Bill Hwang a făcut un pariu secret uriaș înainte de prăbușirea Archegos Capital care a zguduit Wall Street

O bancă regională și nume mari de pe Wall Street

Legături bolnăvicioase

Strategia perfecționată de Bill Hwang



Potențial de abuzuri

Prăbușirea castelului de nisip



Îngropată în miliardele pe care Hwang le-a pariat și pierdut stă o nouă dezvăluire: bărbatul din spatele Archegos Capital Management a folosit instrumente financiare derivative pentru a cumpăra peste 20% din acțiunile unei bănci regionale din SUA, chiar sub nasul autorităților de reglementare, potrivit mai multor persoane familiare cu situația care au discutat cu jurnaliștii de la Bloomberg.Investițiile lui Hwang au dus la o creștere explozivă a prețului acțiunilor băncii și apoi la o prăbușire dramatică după colapsul Archegos.Mai mult, compania lui Hwang a avut conversații private despre o investiție semnificativă care nu a fost dezvăluită celorlalți acționari, potrivit surselor Bloomberg care au cerut să rămână anonime deoarece nu au fost autorizate să vorbească în public despre acest lucru.Pe măsură ce prețul acțiunilor băncii creștea vertiginos, instituția de credit din orașul texan Dallas a strâns un nivel record de capital de la investitori care n-aveau nici cea mai vagă idee despre afacerile sale cu Hwang și Archegos Capital.Evenimentele de la Texas Capital Bancshares Inc. oferă o perspectivă rară asupra a ceea ce se întâmplă când o „balenă” a investițiilor extrem de riscante ca Hwang intră puternic în acțiunile unei companii, cu atât mai mult când vine vorba de o bancă foarte reglementată.Autoritățile americane au descurajat de mult timp potențialii terți investitori să acumuleze acțiuni la instituțiile care gestionează depozite, punându-i piedici chiar și legendarului Warren Buffet când acesta a vrut să-și crească participația la unele din băncile sale favorite.Raționamentul e unul simplu: există pericolul ca banca să se ducă rapid la vale dacă un investitor major se retrage, luând odată cu ea depozitele clienților și investițiile altor părți.Dimensiunile implecării lui Archegos la banca din Texas adaugă o nouă dimensiune unui scandal care a dus deja la demararea unor investigații și la revizuirea reglementărilor în întreaga lume.FOTO: Vichaya Kiatying-Angsulee / Panthermedia / Profimedia ImagesAutoritățile de reglementare, printre care și Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din Statele Unite, au declarat că examinează să vadă dacă reglementările în vigoare trebuie rescrise pentru a închide orice portițe sau elimina zonele gri care permit unor investitori ca Archegos să nu își dezvăluie dimensiunea pariurilor.„Este contrar scopurilor reglementărilor și motivelor pentru care au fost adoptate legile”, afirmă Bill Dudley, fostul președinte al Rezervei Federale a statului New York. „Dacă oamenii eludează aceste legi și reglementări atunci avem o problemă și trebuie să facem ceva în privința asta”, mai spune acesta.Printre cei care i-au permis lui Hwang să își construiască averea imensă și apoi să o piardă prin pariuri riscante se numără Credit Suisse, ai cărei directori au devenit îngrijorați după ce au descoperit că dețin 9% dintr-o bancă regională americană, și Morgan Stanley care, pe măsură ce prețul acțiunilor Texas Capital creștea fulminant, au ajutat banca texană să strângă mai mult capital.Ar fi trebuit Texas Capital să dezvăluie rolul Archegos în creșterea prețului acțiunilor sale? Răspunsul depinde de cât de mult știa banca și dacă erau informații materiale.În lunile care au urmat episodului nicio autoritate de reglementare nu a acuzat instituția de credita de încălcarea legii.Valul de achiziții al lui Hwang a făcut ca în a doua parte a anului trecut prețul acțiunilor Texas Capital să crească cu 93%, banca având cel mai bun randament din indicele Midcap Financials al S&P care urmărește evoluția a 63 de instituții de creditare.Anul acesta, după implozia Archegos, este pe ultimele poziții.