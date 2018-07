​ANALIZA Google și efectele amenzii record - O reală încurajare a concurenței, o decizie venită prea târziu sau o scumpire a telefoanelor?

Unde a greșit Google, în opinia CE

a solicitat producătorilor să preinstaleze propria sa aplicație de căutare (Google Search) și propria sa aplicație browser (Chrome) ca o condiție pentru acordarea licenței pentru magazinul său de aplicații (Play Store);

a efectuat, în favoarea anumitor mari producători și mari operatori de rețele de telefonie mobilă, plăți condiționate de preinstalarea în exclusivitate a aplicației Google Search pe dispozitivele acestora și

a împiedicat producători dispuși să preinstaleze aplicații Google să vândă chiar și un singur dispozitiv mobil inteligent care funcționează cu versiuni alternative ale sistemului Android care nu au fost aprobate de Google (așa-numitele „ramificații ale sistemului Android”).

Android nu a limitat opțiunile cumpărătorilor, ci din contră. Android a creat opţiuni mai multe, nu mai puţine

Există peste 1.000 de mărci de telefoane cu Android, de la cele de sub 50 de euro. până la cele de peste 800 de euro

Niciun producător de telefoane nu este obligat să adopte regulile care garantează compatibilitatea tehnică - ei pot folosi sau modifica Android în orice mod doresc

Producătorii de telefoane nu sunt obligaţi să includă serviciile Google şi au libertatea de a preinstala aplicaţii concurente alături de cele ale companiei.

În afară de iOS, care a avut în ultimii ani 15-20% din piață,care a ajuns la 75-80%. Vechiul Symbian al Nokia nu s-a impus, Windows Mobile a avut maxim 2-3% din piață, iar Fire OS al Amazon, derivat din Android, are cote foarte mici.Acum, orice s-ar întâmpla,. Mai mult, întâietatea unor aplicații foarte apreciate precum Gmail, Maps sau Google Search nu poate fi contestată, fiindcă oamenii s-au obișnuit cu ele și le-ar instala în multe cazuri și dacă n-ar fi preinstalate.Google spune că, în medie, 11 dintre aplicațiile preinstalate sunt ale sale, dintre cele 40 de aplicații preinstalate în medie pe un telefon nou. În rest, utilizatorii mai instalează aproximativ 50 de aplicații.Guardian notează că, fiindcă dominația Android, care are 80% din piață, este cimentată și nu mai poate fi oprită. Publicația engleză citează analiști care spun că decizia vine cu 6-8 ani mai târziu decât ar fi fost cazul pentru a mai schimba ceva în piața sistemelor de operare pentru smartphone-uri.Un alt analist se exprimă foarte plastic ”Comisia Europeană a închis ușa grajdului la mult timp după ce calul a fugit”.Google și-a exercitat mai puternic controlul asupra ecosistemului Android și pentru a rezolva. Producătorii nu se ”înghesuiau” să emită prea des actualizări de sistem, iar Google i-a convins să le dea mai des, ceea ce a îmbunătățit securitatea terminalelor. O slăbire a poziției Google ar putea anula și progresele făcute la capitolul upate-uri.Acest lucru ar putea readuce în prim-plan un alt fenomen,, existența în piața celor doua miliarde de terminale a unui număr uriaș de versiuni ale sistemului, dintre care multe foarte vechi. Dacă update-urile nu vor mai veni, fragmentarea s-ar putea înrăutăți.Financial Times scrie că este prea devreme pentru a știi dacă Android se va schimba în Europa, dar pericolul este căcărora le oferă sistemul Android, iar asta ar putea duce la scumpiri pe care le va suporta (și)clientul.Mai mult, un scenariu puțin probabil ar fi ca Android să ajungă a fi folosit doar pe telefoanele Pixel ale Google.Wall Street Journal scrie că, dar și modelul de business al Google.Companii precum Microsoft, Samsung, Lenovo sau Amazon ar putea avea mai mult spațiu să se desfășoare și să-și dezvolte propriile aplicații și propriile sisteme de operare. scrie Reuters. Totuși, aceste noi aplicații au toate șansele să fie inferioare calitativ celor de la Google.Producătorii de telefoanecare vor aplicații preinstalate pe telefoanele lor, iar acest lucru poate schimba industria.Le Monde citează un analist care spune că atitudinea represivă a CE față de giganții din tehnologie este o dovadă a unei viziuni depășite și false asupra sectorului.BBC vine cudespre cum Google poate înceta ”practicile ilegale”După plângeri similare în Federația Rusă, utilizatorii pot alege, când deschid prima oară Chrome, ce motor de căutare vor să folosească: Google sau variantele locale Yandex sau mail.ru. Yandex a avut de câștigat, iar partea sa în totalul căutărilor mobile a crescut de la 34% la 46%, într-un an.Google va plăti amenda, iar suma de 4,34 miliarde euro nu este un ”capat de țară” pentru companie, reprezentând veniturile obținute în două săptămâni. Reprezentanți ai Google Europa au spus pentru HotNews.ro că Google le-a dat un dosar de 300 de pagini pe care nu au avut încă timp să-l parcurgă,, astfel că Google nu are, cel puțin public, încă o strategie stabilită despre ce va face. Nici reprezentanții CE nu au spus exact ce vor ca Google să facă, ci au recomandat încetarea practicilor ilegale.