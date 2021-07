Warren Buffett a donat 6 miliarde de dolari organizațiilor conduse de copiii săi / Cum a ratat unul dintre ei o avere enormă la un an după împlinirea majoratului

Peter Buffett, cel mai tânăr copil al miliardarului, a folosit o parte a fondurilor respective pentru a revitaliza orașul Kingston din Statul New York, potrivit unui interviu acordat recent de acesta jurnaliștilor de la The Wall Street Journal Warren Buffett, CEO-ul miliardar al Berkshire, a promis în 2006 că își va dona peste 99% din avere unor cauze caritabile.Acesta a ajuns să își doneze jumătate din averea impresionantă construită din investiții pe piața bursieră după ce a donat 14 milioane de acțiuni „B” fundației NoVo a fiului său Peter.Acțiunile respective ar valora aproape 4 miliarde de dolari la cotațiile actuale și constituie majoritatea celor 17,5 milioane de acțiuni pe care acestea le-a promis organizației fiului său.Acesta a folosit banii pentru a cumpăra terenuri agricole în valoare de 13 milioane de dolari în apropierea orașului Kingston pentru a dezvolta un hub agricol aici, realizând și alte investiții în comunitate la o scară mai redusă.Peter, un critic vocal al neajunsurilor capitalismului și un apărător înfocat al drepturilor muncitorilor și organizării comunitare, vrea ca Kingston să simbolizeze „o formă mai plină de compasiune” a capitalismului, potrivit interviului acordat de acesta WSJ.Tatăl și fiul au neînțelegeri asupra unor subiecte dar CEO-ul Berkshire a declarat că nici el nu susține „capitalismul fără restrângeri” și că „este pe aceeași lungime de undă (cu Peter) în privința lucrurilor importante”.În afară de munca sa filantropică, Peter este cunoscut și ca muzician ce a câștigat un premiu Emmy dar care a ratat o avere enormă.Când a împlinit 19 ani în 1977, Peter Buffett a primit acțiuni Berkshire Hathaway în valoare de 90.000 de dolari ca moștenire, potrivit CNBC Acesta a vândut acțiunile care în prezent ar valora peste 200 de milioane de dolari pentru a-și urma visul de a fi muzician.„Nu regret pentru nicio secundă decizia”, a scris Peter, acum în vârstă de 63 de ani, în cartea sa autobiografică.„Am folosit moștenirea pentru a cumpăra ceva infinit mai valoros decât banii: am folosit-o pentru a cumpăra timp”, a explicat acesta.