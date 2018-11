Eugen Teodorovici, întrebat de ce lasă companiile de stat fără sumele destinate investițiilor: De ce să le lăsăm acolo? Dacă rămân bani în depozite, înseamnă că este o eroare de management la acele companii

Reamintim că Executivul a obligat companiile de stat să umble la rezerve, chiar dacă destinația lor erau investițiile, pentru a acoperi golurile din buget. Statul a cerut chiar mai mult decât au considerat companiile că pot vărsa sub formă de dividende suplimentare. Este al doilea an consecutiv în care statul le-a cerut să scoată bani din rezerve pentru dividende suplimentare. Aceasta în condițiile le-a obligat să distribuie peste 90% din profiturile pe anii anteriori sub formă de dividende.



Vezi dialogul între reporterul HotNews.ro și Eugen Teodorovici:

Întrebat de ce este nevoie de acești bani, dacă execuția bugetară este bună, iar veniturile au crescut așa cum susține, Teodorovici a evitat un răspuns clar. "Tot printr-o întrebare o să vă răspund: De ce să le lăsăm acolo?". Ministrul Finanțelor a cerut exemple de investiții în derulare, iar când i-au fost oferite, a spus că "nimeni nu oprește compania statului să facă investiții".Guvernul a decis să stoarcă de rezerve companiile de stat, acum pe final de an, obligându-le să distribuie dividende suplimentare de 2 miliarde lei la buget. În unele cazuri, sumele cerute sunt peste cât au fundamentat companiile. De ce a fost nevoie de acești bani, chiar cu riscul de a pune în pericol investiții obligatorii, cum este retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă și pentru care compania Nuclearelectrica adună bani?Este totuși o speculație pentru că în primul rând trebuie să știm foarte clar statul este principalul acționar al acestei companii. Nu a fost afectată printr-o astfel de abordare niciun fel de investiție astăzi în derulare la aceste companii. Este o decizie a acționarului de a face un astfel de transfer al dividendelor către buget, în loc să fie ținute în depozite bancare cu dobânzi foarte mici.Da, dar acei bani pot fi folosiți pentru investiții, pentru dezvoltarea companiilor, cum este Romgaz care are în plan o mulțime de investiții pe care ar putea să le facă. Din ce am înțeles, pentru acele investiții ar putea fi obligată să recurgă la alte metode de a găsi resurse financiare. La Nuclearelectrica, acele rezerve erau special pentru acea retehnologizare, care este foarte scumpă, peste 1,5 mld euro.Cei care susțin aceste afirmații pot să vă spună care sunt acele investiții făcute ultimele nouă luni, zece luni în 2018? Repet, uitați-vă de când este constituit fiecare depozit bancar. Banii statului care nu sunt investiți de acele companii sunt ținuți în bănci la dobânzi foarte mici. Întrebarea este cea mai corectă cale?M-ați întrebat de o investiție în derulare...Da, cea de la Iernut. Mai e cea de la Mintia.Nimeni nu oprește compania statului să facă investiții. Nimeni nu-și permite să oprească o investiție în derulare. Pentru acea investiție pentru care ai un contract și neasigurând fondurile necesare, constructorul respectiv îți poate face penalizări. Nimeni nu își poate permite statul să plătească din banii publici acele penalități.De ce statul român a cerut mai mult decât au fundamentat companiile? Care este explicația?Aș putea să vă răspund tot printr-o întrebare: Dacă există față de aceste sume pe care statul le-a solicitat diferențe în depozite bancare. Dacă da, înseamnă că este o eroare de management la acele companii, nu la stat.Și totuși de ce a fost nevoie de acești bani la buget, care a fost problema în condițiile în care execuția bugetară arată bine, în condițiile în care vorbiți de venituri mai mari la buget?Tot printr-o întrebare o să vă răspund: De ce să le lăsăm acolo?Pentru investiții...Nimeni nu a oprit acele investiții. Dacă veniți cu abordări la care nu acceptați niciun alt punct de vedere, atunci degeaba vă povestesc sau vă spun care este realitatea, dacă dvs aveți altă abordare. Aceasta este decizia statului, perfect legală, sunt sume care nu trebuie ținute în depozite bancare și care trebuie investite.