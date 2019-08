Fitbit a lansat noua generație a ceasului Versa. Costă 200 de euro, are și microfon, autonomia promisă este de 5 zile

Deși are mai multe funcționalități decât predecesorul său, Versa 2 are un procesor mai rapid ceea ce îi îmbunătățește performanțele, rapiditatea, sistemul de navigație. În plus, ecranul AMOLED îi oferă utilizatorului vizibilitate mai bună, culori mai clare și posibilitatea de a seta ecranul pornit permanent (always-on) astfel încât să poți vedea mai ușor cât e ceasul sau care sunt rezultatele antrenamentelor în timp ce faci sport.





Fitbit a avut vânzări sub așteptări cu modelul mai ieftin Versa Lite, lansat în martie, iar la final de iulie și-a modificat în minus estimările privind veniturile pentru întreg anul 2019. Astfel, estimările indică intervalul 1,43 - 1,48 miliarde dolari, cu 90 milioane mai puțin decât stimase acum câteva luni.



Acțunile Fitbit au scăzut în ultimele luni, ajungând la sub 3 dolari, față de 6 dolari pe 21 martie.





• Sleep Score: opțiune prin care utilizatorii primesc o notă a somnului direct în aplicația Fitbit și pot afla mai clar detalii despre calitatea somnului lor. Această notă se bazează pe un calcul ce ia în considerare ritmul cardiac (din timpul nopții și în repaus), momente de agitație, treziri și stagii ale somnului.• Alarme smart (Smart Wake): noua funcționalitate este setată să te trezească în cel mai bun moment al ciclului de somn, REM sau somn superficial, bazându-se pe un interval preselectat de 30 minute. Alarmele vor fi disponibile în curând pe smartwatch-urile Fitbit.• Modul special de funcționare în timpul nopții (Sleep Mode): dacă nu vrei să fii deranjat poți dezactiva ecranul luminos al ceasului și notificările. Această opțiune poate fi folosită și în alte contexte, de exemplu în întâlniri sau în timpul antrenamentelor.• Grafic cu variații estimate ale oxigenului în sânge: graficul este disponibil în aplicația Fitbit și se bazează pe o combinație a datelor colectate de senzorii de pe spatele smartwatch-ului. Aceste variații ale oxigenului în sânge pot indica disfuncționalități ale respirației în timpul somnului. Opțiunea va fi disponibilă în curând.Versa 2 aduce și alte noutăți, cum ar fi plata cu ceasul prin Fitbit Pay. Noul Fitbit Versa 2 vine și cu aplicația Spotify prin care abonații Spotify Premium își pot controla muzica și podcast-urile direct de la încheietura mâinii. În plus, pe Versa 2 pot fi stocate peste 300 de melodii și playlist-uri în aplicația Deezer.Noul smartwatch are microfon integrat care permite răspuns vocal la mesajele text. În plus, cu Versa 2 utilizatorii au posibilitatea de a plăti cu ceasul prin opțiunea Fitbit Pay.Despre procesor și ecran