dori. Ei apar singuri prin deciziile pe care le iau oamenii în contextul economic pe care îl creează instituţiile statului. Avem nevoie de un sector IT dezvolta pentru că în PNRR şi nu numai ne-am asumat dezvoltare unor proiecte care ţin strict de acest domeniu. Digitalizarea întregului aparat public este o provocare nu doar pentru sistemul public, dar şi pentru sistemul privat. De fiecare dată când avea licitaţii să lucrăm cu firme pentru a digitaliza sau informatiza aparatul public, apar 2-3 firme. E nevoie de mai multe firme, de competiţie şi asta ar scădea şi preţul pentru aceste lucrări", a spus preşedintele Senatului României.

"O cifră importantă este că sunt 270.000 de oameni care lucrează în sectorul IT. Este ceva impresionant dacă ne gândim că salariile din IT sunt printre cele mai mari din economie. Asta înseamnă contribuţii pentru sistemul de pensii, de exemplu. Putem rezolva problema pensiilor mai mari şi reducerea deficitului având sectoare în economie unde oamenii sunt plătiţi bine şi îşi plătesc, bineînţeles, taxele şi impozitele, cheltuiesc bani în economie, TVA etc. Rolul nostru este de a susţine acest sector cu toate instrumentele, dar şi de a îmbunătăţi cadrul în care funcţionează", a subliniat Florin Cîţu.

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii a organizat, miercuri, la Palatul Parlamentului, evenimentul de lansare a studiului intitulat "Impactul industriei de software şi servicii în economia României".Conform documentului, impactul industriei de software şi servicii IT în economia României se ridică, în prezent, la valoarea de 13,6 miliarde de euro, iar ponderea în PIB este de 6,2%. Din totalul de 13,6 miliarde de euro, 8,8 miliarde de euro impact direct reprezintă excedentul brut de exploatare, taxe şi cheltuieli de personal, 2,6 miliarde de euro impactul indirect - tranzacţiile economice cu furnizori români ai întreprinderilor din industrie, în timp ce 2,2 miliarde de euro impactul indus - salariile cheltuite în economia naţională de către angajaţi susţinuţi direct şi indirect.În ceea ce priveşte resursa umană, studiul ANIS evidenţiază faptul că aproximativ 270.000 de angajaţi sunt susţinuţi în total de industria de software şi servicii IT, respectiv toţi salariaţii care există, în medie, la nivelul a două judeţe din România. Mai exact, aceştia sunt 135.000 angajaţi în companiile cu activitate principală în software şi servicii IT (impact direct), peste 73.000 angajaţi susţinuţi de-a lungul lanţului de furnizori români ai întreprinderilor din industrie (impact indirect) şi mai mult de 65.000 angajaţi susţinuţi prin salariile cheltuite în economia naţională (impact indus).Studiul a fost realizat de Roland Berger şi a vizat evoluţia industriei de software şi servicii, analiza sectorială comparativă a României cu alte ţări, contribuţia industriei la economia României, precum şi impactul unor posibile scenarii de dezvoltare a industriei. Cercetarea a abordat companiile din domeniul IT&C, dar şi departamentele IT specializate şi afacerile independente.