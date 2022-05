Opinie Duminică, 15 Mai 2022, 11:23

Florin Barbuta • HotNews.ro

Anul trecut, aproximativ în aceeași perioadă, HotNews.ro publica un material: un scurt ghid de făcut bugetul franjuri. Evident, pare că actuala Coaliție (PSD-PNL-UDMR), în frunte cu președintele Klaus Iohannis, chiar merge mai departe. A scutit de impozit pe venit și contribuția la sănătate câteva sute de mii de salariați (agricultură și industria alimentară).

Fiscalitate Foto: DreamsTime

Pare că nu le mai pasă nici de banii din PNRR (revenim mai jos), dar nici nu realizează că fac rău generațiilor mai tinere. Autoritățile nu aplică măsurile de-acolo, ci opusul. Ireal, dar așa e. Probabil au citit pe dos documentul.

Asta, în condițiile în care mai toți economiștii atrag atenția cu privire la problemele bugetare. Cel mai recent chiar guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus aproape direct că situația la buget este nu proastă, ci incredibil de proastă.

„Iar am auzit discuții: "Să se mai reducă impozitele". Păi de unde, tată?”, spunea el, amintind că veniturile publice sunt sub 30% din PIB.

Cum de unde? Uite că se poate. Nu sunt reduse, ci sunt eliminate complet pentru unii (acum la agricultură și industria alimentară).

Rămân din ce în ce mai puțini angajați în sistemul de bază al taxării”, observa, recent, Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Deci mai puțini oameni plătesc taxe. Evident, sănătatea va avea de suferit. Mai puțini bani, servicii mai proaste. Pandemia nu ne-a învățat nimic, se pare.

Dacă ne uităm în buget, primăriile primesc o cotă din impozitul pe venit. Deci... urmează probabil taxare mai mare pe proprietate pentru toată lumea. De undeva trebuie luați banii, nu? Adică cei care nu sunt scutiți se vor trezi și cu taxe mai mari.

În plus, înseamnă și împrumuturi mai mari. Evident, acelea sunt plătite de generațiile viitoare, ori tot de noi, printr-o taxare mai mare în viitor, cel puțin așa reiese din teoria ricardiană.

Dacă împrumuturile sunt pentru investiții și nu pentru cheltuielile de funcționare ale statului, atunci este cu totul altă poveste dar, așa cum menționa și guvernatorul: „Ai și cheltuieli suplimentare cu armata, în afară de salarii, am avut și o pandemie – cheltuieli medicale. Toate se duc pe deficit și mai întrebi de unde mai poți să faci investiții?”.

Pentru că am menționat veniturile la buget, presiunea va fi pe ANAF. Și, ghici ce? La cine se va duce ANAF în controale?

Într-o discuție mai în glumă mai în serios, consultantul fiscal Cornel Grama spunea, referitor la posibila avalanșă de inspecții fiscale pe care le poate face ANAF pentru a face rost de bani: Păi, de unde? De la ăia care au bani. Că dacă plătești (taxe la stat n.r.), înseamnă că ai bani. Înseamnă că atunci trebuie să meargă la ei (în control n.r.).

Vor scădea prețurile la alimente?

Și o întrebare retorică, pentru că unii spun că vor scădea prețurile la alimente. Măsură similară este și în construcții, introdusă prin OUG 114/2018. După ce s-a aplicat, ce s-a întâmplat cu prețurile apartamentelor? Unii experți în piața imobiliară chiar au menționat în rapoarte că în 2019 au crescut prețurile apartamentelor chiar din cauza noului salariu minim din sector. Asta în timp ce, la buget, Ministerul Finanțelor menționa o scădere a încasărilor bugetare la capitolul impozit de venit chiar pe componenta construcțiilor (sunt date publice).

Oricum nu foarte mulți depuneau Declarația 230 pentru a redirecționa până la 3,5% din impozitul pe venit către un ONG, dar din cei care o făceau mai sunt eliminați o parte din cei care o făceau. Nu au ce să redirecționeze din zero impozit. Tot Grama glumea: Zero înmulțit cu 3,5 este egal cu zero, nu?

Bugetul e ca o măsea cariată ce trebuie extirpată și înlocuită cu una nouă: un nou Cod fiscal

Până la urmă, sumarizând tot ce e mai sus, astfel de decizii se simt în calitatea serviciilor oferite de stat, mai ales în sănătate și educație.

Și am ajuns la PNRR. Acolo scrie că trebuie făcută o analiză pentru eliminarea treptată a stimulentelor fiscale și a lacunelor fiscale în ceea ce privește impozitul pe venit, impozitul pe profit (inclusiv regimurile speciale care pot face obiectul unor derogări). Termenul este Trimestrul IV din acest an. Totuși, coaliția a decis să facă exact opusul cu excepțiile introduse acum la agricultură și industria alimentară.

Bugetul e ca o măsea care are o carie. Te doare, dar nu te duci la doctor. Iei ketonal o dată pe zi până ajunge să-ți cadă câte o bucățică. Când decizi să mergi la stomatolog, deja e prea târziu. Plombă nu mai poți să pui: trebuie făcută o extracție și ulterior un implant. Ei bine, în cazul bugetului, extracția și implantul nu vor fi făcute cu anestezie.