„Una este ca Archegos să aibă cote mari în companii comerciale dar în cazul instituțiilor cu depozite riscurile sunt mult mai mari”, afirmă Jeremy Kress, un fost jurist la Fed, explicând că „dacă un acționar major vinde s-ar putea declanșa o retragere masivă a depozitelor”.Povestea reconstruită de jurnaliștii de la Bloomberg privind pariurile Archegos pe Texas Capital, comunicările băncii și deliberările interne de la Credit Suisse se bazează pe interviuri cu 5 persoane apropiate de aceste companii. Purtătorii de cuvânt ai Archegos, Texas Capital și Morgan Stanley au refuzat să comenteze informațiile.Autoritățile de reglementare nu le-au acuzat deocamdată de nimic și nu există indicii privind o posibilă investigație asupra Texas Capital.FOTO: Google Street ViewTexas Capital a fost fondată în 1998 de către Jody Grant care tocmai își încheiase recent mandatul de CFO (Chief Financial Officer) la Electronic Data Systems, o fostă companie deținută de General Motors.Acesta viza să construiască o bancă solidă care să finanțeze economia Texasului, stat american al cărui PIB este mai mare decât al unor țări precum Canada, Rusia și Australia.Iar de aici încep o serie de legături complicate: până la jumătatea anilor 2000 Grant îl ajutase pe unul dintre investitorii în banca sa, Brian Jones, să își fondeze propria sa companie de investiții de capital cu susținere din partea Texas Capital.Jones, un bancher de investiții de la banca Bear Stearns, a investit practic din banii Stearns pentru a finanța Texas Capital, Texas Capital ajutându-l apoi să își finanțeze o companie proprie. O mână se spală pe alta, cum s-ar zice.Ca fapt divers care nu are legătură cu cazul de față, Bear Stearns s-a prăbușit în timpul marii crize economice izbucnite în 2007, la fel ca mult mai cunoscuta bancă Lehman Brothers.Însă Jones și-a păstrat propria companie, BankCap Partners, și după ce s-a alăturat ulterior biroului de familie a lui Hwang, Archegos Capital, ca șef al diviziei de cercetări. Hwang a investit la rândul său într-un fond al BankCap care încă există.Jones l-a încurajat pe Hwang să arunce o privire la Texas Capital și l-a pus în legătură cu managementul băncii texane, potrivit surselor Bloomberg familiare cu situația.Prețul acțiunilor Texas Capital scăzuseră puternic de-a lungul anilor din cauza unor investiții neinspirate în sectorul energetic, greșeli de management și a ceea ce banca a descris drept un brand „bătătorit”.Însă după izbucnirea pandemiei de COVID-19 acțiunile băncii s-au prăbușit la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.A fost momentul în care Hwang a decis să acționeze.FOTO: Captură videoBiroul său de familie își perfecționase o strategie de a plasa pariuri supradimensionate pe acțiuni fără a atrage atenția autorităților de reglementare prin utilizarea unor contracte de tip swap.Aceste instrumente financiare îi permiteau lui Hwang să se bucure de câștigurile (sau să încaseze pierderile) pariurilor sale în timp ce marile bănci care îi finanțau aventurile, intermediarii tranzacțiilor, apăreau ca proprietarii acțiunilor cumpărate de acesta.În mai multe cazuri Archegos Capital a plasat pariuri paralele cu ajutorul unor nume mari de pe Wall Street, ascunzându-le practic și acestora dimensiunile expunerilor sale.La sfârșitul anului 2020 prețul acțiunilor Texas Capital a crescut exploziv după ce Archegos și-a construit o poziție în care deținea undeva la peste 20% din bancă. Pe lângă folosirea contractelor swap, Archegos a cumpărat și direct unele acțiuni ale băncii texane.Însă fiindcă procentul acestui pariu nu depășea 5% din expunerea totală, Archegos a concluzionat că nu trebuie să îl declare.Dar în interiorul companiei lui Hwang unii angajați și-au exprimat îngrijorări, temându-se că autoritățile de reglementare vor fi furioase dacă află de poziția totală a Archegos la banca texană.Hwang și acoliții săi au respins îngrijorările respective, dând asigurări angajaților că avocații Archegos au aprobat strategia de folosire a contractelor swap și că ea este în regulă.