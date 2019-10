Minus 400.000 de angajați bugetari. Ok, dar de unde și cum tai?

Poate ar trebui început de sus. Sunt prea mulți parlamentari cu personal aferent: peste 2.500 angajați.





Revenind la declarațiile lui Anastasiu, vedem că vorbește despre scăderea numărului de județe.







"O să încerce să se atingă, unii de ei, în următorul an, dacă se poate, printr-un Guvern care nu o să aibă la vârf coloratură politică, să se atingă de Legea Pensiilor, cu pensiile speciale şi cu salarizarea unitară, dar în special prin diminuarea numărului de bugetari de la 1.200.000 la 800.000, printr-o schimbare la nivel de administraţie. Nu o să mai fie 42 de judeţe, ci 8 regiuni, n-o să mai fie 3.000 de unităţi administrativ-teritoriale, ci 1.000, şi de acolo dăm afară 400.000 de oameni, de care mediul privat are nevoie, ca să zic aşa. Depinde cine iese de acolo, că de unii s-ar putea să n-avem nevoie, că va fi mai rău decât aşa", a afirmat Dragoş Anastasiu.







Precizăm că, potrivit datelor MFP, în autoritățile executive locale lucrează acum circa 272.000 de persoane. Restul, până la 441.000, sunt angajați din învățământul preuniversitar și instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care mare parte în unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale. Se cam schimbă datele problemei.







Să vedem dacă se va face și cum se va face curat în administrație.







Aveți mai jos numărul de angajați pe instituții.





Aveam în administrația centrală aproape 783.000 de angajați, în august, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP), dintr-un total de 1,22 milioane. Distribuția pe instituții o aveți mai jos.Pe ce criterii vor fi dați afară? Evaluările la stat se fac, de exemplu, pe aceeași bază pe care au fost angajați. Dacă unul vine prin pile, prin examen măsluit, evaluarea făcută de superiori este pozitivă.Poate că cei care l-au supărat pe șef au primit o evaluare negativă pentru faptul că au avut curajul să spună că domnul/doamna X care a venit pe pile „taie frunze la câini”.De profesori și de medici nu ai cum să te atingi. Este nevoie de ei ca de aer.Vor fi contracte cu firme care să evalueze performanța angajaților la stat, pentru ca apoi să fie dați afară acei angajați slab pregătiți? E oricum un proces care durează, nu se face peste noapte.Că este o administrație supradimensionată, știm cu toții. Bineînțeles, sunt zone în care este nevoie de personal, dar și zone în care sunt prea mulți. Trebuie identificate bine aceste zone bugetare, apoi luate măsuri. Așa, să spunem că tăiem, da, e ușor. E nevoie, asta-i clar, dar cu o anumită logică.Ieri, de exemplu, a sosit un comunicat de la ANAF în care au anunțat că au nevoie de 3.000 de tineri pentru că personalul e îmbătrânit și mulți vor ieși la pensie. E vorba de posturi de debutanți.