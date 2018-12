Americanii de la Liberty Global părăsesc România: După UPC, au semnat și vânzarea Focus Sat, într-o tranzacție de 180 milioane euro

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea acordului din partea autorităților de reglementare, estimată pentru prima jumătate a anului 2019.În acest moment, operațiunile DTH deservesc clienții din România sub brandul Focus Sat, clienții din Ungaria sub brandul UPC Direct și clienții din Cehia și Slovacia sub brandul freeSAT.Veniturile obținute în urma acestei tranzacții vor fi utilizate cel mai probabil pentru atingerea obiectivelor generale ale grupului.Merrill Lynch International, o subsidiară a Bank of America Corporation, este consultantul financiar pentru Liberty Global în cadrul acestei tranzacții.Comisia Europeană a deschis în această lună o investigație aprofundată asupra implicațiilor achiziționării de către Vodafone a operațiunilor Liberty Global din Cehia, Germania, Ungaria și România. În România, tranzacția vizează preluarea de către Vodafone a UPC România, al doilea mare operator local de comunicații prin cablu. Bruxelles-ul vrea să se asigure că această tranzacție nu va conduce la creșterea prețurilor și la reducerea posibilităților de alegere pentru consumatori.