​Ministrul energiei Sebastian Burduja este ajutat în activitatea de zi cu zi, la cabinetul său, de o echipă formată din opt consilieri, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Energiei la solicitarea HotNews.ro. Această echipă este remunerată, fiind diferită față de Consiliul Consultativ format din 32 de consilieri cu titlu onorific, care ar urma să elaboreze analize și rapoarte în mod gratuit, la cererea ministrului. Lista consilierilor personali începe cu Dragoș Ștefan Roibu, directorul de cabinet, despre care HotNews.ro a mai scris că este partener de afaceri al familiei Burduja.

Sebastian Burduja Foto: HotNews / Claudia Pirvoiu

Potrivit Ministerului Energiei, cei opt sunt: Dragoș Ștefan Roibu, Andrei Nicolae Popa, Constantin-Alexandru Manda, Oana Babagianu, Nicolae Niculăiță, Ana-Maria Andone, Alexandru Rusu și Lia Ruxandra Ruscea.

Dragoș Ștefan Roibu este șeful de cabinet al ministrului Sebastian Burduja, însă pare un apropiat al familiei. Potrivit datelor de pe Termene.ro, Dragoș Ștefan Roibu deține împreună cu sora ministrului, Mădălina Ana Burduja, în cote egale, firma Dynamic Energy Systems SRL. Această firmă a fost inactivă începând cu 2016, fiind reactivată pe 13 septembrie 2023. Are ca principal obiect de activitate "Activitati de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea". HotNews.ro a scris despre Roibu cum a încercat să ajungă la șefia Hidroelectrica.

Andrei Nicolae Popa este proaspăt numit președinte al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului. Despre acesta, Europa Liberă a scris că are zero experiență în energie, dar cu studii la Academia SRI și Institutul Confucius. Are 28 de ani, studiat la Științe Politice și Drept, are un master la Academia Națională de Informații a SRI și cursurile Institutului Confucius, finanțat de statul chinez. Numirea acestuia ca șef al Complexului Energetic Valea Jiului a stârnit controverse în presă din cauză că nu are niciun fel de pregătire în domeniul energetic. Complexului Energetic Valea Jiului este o companie nouă care a preluat activele Complexului Energetic Hunedoara (CEH).

Constantin-Alexandru Manda este coordonator advocacy la Societatea Academică din România (SAR), având în portofoliu proiectul "Școli curate". Student la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, a câştigat titlul Tânărul European al Anului 2021, potrivit Agerpres. Tânărul este cunoscut în special pentru implicarea sa, în calitate de membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, în respectarea drepturilor elevilor şi reformarea sistemului de învăţământ. Până să ajungă la cabinetul ministrului energiei a lucrat la cabinetul fostului premier Nicolae Ciucă.

Oana Babagianu a mai lucrat cu Sebastian Burduja și la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în funcția de consilier superior. Mai deține și funcția de membru în Consiliul de Administrație la Distribuție Energie Electrică Cluj, potrivit declarației de interese. Are o avere impresionantă, fiind asociată în cinci firme, una dintre ele deținând un coafor la Londra, promovat în țară de către Ana-Maria Prodan, nașa sa, scria PressHub în august 2022. A locuit 15 ani în străinătate, este secretar general adjunct al PNL Diaspora, organizație condusă de europarlamentarul Rareș Bogdan, și fiica unui lider local liberal, tatăl său fiind subprefect al județului Ialomița.

A fost angajată în aprilie la la Ministerul Energiei pe funcția de consilier. După doar două săptămâni, s-a mutat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în funcția de consilier superior. Anunțul revenirii în țară și al angajării la guvern a fost făcut chiar de Oana Babagianu într-o postare pe rețelele de socializare, în care i-a mulțumit lui Rareș Bogdan pentru sprijinul său. Printre altele, ea deține 11 locuințe, dintre care două în Spania.

Nicolae Niculăiță a fost consilier la Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării, până să ajungă la Ministerul Energiei. Potrivit declarației de interese, este membru în Consiliul de Administrație al CNCIR și a fost în Consiliile de Administrație de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM și Institutul de Cercetare Dezvoltare în Turism.

Alexandru Rusu și Lia Ruxandra Ruscea sunt jurnaliști detașați la Ministerul Energiei și de ocupă de comunicare.

