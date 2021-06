Concedieri la Poștă: De ce numărul de angajați este așteptat să scadă cu peste 1000 de persoane și stadiul restructurărilor anunțate pentru acest an

Numărul de angajați din Poștă, prognozat să scadă cu peste 1.000 de persoane în acest an

"Cheltuielile de natură salarială propuse pentru anul 2021 (1.006.266 mii lei) sunt mai mari cu 43.930 mii lei decât cheltuielile de natură salarială aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 (961.336 mii lei), aprobatv prin HG nr, 262/2020, această sumă reprezentând cheltuieli de natură salarială aferente reîntregirii acestora pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a unor creșteri salariale în anul 2020.

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului 2021 este de 23.980 salariați, cu 1.016 salariați mai puțin decât erau înregistrați la 31.12.2020, luând în considerare măsurile estimate a se lua pe parcursul anului 2021 în vederea reducerii numărului de personal.

Numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2021 este de 22.500 salariați, cu 545 salariați mai puțin decât numărul mediu al anului 2020, adică o scădere cu 2,4%.

Câștigul mediu brut lunar pe salariat (...) este de 3.526,39 lei/persoană, cu 3,02% peste nivelul preliminat a se realiza în anul precendent.", se arată în documentul supus dezbaterii publice.

Cum ar urma să scadă numărul angajaților și de unde vin creșterile salariale în acest an - explicațiile fostului director general al Poștei

1. posturile unice reprezentate cu precădere de agenții poștali din rural, a căror activitate pe perioada concediilor trebuie să fie asigurată de către colegi din comunele limitrofe sau din oficiile zonale poștale, nemaifiind astfel angajați pe perioada temporară înlocuitori.

2. fluctuația resursei umane din Poștă este lună de lună undeva la 350 - 400 de plecări-veniri. Astfel angajările pe posturile nou vacantate se realizează doar acolo unde este esențial, obținându-se astfel o scădere naturală a numărului de angajări.

obținându-se astfel o scădere naturală a numărului de angajări. 3. demersul de restructurare a zonei administrative - TESA - așa cum a fost propusă din luna februarie 2021 prin reducerea unui număr de aproximativ 300 de posturi din zona administrativă. Ulterior, în urma analizei făcute s-a ajuns la un număr de 200 de posturi pentru restructurare. Acestă procedură de restructurare urmează să fie finalizată după obținerea acordului Consiliului de Administrație.", a declarat luni pentru HotNews.ro Horia Grigorescu, fostul director general al Poștei.

Un poștaș câștigă net în jur de 1800 de lei. Cu tichete de masă ajunge la peste 2.100 de lei

1. creșterea valorii tichetului de masă de la 11,5 lei la 15 lei

2. creșterea salariului minim pe economie și translatarea acestei creșteri pe toată plaja salarială din companie

3. Acordarea unei noi tranșe din sporul de loialitate, acordat cu precădere zonei operaționale. Variază în funcție de vechime.", a spus Horia Grigorescu.

Poșta Română se așteaptă la un profit brut de peste 33,4 milioane de lei în acest an, mai mare cu 545.000 de lei decât rezultatul brut preliminat pentru anul 2020, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern privind bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pe 2021, scos în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Digitalizării. Având în vedere că a terminat anul 2020 cu profit și nu are nici plăți restante, compania are în plan o creștere cu aproape 44 milioane de lei a cheltuielilor cu salariile, dar și reduceri importante de personal.Poșta Română a anunțat un plan de restructurare în luna februarie din acest an, care viza 300 de angajați din funcții administrative (zona TESA). În ce stadiu se află acest plan de restructurare și cum s-a ajuns la estimarea unei reduceri de personal de peste 1000 de persoane până la finele anului 2021?și în mandatul căruia s-a anunțat planul de restructurări și s-a realizat și bugetul de venituri și cheltuieli scos acum în dezbtare publică."Scăderea numărului de angajați se explică prin 3 direcții pe care Poșta le are pentru 2021 pentru eficientizarea resursei umane astfel:Pe de altă parte, bugetul de venituri și chetuieli pe 2021 prevede și ușoare creșteri salariale."Sunt creșteri salariale din contractul colectiv de muncă, negociat în cursul anului 2020, care au presupus:Ce salarii nete au poștașii? potrivit lui Horia Grigorescu, în Poșta Română 'sunt în jur de 8.000 de factori și agenți poștali și încă vreo 5.000 de oficianți poștali (lucrători în oficii poștale. Un poștaș câștigă net în jur de 1800 de lei net. Cu tichete de masă se ajunge undeva la 2100 de lei net."