​Adrian Câciu: Impozitul progresiv este o opțiune în această guvernare/ Facilitatea neimpozitării IT-știlor trebuie ajustată

Lumea poate nu înțelege, spune Câciu.“Regimul fiscal are punctele sale de potențial și punctele sale de inflexiune, în sensul în care regimul fiscal nu mai este util într-o anumită abordare și trebuie schimbată abordarea pentru că economia se comportă altfel. Ori, în toată Europa, care se conduce pe economie socială de piață, adică are sistemul de redistribuire a veniturilor la bază și sistemul de solidaritate în cadrul fiscal, asta este o chestiune de uniune fiscală pentru cei care n-au înțeles cum se comportă zona euro”, a precizat el.• Uitați-vă cum sunt gestionate regimurile fiscale din țările din zona euro și o să observați abordările de acolo. O să vedeți că sunt progresive.Referindu-se la taxele de solidaritate, el a spus că vin în situații de criză.„Vrem să identificăm o modalitate prin care taxarea în România sau așezarea sarcinii fiscale să fie una echitabilă pentru toți, una care să nu se ducă în etatismul unor cote care nu fac decât să anihileze ceea ce înseamnă clasa de mijloc. Scopul taxării să știți că nu este doar cel al strângerii de venituri la bugetul de stat, este de stimulare a economiei și de creare a clasei mijlocii. Asta este de când este lumea. De aceea am ajuns în situația în care România este una dintre țările în care avem bogați și săraci și clasă de mijloc mai deloc”, a mai afirmat ministrul Finanțelor.În opinia sa, impozitul pe microîntreprinderi , el a spus că este cea mai mare facilitate din regimul fiscal românesc.„Nu considerăm că la acest moment facilitățile din construcții (nu se plătesc impozit pe venit, contribuții la sănătate și la Pilonul II n.r.) și IT (nu se plătește impozit pe venit n.r.) trebuie eliminate. Sunt unele facilități care vor fi adaptate și ajustate. Ar trebui ca valoarea adăugată rezultată din IT să fie valorificată din România în străinătate sau din România în România și nu doar să fim forță de muncă pentru ceea ce înseamnă companiile IT din afară. Aici ar trebui o ajustare. Nu înseamnă eliminarea facilității, ci o ajustare”, a spus el.• Deranjul e că unele facilități fiscale au fost distorsionate în implementare.