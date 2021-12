Plățile din Pilonul II de pensii au depășit 727 milioane de lei, majoritatea fiind plăți unice / În viitor, plățile se vor face pe durata vieții - Director ASF

Plăți în pilonul II de pensii: 59.000 de români au încasat peste 600 milioane lei în 13 ani / Majoritatea preferă să încaseze banii deodată, nu eșalonat

„Suma de un miliard de lei platita deja de fondurile Pilon II si Pilon III marchează tranzitia sistemului de pensii private catre etapa de maturizare. Bineinteles, tranzitia va fi completa odata cu definitivarea cadrului pentru aplicarea legii de plata, unde mizam pe sustinerea tuturor autoritatilor implicate. Prin platile realizate, in volume din ce in ce mai semnificative, sistemul isi pune in aplicare misiunea sociala, oferind romanilor o sursa suplimentara de venit in momentul iesirii la pensie”, a declarat Andreea Pipernea, Vicepresedintele APAPR.

Fondurile de pensii private (Pilonul II si III) fac plati in urmatoarele situatii:

"Plata pensiilor private din Pilonul II se face acum integral sau defalcat pe 5 ani, dar e nevoie de o lege a plății pensiilor pe care tot în anul acesta ne-am propus să o facem. Intenția noastră în lege este ca plata pensiilor să fie în tranșe lunare pe durata vieții, iar banii care rămân după fiecare lună de plată în contul fiecărui contributor, acei bani vor avea un randament, pentru că vor fi investiți. Avem deja un proiect de lege pe care îl vom înainta către Parlament. Nu se va mai putea încasa contribuția integrală, ci vor fi făcute plăți lunare.", a declarat, într-un interviu acordat HotNews.ro în luna februarie 2021, Nicu Marcu, președintele ASF.





Cum functioneaza pensiile private?

La nivelul lunii octombrie din acest an, sistemul de pensii private a ajuns la active totale de 90 miliarde de lei active totale, din care 86,2 miliarde pe Pilonul II de pensii, potrivit informațiilor prezentate de oficialul ASF.59.000 de participanți și moștenitori la Pilonul II de pensii au încasat 605 milioane de lei de la introducerea acestui sistem (n.a 2008) și până la finele lunii septembrie 2021, a anunțat recent Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu și Pilonul III facultativ) au realizat plăți de peste un miliard de lei (200 milioane euro) către aproape 115.000 de participanți și mostenitori, de la înființare și până la finele lunii septembrie 2021, a anunțat joi Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).Cea mai mare parte din suma a fost platita de fondurile de pensii private obligatorii (605 milioane lei), restul fiind platit de fondurile de pensii private facultative (397 milioane lei). Numarul platilor efectuate este doar usor diferit: 59.000 la Pilonul II, fata de 55.000 la Pilonul III.Potrivit legislatiei,, participantii si/sau mostenitorii acestora pot primi platile din partea fondurilor de pensii fie ca suma unica, fie sub forma de rate egale pe o durata de cel mult 5 ani.Conform Codului fiscal in vigoare, singura sarcina fiscala asupra veniturilor incasate in urma participarii la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10%, aplicabil sumelor care depasesc o baza neimpozabila de 2.000 RON lunar. Tratamentul fiscal aferent sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este identic cu cel corespunzator pensiilor din sistemul public (Pilonul I).În această situatie, mostenitorii legali sau testamentari sunt beneficiari ai participantului decedat si pot revendica activul acestuia.La Pilonul II, mostenitorii care sunt la randul lor participanti la fondurile de pensii obligatorii vor primi sumele cuvenite sub forma de virament in contul personal de pensie privata, iar cei care nu sunt participanti pot beneficia direct de bani. Mostenitorii participantilor trebuie sa fie informati de catre notarii publici despre existenta acestor sume din Pilonul II pentru a fi introduse in certificatul de mostenitor si in masa succesorala, astfel incat eventualii mostenitori sa poate revendica cota-parte din activul cuvenit al participantului decedat.La Pilonul III, mostenitorii primesc sumele cuvenite, la cerere si dupa completarea documentatiei specifice, independent de calitatea lor de participant la un fond de pensii facultative.In aceasta situatie, plata catre participantul (la Pilonul II sau III) ramas invalid se efectueaza strict in cazul unei decizii medicale de invaliditate de grad 1 sau 2, nerevizuibila, care sa contina precizari cu privire la incapacitatea de munca a persoanei respective.La Pilonul II, participantii care beneficiaza de pensie pentru limita de varsta in conditiile Legii pensiilor pot revendica activul personal acumulat in contul de pensie privata. La Pilonul III, participantii care au implinit varsta de 60 de ani pot revendica activul personal acumulat in contul de pensie facultativa.Aproape 4.000 de români, participanți sau beneficiari ai Pilonului II de pensii, au încasat peste 64,4 milioane de lei în primul trimestru din acest an, 78% dintre aceștia preferând să primească banii deodată, nu eșalonat, arată datele prezentate în 8 iunie 2021 de ASF. Plata pensiilor private din Pilonul II se face acum integral sau defalcat pe 5 ani, dar autoritățile pregătesc o lege prin care plata pensiilor la Pilonul II să fie în tranșe lunare pe durata vieții, fără posibilitatea de a se mai încasa integral suma acumulată.contribuiau la sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) la finele lunii martie din acest an, iar valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat depășea, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă a anului 2020, arată datele ASF.În condițiile în care, șiÎn perioada menționată aproape 4.000 de oameni au încasat bani de la Pilonul II și cei mai mulți au vrut toți banii deodată, nu eșalonat. Potrivit APAPR , Romania a urmat in 2007 practica internationala si a introdus un sistem de pensii private, la recomandarea si sub supravegherea Bancii Mondiale si a Uniunii Europene. Suplimentar fata de sistemul public de pensii (Pilonul I), au fost introduse fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) si fonduri de pensii private facultative (Pilonul III).inseamna ca o mica parte din contributia de asigurari sociale (CAS) platita de toti romanii catre bugetul public sa fie directionata catre fonduri private de pensii, bazate pe acumulare si investirea continua a acestor sume. Banii din aceste fonduri nu apartin societatilor de administrare, ci romanilor care contribuie la Pilonul II – ei sunt proprietatea privata a oamenilor la fel ca un cont bancar sau alte active financiare. In prezent, un procent de 3,75% din cota de 25% de CAS este virata in conturile a peste 7 milioane de romani, la Pilonul II.functioneaza similar, cu o singura diferenta majora: contributiile nu sunt redirectionate de la bugetul public (ca la Pilonul II), ci sunt platite in mod voluntar, facultativ, de catre salariati si/sau angajatorii lor. Contributia la fondurile de pensii facultative beneficiaza de o deductibilitate fiscala (cate 400 EUR / an, atat la angajat cat si la angajator), pentru incurajarea economisirii private. In prezent, peste 450.000 de romani contribuie pentru acest tip de pensie suplimentara, care se va adauga celei obtinute de la stat (Pilonul I) si de la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II).arata deja ca logica redistributiva a Pilonului I (sistemul de pensii de stat) nu mai poate functiona in mod sustenabil in viitor. Salariatii (contributorii) vor fi tot mai putini, iar pensionarii (beneficiarii) vor fi tot mai multi. De aceea, participarea la Pilonul II si Pilonul III de pensii private reprezinta singura solutie eficienta de economisire suplimentara, pentru o pensie mai buna in viitor.