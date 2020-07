Prima Casă devine Noua Casă. Iată de ce salariu net vei avea nevoie ca să-ți poți cumpăra o locuință: 12 simulări de calcul pe baza noilor condiții

Pe ordinea de zi a şedinţei de ieri a Gvernului se afla și proiectul privind noul program ”Prima Casă”, cel care ar urma să înlocuiască fostul program ”Pima Casă”. Potrivit proiectului, noul program va putea fi accesat de cei care nu dețin singuri sau împreună cu soția o locuință, sau care au o locuință mai mică de 50 de mp. Programul prevede credite de până la 140.000 de euro pentru locuințele noi, pentru care se cere un avans de 15% și credite de până la 70.000 de euro pentru locuințe mai vechi de 5 ani, cu un avans de 5%. HotNews.ro a făcut simulări pe baza datelor existente pentru a afla care este salariul net de care are nevoie un cumpărător pentru a se încadra în noile condiții.





Mai întâi trebuie să ținem cont de faptul că BNR a limitat începând din 1 ianuarie 2019 gradul de îndatorare la 40%, respectiv 45% în cazul achiziționării primei locuințe.





Apoi, în calculele utilizate am folosit un DAE de 4,72%, ca medie a dobânzilor practicate în piață de principalii jucători. Există bănci care au dobânzi ușor mai mici așa cum sunt și bănci care utilizează un cost al banilor mai ridicat. Media este de circa 4,72%. De asemenea, am optat pentru varianta în care ratele rămân egale pe toată maturitatea împrumutului (mai există și varianta ratelor descrescătoare, dar am optat în calcule pentru varianta cu rate egale)







Cazul I: Apartament de 80.000 euro luat pe 20 de ani cu avans de 15%



Transformat în lei, valoarea apartamentului ar însemna circa 387.208 lei. Avansul de 15% reprezintă 58.081 lei (12.000 euro). Diferența de bani se ia prin credit, adică 329.126 lei. La o dobândă de 4.72%, rata lunară de plată este de 2121 lei. Ținând cont de gradul de îndatorare de 45%, nivelul salariului ar trebui să fie de 4713 lei net.





Cazul II: Apartament de 80.000 euro luat pe 25 de ani cu avans de 15%

Rata lunară coboară la 1870 lei, iar salariul minim acceptat este de 4155 lei net





Cazul III: Apartament de 80.000 euro luat pe 30 de ani, cu avans de 15%

Rata lunară ar urma să fie de circa 1710 lei, iar salariul net pentru a te putea încadra în program, de 3800 lei





Cazul IV: Apartament de 90.000 de euro luat pe 20 de ani cu avans de 15%

Rata lunară va fi de 2386 lei. Venitul minim lunar necesar: 5302 lei (net)







Cazul V:Apartament de 90.000 de euro luat pe 25 de ani cu avans de 15%

Rata lunară coboară la 2104 lei, iar salariul minim acceptat: 4675 lei (net)





Cazul VI: Apartament de 90.000 de euro luat pe 30 de ani cu avans de 15%

Rata lunară va fi de 1924 lei. Salariul net minim luat în calcul: 4275 lei.





Cazul VII: Apartament de 100.000 euro luat pe 20 de ani cu avans de 15%

Rata lunară 2651 lei, iar venitul net minim necesar ar fi de 5891 lei





Cazul VIII Apartament de 100.000 euro luat pe 25 de ani cu avans de 15%

Rata lunară:2338 lei. Salariul net necesar pentru a te încadra trebuie să depășească 5195 lei.





Cazul IX: Apartament de 100.000 euro luat pe 30 de ani cu avans de 15%

Rata lunară coboară la 2138 lei, cu un salariu net minim de 4751 lei.





Cazul X: Apartament la plafonul maxim de 140.000 euro, cu avans 15%, luat pe 20 de ani

Rata lunară va fi de 3712 lei, iar venitul net minim necesar de 8248 lei





Cazul XI: Apartament la plafonul maxim de 140.000 euro, cu avans 15%, luat pe 25 de ani

Rata lunară scade față de cazul precedent la 3273 lei, dar salariul net minim necesar rămâne ridicat: 7273 lei





Cazul XII: Apartament la plafonul maxim de 140.000 euro, cu avans 15%, luat pe 30 de ani

Rata lunară de plată coboară la 2994 lei, iar salariul minim necesar trebuie să depășească 6653 lei





În cazul creditelor de până la 70.000 euro, nivelul avansului ar urma să rămână la 5%

Asta înseamnă că la un apartament de de 70.000 euro luat pe 20 de ani, rata ar fi de 2074 lei (salariul minim acceptat de 4600 lei). Dacă împrumutul e luat pe 25 de ani rata ar fi de 1830 lei (la un venit minim net de 4066 lei), iar dacă împrumutul e accesat pe 30 de ani, rata coboară la 1673 lei (cu un venim minim acceptat de 3717 lei lunar)



















Cum arată ultima variantă a „Noua Casă”

Include două plafoane: unul de 140.000 euro și altul de 70.000 euro, după cum arăta HotNews aici. La plafonul de 140.000 euro sunt luate în considerare:

1. locuințele noi, recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate.



2. locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate



De reținut în privința plafonului de 140.000 euro: garantare de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, este în procent de maximum 60% din valoarea creditului, reprezentând maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

La 70.000 euro intră celelalte categorii de locuințe. Adică orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.



De reținut în privința plafonului de 70.000 euro: Creditul acordat unui beneficiar este garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea creditului, reprezentând maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea

rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.”



Avansul La plafonul de 140.000 euro avansul e de 15% La plafonul de 70.000 euro avansul e de 5%



Cine beneficiază

Persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

• la data solicitării creditului garantate, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;

• achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile

Programului;

Bancherii consultați de HotNews spun că și până acum, deși vechiul program prevedea un avans minim de 5%, tinerii preferau să achite în medie un avans de 10% (uneori chiar și 15%), fiind conștienți că un avans mai consistent le reduce efortul pe termen lung al plății ratelor. Mai mult, solicitanții tineri preferă să nu se mai împrumute pe perioada maximă admisă a creditului, ci își drămuiesc mai bine efortul financiar. "Maturitatea creditului e în medie cu 5 ani mai mică decât perioada maximă. Depinde de perioada de viață în care clientul accesează împrumutul. Cei de peste 45 de ani, care vizează de regulă o locuință mai mare întrucât și familia a devenit mai numeroasă, solicită prin urmare și un credit mai mare. Dar achită în general un avans mai mare și reduc din perioada creditului. Cei tineri care au nevoie de două camere, încearcă să se încadreze la o sumă mai mică și observăm din relația cu ei că nu vor să se îndatoreze până la bătrânețe", explică șefa retailului dintr-o bancă comercială.

