Ce arată rectificarea: dezastru în cheltuirea banilor. De la situația stupidă de la Muncă, la Agricultură și Transporturi. SRI și SIE – bugete majorate. Cine primește și cine pierde bani

Rectificarea bugetară ar urma să fie adoptată vineri, conform declarațiilor recente ale ministrului propus al Finanțelor, Adrian Câciu. Totuși, Dan Vîlceanu a pus noaptea trecută în transparență documentul, cât încă mai deține portofoliul.







Situația cea mai stupidă e la Ministerul Muncii. Adică la prima rectificare, cea din vară, au tăiat 2,7 miliarde lei, s-au trezit acum că nu mai au bani de pensii, alocații și altele, iar acum, la cea de-a doua rectificare, se pun aproape toți banii înapoi.

Ministerul de Finanțe s-a jucat puțin cu cifrele pe zona de venituri, ca de obicei, acestea fiind majorate (e tot e estimare – în realitate vom vedea la finalul anului) cu 4,31 miliarde lei. De asemenea, au fost crescute și cheltuielile cu 5,429 miliarde lei. (Este vorba despre bugetul general consolidat).





Cine primește mai mulți bani

Inspecția judiciară – 500.000 lei





De unde se taie la rectificare

Atunci s-au dat bani la fondul de rezervă al lui Cîțu (pentru campania internă din PNL– bani pentru primării). O sumă cumva comparabilă (circa 2 miliarde lei) cu cea tăiată la acel moment de la Ministerul Muncii. Între timp, Fondul de rezervă al Guvernului (acum al lui Ciucă), cam gol în acest moment, mai primește bani la noua rectificare: peste 727 milioane lei.La Ministerul Agriculturii, de unde se taie bani, pare că nu s-a făcut mai nimic anul acesta (vedeți mai jos).Multă lume întreabă de împrumuturile statului. Ei bine, ceea ce atrage atenția este că au crescut cheltuielile statului cu dobânzile, așa că se alocă 1,26 miliarde lei pentru asta la rectificare.La Transporturi s-au dat la rectificarea trecută puțin peste 600 milioane lei. Ei bine, nu s-au cheltuit, din ce vedem, așa că se taie acum 757,3 milioane lei.Pe scurt, deficitul bugetar crește pe cash cu 1,1 miliarde lei, ajungând la 84,904 lei. Se menține la 7,13% din PIB, dar trebuie luat în considerare că este o estimare. Practic, vorbim de noua prognoză pe care s-a lucrat la CNSP, în care PIB-ul nominal estimat pentru acest an a fost majorat la 1.190 miliarde lei.al Ministerului Finanțelor, cel din care se plătesc dobânzi și în care se află, de asemenea, bugetul premierului (Fondul de rezervă). Acesta crește cel mai mult, respectiv cu 3,4 miliarde lei.primește 2,45 miliarde lei. De precizat că era nevoie de bani chiar pentru asigurarea necesarului de finanțare până la sfârșitul anului aferent drepturilor de personal pentru unele categorii de medici și personal medical din spitale, cabinete medicale școlare, ale asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari.Problema este că nu s-au făcut investițiile planificate din fonduri europene, așa că sumele de la acest minister de la acel capitol bugetar au fost diminuate.– 2,195 miliarde lei. Pentru ce? Pensii, alocații, ajutoare etc. lucruri care trebuiau prinse în buget de la început. Așa cum am spus la început, la prima rectificare s-au tăiat banii ăștia. Acum se pun înapoi.Ministerul Justiției - 823,9 milioane leiMinisterul Public - 346,5 milioane leiMinisterul Finanțelor - 164,7 milioane leiAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 129,3 milioane lei, per soldMinisterul Afacerilor Interne - 44,9 milioane leiÎnalta Curte de Casație și Justiție - 26,7 milioane leiMinisterul Mediului – 20 milioane leiSRI – 17,32 milioane leiSIE – 2,95 milioane leiRadioul Public – 3 milioane leiConsiliul Legislativ – 400.000 leiConsiliul Național de Soluționare a contestațiilor – 497.000 leiMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -2,314 miliarde leiLa acest minister situația e gravă. Pare că nu s-a făcut nimic anul acesta. O privire în interior arată că, de exemplu, se taie (2,3 miliarde) de la fonduri externe nerambursabile ca urmare a întârzierilor în implementarea acțiunilor aferente perioadei de tranziție 2022-2023. Chiar și de la investiții 8,8 milioane lei). În interior se mai alocă, în schimb, 74,0 milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -757,3 milioane lei, per sold.Adică s-au dat la rectificarea din vară 660,6 milioane lei, iar acum se taie suma menționată. Unde e problema? Păi, la realizarea de investiții cu bani europeni (aproape 1 miliard nefolosiți). În rest în interiorul bugetului se mai fac câteva alocări cu plus, de aceea vedem o scădere de 757 milioane per sold.Ministerul Energiei -172,8 milioane leiMinisterul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului -156,4 milioane leiSecretariatul General al Guvernului - 59,9 milioane leiCurtea de Conturi - 48,5 milioane leiDe la această instituție s-au tăiat și în vară 10 milioane lei.Ministerul Culturii -45 milioane leiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației -42,7 milioane lei.Ministerul Culturii - 45,1 milioane lei.Ministerul Digitalizării -12 milioane leiSenatul -16,7 milioane leiAcademia Română – 16,2 milioane leiCamera Deputaților -8,7 milioane leiConsiliul Superior al Magistraturii – 6,9 milioane leiSTS – 4,9 milioane leiConsiliul Concurenței -3,2 milioane leiAutoritatea Electorală Permanentă – 2 milioane leiCurtea Constituțională -1,95 milioane leiConsiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității -1,4 milioane leiAgenția Națională de Integritate -632.000 leiInstitutul Cultural Român -500.000 leiAAAS -500.000 leiAvocatul Poporului -300.000 leiAgerpres – 300.000 leiAdministrația prezidențială -281.000 leiCES – 230.000 leiCNA -130.000 leiMinisterul Fondurilor Europene – 320.000 leiAcademia Oamenilor de știință – 350.000 lei