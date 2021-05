Veniturile din activități independente și Declarația Unică 2021. 10 răspunsuri ale ANAF dintr-o nouă sesiune online cu contribuabilii

Întrebări ale contribuabililor și răspunsurile ANAF

ANAF: Contribuabilii care în cursul anului fiscal își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit vor fi impuși în sistem real, pentru veniturile realizate din întreaga activitate, de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea, de către contribuabili, a fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.







Pentru mai multe intrebari si raspunsuri vezi sesiunea ANAF din pagina de facebook (la finalul articolului).













(HotNews.ro a avut realizat miercuri un ghid de completare în 10 situații a Declarației unice cu ajutorul consultantului fiscal Cornel Grama)ANAF: Pentru indemnizația primită conform OUG 30/2020 se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Nu sunt excepții dacă persoana are calitatea de pensionar.ANAF: La stabilirea numărului de contracte se au în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la data de 31.12 a anului precedent celui de impunere, CU EXCEPTIA contractelor de arendare a bunurilor agricole.ANAF: Având în vedere situația prezentată de dvs. trebuie să aveți în vedere suspendarea activității. În termen de 30 zile de la data suspendării aveți obligația să depuneți Declarația unică 212 în mod corespunzător. Vă sugerăm să luați legatura cu organul fiscal pentru a vă îndeplini corect obligațiile fiscale.ANAF: Legislatia prevede ca aveti obligația estimării VENITULUI net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat. Venitul si impozitul estimat pe anul 2021 se definitiveaza in anul 2022 prin depunerea declaratiei unice. Obligatiile datorate pentru anul 2021 se stabilesc prin depunerea declaratiei unice in anul 2022, completand corespunzator cap. I.ANAF: Pentru situația prezentată de dvs. vă precizăm următoarele:1. Pentru indemnizația acordată conform OUG 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, trebuie să completați SECȚIUNEA I.5 Date privind indemnizația prevăzută la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020;2. Tabelul la care faceți referire trebuie completat cu suma corespunzătoare pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizaţia;3. Termenul de depunere a Declarației unice 212 este 25 mai, inclusiv;4. Pentru informatii cu privire la esalonarea simplificata va rugam sa ne contactati telefonic la nr. 031.403.91.60.ANAF: Veniturile din indemnizațiile aferente lunii decembrie 2020, plătite în luna ianuarie 2021, vor fi considerate venituri realizate în anul 2021 și vor fi declarate la cap. I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2021”.ANAF: În cazul dvs. în Declaratia unică nu completați CAS și CASS la cap. I din Declaratia unica.ANAF: În cazul în care ati estimat peste plafon insa ati realizat un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu ati avut calitatea de salariat și nu v-ati încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal) atunci datorati contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depuneti declarația unica, cap. I, pentru CASS, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.ANAF: In situatia in care dvs ati realizat doar venituri din activitati independente, atunci veti completa:a) cap. I:- sectiunea I.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania, subsectiunea I.1.1. Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;- sectiunea I.3 Date privind CAS si CASS datorate, subsectiunea I.3.2. Date privind CASS datorata;b) daca va desfasurati activitatea si in acest an atunci veti completa si cap. II in mod corespunzator.