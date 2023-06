FINANTE Sâmbătă, 17 Iunie 2023, 11:01

O domnișoară din Timișoara a avut în 2021 venituri de 1,2 milioane lei din videochat. A încercat să procedeze legal, adică să-și plătească impozitul pe venit, contribuția la sănătate și la pensie.

A depus în 2022 cunoscutul formular (D212 – Declarația unică) și a făcut plata. În total: 129.600 lei virați la buget.

A stat liniștită, știind că totul este în regulă. Se pare că nu era. În 2023, inspectorii ANAF au început să se uite peste ce-a declarat și virat și au constatat că ar fi trebuit să plătească și TVA, deoarece depășise plafonul de 300.000 de lei.

Într-un fel, inspectorii „se simțeau prost” știind că trebuie să o informeze că trebuie să mai plătească bani.

Trebuia să se înregistreze în scop de TVA. Inspectorii considerau că ar fi fost mai bine să fie premiată pentru că și-a declarat veniturile.

Dar... legea-i lege, așa că va fi respectată. Va trebui să plătească și TVA: încă 171.000 lei, la care se vor adăuga dobânzi și penalități pentru că nu a plătit la timp (nu a știut legislația). Adică încă vreo 50.000 de lei.

Suma de 1,2 milioane lei nu este exagerată, fiind modele care fac videochat, dar în cadrul unor studiouri, și câștigă mult mai mult.

În domeniu lucrează cu preponderență fete de 18-40 de ani, iar 60% dintre acestea au terminat facultatea. Mămicile par a avea printre cele mai mari câștiguri. Sunt cazuri în care persoane care lucrau în diverse domenii, cum ar fi în cel financiar, au descoperit această pasiune.

Când ne gândim că se plătesc taxe, trebuie să avem în vedere că din acești bani se plătesc pensii, salariile bugetarilor, precum și sănătatea angajaților care nu contribuie la CASS: adică cei din construcții, agricultură și industria alimentară.

Este o activitate profitabilă pentru stat și economie în ansamblu.

Nu sunt 400.000 de persoane care fac videochat în România

Activitatea de videochat din România are o oarecare conotație negativă, deși este un business ca oricare altul. Se oferă servicii online. Nu există profesia în clasificarea ocupațiilor, deși poate ar trebui.

În plus, intră bani în țară. Intră valută care-l ajută pe Isărescu la menținerea cursului de schimb. De asemenea, acei bani sunt cheltuiți în țară. Deci statul beneficiază și dacă persoanele respective cumpără, de exemplu, o eugenie (adică se plătește TVA).

90% din banii care intră în țară din activitatea de videochat sunt consumați aici, ne spune Maria Boghină, manager operațional Best Studios.

Doar 10% se duc pe cumpărături și vacanțe în afara țării.

„Fetele își cumpără mașini, apartamente. O fată care lucra pe un salariu de 3.000 de lei/lună, în momentul în care ajunge să câștige 30.000 de lei înseamnă că aduce acești bani în țară și-i va cheltui aici”, ne-a explicat Maria Boghină.

Nu sunt 400.000 de persoane în domeniu, așa cum a spus recent fostul șef ANAF (Lucian Heiuș), dar ar fi în jur de 200.000. Bineînțeles, în această cifră sunt incluse și persoanele care fac OnlyFans ori utilizează platforme similare.

Sunt greu de numărat deoarece o persoană are mai multe conturi și în generat sunt numărate de mai multe ori. În plus, o parte dintre ele sunt inactive de peste 1 an.

Cum funcționează afacerile și cum câștigă banii modelele din domeniu

Maria Boghină de la Best Studios ne-a explicat modul în care funcționează acest business și cum sunt plătite modelele.

Există un site-uri care se numesc: Livejasmin, Chaturbate, Myfreecams etc. Acestea sunt site-uri care își fac publicitate și aduc utilizatorii pe platformă.

Tot acolo se întâlnesc virtual și modelele. De precizat că ele trebuie să știe foarte bine limba engleză.

Aceste platforme sunt în Franța, America, UK, în diferite țări.

„Nu au nimic de-a face cu studioul. Studiourile din România sunt parteneri cu aceste site-uri, adică pun la dispoziție calitatea modelelor care intră”, ne povestește Boghină.

Studioul oferă modelelor spațiul de lucru de unde să poată intra în acel live pe site-urile respectiv. De asemenea, oferă inclusiv partea de training și management.

„E ca și cum am lucra pe TikTok. Platforma este a celor din China, dar noi folosim platforma”, ne spune Boghină.

Banii pe care îi primesc modelele sunt considerate, fiscal, drepturi de autor.

Cum sunt plătite modelele care fac videochat: cele independente versus cele din studio

Sunt și modele independente care nu au nevoie de studio. Ele colaborează direct cu platformele (site-urile menționate sus). Acele modele lucrează din confortul casei lor.

Platformele opresc un procent din suma pe care utilizatorul o cheltuie.

