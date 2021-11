Eliminarea scutirii de impozit pentru IT-ști: Ce șoc și dezechilibre ar crea în piață - reacția ANIS față de planurile de guvernare PNL-PSD

Peste 100.000 de angajați din IT au beneficiat de scutirea de impozit în 2020

"În 2020, numărul angajaților din sectorul IT care au beneficiat de facilitatea fiscală a depășit 103.000 de persoane, o dovadă clară că măsura este în continuare atractivă și de o importanță majoră la nivelul industriei. Or, dezbaterile privind ajustarea cadrului fiscal cu impact asupra sectorului ar trebui să pornească de la un studiu de impact capabil să prezinte aportul IT-ului în economie, precum și presiunile de pe piața muncii și tendințele regionale din acest sector.



Fără acest studiu, eliminarea facilităților fiscale are potențialul de a intensifica dezechilibrul din piața IT, unde fenomenul evitării taxelor prin intermediul micro întreprinderilor este scăpat de sub control de către stat.", a atenționat marți ANIS într-un comunicat de presă.

"Până la finalizarea studiului, considerăm important să punctăm că România este, astăzi, penultima în UE la ponderea de specialiști în IT angajați raportat la total angajați din economie, conform Eurostat. Există un deficit cronic de programatori la nivel European, iar România din nefericire este la coada acestui clasament.



Pachetul de măsuri fiscale aflat în vigoare a reușit să mențină sectorul IT atractiv pentru investiții și angajări. În loc să crească numărul IT-iștilor și să ne apropie de media europeană, eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru IT-iști riscă să genereze un șoc în piața locală de IT, una extrem de fluidă și deschisă relocării de proiecte și personal.", spune Asociația.

PNL, PSD și UDMR bat palma pe programul de guvernare: Pe sectorul de IT trebuie avută în vedere o revizuire a contextului fiscal

proiectele contractate prin PNRR vor fi descentralizate cu includerea Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR), a Consiliilor Județene și a autorităților locale în calitate de autorități contractante

plafonarea consultanței la maxim 3% din proiectele finanțate din PNRR

majorarea pensiilor cu 11% - pensia minimă se majorează de la 800 de lei la 1000 de lei

menținerea facilităților din sectorul de constructii, iar pe sectorul de IT trebuie avută în vedere o reviziure a contextului fiscal

Mai mulți deputati PNL, interesați încă de la începutul acestui an dacă Guvernul va da "delete" scutirii de impozit pe venit pentru IT-iști

"Atunci, aveam puțin peste 12.000 de programatori, iar firmele IT rulau circa un sfert de miliard de dolari. În 2019, numărul acestora a crescut de zece ori, iar afacerile sectorului au trecut de 6 miliarde de euro, potrivit rapoartelor ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii). Astăzi cifrele arată și mai optimist.", spune deputatul PNL, Mugur Cozmanciuc.





1. Având în vedere deficitul bugetar și criza sanitară curentă, aveți în vedere eliminarea acestei măsuri?

2. Dacă nu luați în considerare eliminarea, există ajustări care se pot face?

Ministerul de Finanțe: În Programul de Guvernare se precizează că nu vom elimina sau reduce facilități existente





De asemenea, raportat la impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice din România, politica fiscală pe perioada 2021-2024 va avea în vedere, în principal, măsurile cuprinse în programul de Guvernare, respectiv elaborarea unui studiu de impact privind posibile facilitați fiscale în vederea reformării impozitării muncii, inclusiv reducerea contribuțiilor și impozitelor pe echivalentul salariului minim, și începând cu anul 2022, pilotarea pentru 2 ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat în urma studiului de impact. Prelungirea și/sau generalizarea măsurii va fi determinată de rezultatele înregistrate în urma pilotarii la 2 ani de la intrarea în vigoare, în condițiile unui deficit de sub 3% sau doi ani de creștere economică peste potențial.'", se mai arată în răspunsul Ministerului de Finanțe.













”Mie nu mi se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. Orice venit trebuie impozitat. Nu poți să creezi facilități fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a declarat în data de 1 iunie 2019 la Mediaș președintele PNL, Ludovic Orban.

Scutirea IT-iștilor a fost introdusă în 2004, de către Guvernul Adrian Năstase, într-o perioadă în care România își propusese să dezvolte acel sector. Atunci, aveam puțin peste 12.000 de programatori, iar firmele de IT rulau circa un sfert de miliard de dolari. Astăzi, avem de zece ori mai mulți, iar afacerile sectorului trec de 6 miliarde de euro, potrivit rapoartelor ANIS (Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii).



Productivitatea angajaților din IT a crescut de la 19.000 de dolari/angajat în anul 2000, la peste 55.000 de euro/angajat (estimare ANIS) în 2020. În 2017, industria se baza pe 100.000 de angajați, care rulau afaceri de circa 4 miliarde de euro.



Exporturile din servicii IT&C în afara țării s-au ridicat la 3 miliarde de euro. Ca număr, dacă în UE ponderea angajaților din IT în total angajați e de circa 3.7%, la noi e de 2%, potrivit informațiilor din industrie.



Ca pondere în PIB, IT-ul e la puțin peste 6%, ambiția lor fiind de a ajunge la 10%.



Declarațiile lui Orban au atras reacția ministrului Comunicațiilor de la acea dată, Alexandru Petrescu (PSD).



"Scutirea de impozitare a veniturilor specialistilor in IT (a carei plaja de aplicabilitate s-a largit din decembrie 2017 la initiativa PSD, de la 75000 de IT-isti la 100.000) reprezenta un mecanism dovedit benefic pentru economie, care poate fi rezumat astfel: Cifra de afaceri a industriei estimata pentru 2019 este de peste 5 mld Euro, aproape 6% contribuție la PIB. Din 2013 până astăzi, dimensiunea pieței s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 mld Euro - la 5 mld Euro). Contribuția in PIB a industriei a evoluat de la 0.5% in 2003 la aproape 6% astazi.", a declarat în iunie 2019 Alexandru Petrescu.

Și președintele Klaus Iohannis a reacționat la declarațiile liderului PNL, precizând că "ideea unui tratament fiscal egal este "în esență adevărată" dar trebuie avut în vedere că sectorul IT, unde salariile sunt scutite de impozit pe venit, a crescut în 10 ani de la "ceva nesemnificativ la 6% din PIB".

Asociația spune că a comisionat un astfel de studiu care, odată finalizat, va fi prezentat tuturor factorilor decidenți pentru ca soluțiile identificate de aceștia să rezulte exclusiv pe baza datelor și cifrelor din sector, din economie, atât raportat în plan național, cât și regional.

ANIS are peste 160 de membri reprezentând peste 66% din cifra de afaceri a industriei, companii mici și multinaționale, firme cu capital românesc sau străin ce au peste 47.000 angajați, locuri de muncă înalt calificată în societate și o cifră de afaceri cumulată de peste 3,4 miliarde de euro.