În esență aceste contracte ofereau companiei lui Hwang beneficiile economice rezultate din deținerea acțiunilor, fără a fi proprietarul direct în acte.Archegos a înștiințat managementul Texas Capital că își construiește o poziție în bancă atât direct cât și prin swap-uri deși nu este clar dacă au dezvăluit dimensiunea totală a expunerii, potrivit surselor Bloomberg.Purtătorul de cuvânt al băncii texane a refuzat să ofere comentarii asupra subiectului.FOTO: Flickr„Toată lumea știa despre pozițiile Archegos” și statutul său de acționar important, afirmă Grant, fondatorul Texas Capital, care spune că a vorbit cu directori de la ambele companii. Însă el susține că i s-a dat de înțeles că poziția deținută de Archegos era mai mică de 10%.Grant, care și-a dat demisia din funcția de CEO al băncii texane în urmă cu peste un deceniu, spune că a rămas în legături apropiate cu actuala conducere și că deține în continuare acțiuni ale Texas Capital. El ține să sublinieze că discuțiile cu compania lui Hwang au fost amicale și că aceasta și-a exprimat susținerea pentru actualii manageri ai băncii pe care a fondat-o.„Ei nu au încercat să exercite influență”, spune Grant despre Archegos.Însă contractele de tip swap și „discuțiile amicale” nu ar fi făcut prea multe să liniștească autoritățile de reglementare. „Există potențialul de abuzuri”, spune Dudley, fostul președinte al Fed-ului din New York.„Fed nu vrea să judece dacă o persoană care a obținut o poziție este prietenoasă sau neprietenoasă sau dacă ar putea deveni neprietenoasă mâine”, afirmă acesta.În timp ce prețul acțiunilor Texas Capital creștea vertiginos datorită pariurilor lui Hwang, conducerea ei nu a vorbit niciodată în public despre rolul biroului de familie al lui Hwang sau de ce o serie de nume mari de pe Wall Street apar subit ca fiind printre cei mai importanți investitori ai săi.Unii analiști și investitori au încercat să explice evoluția misterioasă prin faptul că în luna ianuarie Texas Capital l-a numit în funcția de CEO pe Rob Holmes, un cunoscut bancher de la renumita bancă de investiții JP Morgan Chase.Apoi, în februarie, banca din Dallas a vrut să își consolideze capitalul, alegând Morgan Stanley - de asemenea listată ca printre cei mai mari acționari ai săi - să o ajută să strângă 300 de milioane de dolari, în mare parte de la investitori individuali.Vânzarea de acțiuni preferențiale a fost cea mai mare din istoria băncii regionale.Chiar înainte de încheierea acestei tranzacții, Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare tocmai publicase un nou ghid pentru companiile care doreau să strângă capital, subliniind că directorii ar trebui să dezvăluie orice potențiale riscuri pentru investitori.FOTO: Ulazdimir Ishkula / Alamy / Profimedia ImagesÎn săptămânile de după strângerea de fonduri capitalizarea de piață a Texas Capital urcase pentru scurt timp la 4,5 miliarde de dolari.Însă apoi Archegos a dat de probleme serioase.O altă companie din portofoliul său, ViacomCBS, a decis să profite de creșterea prețului propriilor acțiuni pentru a vinde mai multe, alegând tot banca Morgan Stanley pentru a derula tranzacția.Anunțul a dus la scăderea prețului acțiunilor Viacom cu 9% în ziua următoare, mușcând puternic din portofoliul extrem de riscant al Archegos și ducând la o avalanșă de lichidări a pozițiilor Archegos din partea marilor bănci.Brokerii acestora s-au grăbit să se debaraseze de acțiunile pe care Hwang le cumpărase într-un procent covârșitor pe datorie prin intermediul lor, portofoliul Archegos ajungând la peste 100 de miliarde de dolari în punctul său de maxim.În weekendul prăbușirii companiei lui Hwang din luna martie, un director al Credit Suisse a revizuit pozițiile pe care banca elvețiană le deținea la Texas Capital și le-a spus colegilor săi că este îngrijorat că dimensiunea acestora ar putea atenția autorităților de reglementare, potrivit unei persoane familiare cu conversațiile.Însă oficialii băncii elvețiene au respirat ușurați măcar dintr-un punct de vedere: nu au fost cei selectați de Texas Capital pentru a o ajuta să strângă capital.În cele 6 luni care au urmat imploziei Archegos, Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare a anunțat că elaborează o serie de măsuri care să forțeze fondurile de heding, birourile de familie și alte instituții financiare să dezvăluie mai multe informații despre contractele swap pe care le-au încheiat.Prețul acțiunilor Texas Capital s-a prăbușit cu peste o treime în același interval de timp.Însă Grant, fondatorul băncii din Dallas, susține că pariul făcut de Archegos a fost unul inteligent.„Dacă Archegos nu s-ar fi prăbușit, ar fi făcut o tonă de bani de pe urma lui”, spune acesta.