Există platforme care au un procent standard de 30-40-50-70%, iar altele au un procent progresiv.

De exemplu, reprezentanta Best Studios ne spune că la cea mai mare platformă (livejasmin) se pornește cu un procent de 30% și se poate ajunge până la 80% din încasările respective, însă acestea nu sunt pe viață.

Fiecare platformă are perioade de plăți. Pe unele platforme această perioadă este de o săptămână, pe altele este de două săptămâni, jumătate de lună și o lună întreagă. În acea lună se aplică acel procent pe care îl trimit.

Dacă modelul lucrează de acasă, ea primește direct acel procent.

Dacă lucrează în colaborare cu un studio, atunci acel procent se trimite către studio și apoi modelul împarte cu studioul.

„De exemplu, să spunem că modelul lucrează pe un site unde procentul este de 50%, iar un utilizator cheltuie 100 de dolari pe site. Dacă este model independent, își ia 50 de dolari. Dacă este în colaborare cu un studio, acei 50 dolari se supun comisionului oferit de studio”, afirmă Boghină.

Pot fi modele care lucrează de acasă o oră și nu vor câștiga foarte mulți bani. Același model, dacă lucrează în cadrul unui studio, are toate șansele să-și tripleze, să-și crească veniturile de 7-8 ori, ne spune Boghină.

Este greu dat un exemplu de câștig mediu. Nu este un venit per industrie pentru că sunt persoane care îl tratează ca pe un job (stau 8-9-10 ore online), altele ca un hobby.

Este mai ușor pentru fete să se afișeze decât pentru băieți / Bărbații se adresează și persoanelor de același sex

Lucrează și bărbați în domeniu, unii câștigă mai mult decât fetele. E o chestiune ce ține de fiecare persoană.

„De exemplu, dacă o fată o putem lua în cadrul unui studio, să o machiem și să o facem frumușică repede, pe un băiat nu poți să-l machiezi. Un băiat trebuie să aibă un aspect fizic frumos, să meargă la sală ca să-și facă acele pătrățele, ceea ce este foarte greu”, ne-a povestit reprezentanta Best Studios.

Să nu uităm că pentru acele pătrățele, pe lângă sală, trebuie să ai o alimentație bine pusă la punct. Ca să se vadă acele pătrățele trebuie să ai un nivel scăzut de grăsime.

Un băiat care are abilități bune poate să câștige la fel de bine ca o fată.

„O fată e mai ușor de prezentat și trebuie să ne gândim la plaja cărora ne adresăm. Fetele se adresează băieților, însă băieții care lucrează în acest domeniu se adresează tot unei plaje de bărbați”, ne-a mai spus ea.

Majoritatea site-urile din domeniu se axează mai mult pe fete, adică le fac mai multă reclamă.

Între utilizator și model se creează o relație

Utilizatorii acestor platforme sunt oameni care caută anumite servicii. Depinde de fiecare ce fel de servicii își dorește să primească.

Întotdeauna se creează o relație. Acum depinde de utilizator până unde își dorește să meargă. Sunt fete „care au stabilit relații de prietenie foarte frumoase care include și partea de nuditate”.

Să nu uităm că aceste site-uri sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.

Evident, sunt cazuri în care clienții se mint singuri că sunt într-o relație intimă.

Pandemia a dus la apariția unor noi modele pe piață

În pandemie a crescut destul de mult piața, ne spune Boghină.

La început a fost incertitudine în care lumea nu prea știa ce are de făcut. Mulți dintre oamenii de afaceri s-au gândit întâi să-și salveze afacerea și nu au mai cheltuit la fel de mulți bani.

„Când au văzut că este o oarecare stabilitate, au continuat să cheltuie mulți bani pe aceste site-uri”, ne-a arătat ea.

Pur și simplu, stăteau acasă și aveau mai mult timp la îndemână.

Au fost multe persoane care nu s-ar fi gândit să lucreze în acest domeniu și au descoperit în timpul pandemiei acest job. Au făcut bani, poate mai mulți decât la job-ul din momentul respectiv.

A fost o scădere când s-a ridicat lockdown-ul și lumea s-a dus la mare. Apoi piața și-a revenit imediat.

Probleme în interpretarea legislației în cazul studiourilor de videochat

Unele studiouri de videochat au fost puse de ANAF să plătească TVA. Un caz recent, de la Cluj, ne arată că administratorii unei astfel de firme au scăpat de plata 1,7 milioane lei. Acum se așteaptă dezlegările ce se vor da de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

ANAF dorește să colecteze TVA-ul din România, dar problema este că platformele nu sunt ale studiourilor. Nu este o conexiune directă cu utilizatorul site-ului.

TVA-ul se plătește la sursă.

Un utilizator poate cheltui pe site-ul respectiv 500 de dolari, dar pentru un model din cadrul unui studio, suma să fie de 100 de dolari, restul fiind alte modele care nu țin de studiou.

Sunt în continuare probleme de interpretare a legislației din acest motiv.

