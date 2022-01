De ce Microsoft va plăti 69 miliarde dolari pentru Activision Blizzard - cea mai mare tranzacție din tehnologie

Analiză

Microsoft și-a crescut de peste șapte ori valoarea de piață sub ”bagheta” lui Satya Nadella

Un apetit uriaș pentru achiziții

Pregătire pentru metavers

Efectul anunțului s-a văzut în piață, iar acțiunile Sony au scăzut cu 9%, cel mai mare declin din ultimii ani.





Competiția este acerbă în domeniul consolelor de jocuri și mulți spun că Sony a avut mai mare succes decât Microsoft, fiindcă are jocuri mai interesante, în special la capitolul titluri exclusive. Jocurile Activision Blizzard pot fi în prezent jucate atât pe consolele Sony, cât și pe cele ale Microsoft, dar rămâne de văzut dacă Microsoft va decide cumva că ele vor fi exclusiv pentru Xbox.



Activision, o companie cu probleme interne

Dell Technologies anunța în octombrie 2015 cea mai mare achiziție din tehnologie: prelua cu 67 miliarde dolari compania EMC care furniza servicii de stocare a datelor, virtualizare, analiză și alte produse de cloud - computing .Acest record a fost depășit marți, când Microsoft anunța că va prelua cu 68,7 miliarde dolari dezvoltatorul american Activision Blizzard. Microsoft arată că este o forță și că poate plăti oricât dacă i se pare că merită achiziția pe termen lung.Pe 4 februarie 2014, la conducerea Microsoft venea Satya Nadella care a transformat compania și a făcut-o extrem de eficientă în a face bani, astfel încât valoarea de piață a urcat de peste șapte ori: de la 302 miliarde dolari, la 2.290 miliarde dolari.Sub conducerea lui Nadella, Microsoft a arătat un apetit uriaș pentru achiziții, două fiind cele mai mari din istoria sa: 26 de miliarde dolari pentru Linkedin, în 2016 și 16 miliarde dolari pentru Nuance Communications Inc, anul trecut. Achiziția de acum este mult mai mare.După fiecare achiziție NU a încercat să schimbe radical compania cumpărată, ci a integrat-o cu pași mărunți, a venit cu finanțare și a adus și soft-urile de cloud Azure, extrem de populare și eficiente.Microsoft a încercat să cumpere Pinterest, Discord și operațiunile americane ale TikTok, dar nu a reușit. A izbutit însă mult pe partea de jocuri video.În cei 8 ani de când este la conducere, Nadella a decis achiziționarea a peste zece dezvoltatori de jocuri video, inclusiv companiile care au creat titluri precum Doom și Minecraft, sumele totale depășind 10 miliarde dolari pentru toate achizițiile din gaming.Strategia Microsoft pe gaming este să crească numărul de oameni care plătesc abonament lunar la serviciul Game Pass comparat cu oficialii Microsoft cu un “Netflix for games” (Netflix pentru jocuri). Serviciul are în prezent aproximativ 25 de milioane de useri.Dacă achiziția Activision va obține toate aprobările de la autorități și deci dacă se va parafa totul la mijloc de 2023, numărul de useri pe Game Pass va crește cu câteva milioane, mai ales că estimările sunt că 400 milioane de gameri joacă titluri dezvoltate de Activision.În acești doi ani de pandemie a crescut timpul petrecut în fața ecranului și apetitul oamenilor pentru jocurile video a crescut și el. Se schimbă multe în domeniul jocurilor video: este tot mai mare numărul celor care joacă titluri în cloud și, mai ales, se vorbește tot mai des despre metavers, lumea virtuală în care oamenii vor putea lucra, vor putea munci și se vor putea juca pe diverse platforme, folosindu-se de diverse avataruri digitale. Metaversul nu există încă, dar se fac pași către el.Microsoft va deveni a treia cea mai mare companie de jocuri video, depășită doar de Tencent și Sony și o poate transforma într-o forță în domeniul care începe să prindă viață al realității virtuale și a celei augmentate (virtual și augmented reality).Microsoft a cumpărat Activision și în ideea de a deveni în câțiva ani o forță a metaversului, iar în declarația oficială din anunțul de achiziție, Satya Nadella este citat explicând că jocurile video vor avea un rol cheie în dezvoltarea platformelor din viitorul metavers.El mai spunea că nu vede metaversul ca fiind centralizat, ci unul format din diverse platforme, dar cu ”un ecosistem robust de conținut și aplicații”.Achiziția făcută de Microsoft vrea să transmită un mesaj și către Facebook (redenumită Meta la final de octombrie) care a anunțat ambiții mari legate de metavers. Microsoft pariază pe faptul că pe viitor consumatorii nu vor dori să joace doar pe telefoane, console și computere, ci și în realitatea virtuală.Microsoft a făcut din jocuri video 15,4 miliarde de dolari anul trecut (9% din veniturile sale totale), iar Activision a avut afaceri de 8,7 miliarde dolari în 2021, astfel că un calcul arată că veniturile Microsoft din gaming pot crește cu peste 50% prin adăugarea companiei la portofoliul său.Capitalizarea de piață Activision Blizzard este de 50 miliarde dolari și scăzuse la sub 45 miliarde dolari la început de decembrie. Acțiunile au atins maximul istoric în februarie 2021, când capitalizarea bursieră a trecut de 80 miliarde dolari pentru scurt timp.Valoarea acțiunilor Activision a scăzut cu 30% în ultimele șase luni, iar compania este în mare criză de imagine, chiar dacă financiar nu o duce rău și a avut profit de peste 600 milioane dolari trimestrul trecut.Criza de imagine a început vara trecută când a ieșit la iveală faptul că în companie este o cultură foarte toxică, foarte nesănătoasă cu acuzații de hărțuire sexuală și discriminare de gen. În noiembrie, acțiunile companiei și-au pierdut 10% din valoare după ce Wall Street Journal a scris că CEO-ul Bobby Kotick a știut de ani buni despre acuzațiile foarte grave, dar nu a informat board-ul de conducere. De exemplu, o angajată s-a plâns că în 2016 a fost violată de un superior.Șeful companiei și board-ul de directori au simțit în ultimele luni o tot mai mare presiune din partea acționarilor, partenerilor de afaceri, dar și a autorităților pentru a lua măsuri decisive în rezolvarea problemelor semnalate în companie. Este de așteptat ca Microsoft să facă mai mult pentru a ”repara” o cultură de companie în care șefii își agresează angajații.