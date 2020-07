​VIDEO De ce nu vinde Hidroelectrica energie direct către consumatori? Virgil Popescu: Au zis că nu au softul care să le facă facturile

Principalele declarații ale lui Virgil Popescu despre Hidroelectrica









Eu ca acționar de bună credință îmi doresc ca strategia Hidroelectricii să fie pe termen lung, nu pe termen scurt

Ca acționar, conform OUG 109, eu aprob împreună cu Fondul Proprietatea strategia companiei. Dacă asta ce am spus eu nu se numește strategie, atunci ce se numește. Eu îmi doresc ca stat ca strategia comercială a Hidroelectricii să fie orientată, și să ia în vedere că de la 1 ianuarie se liberalizează piața energiei electrice, în mare parte către populație, să fie orientată și către clientul casnic.

Asta va duce la creșterea profitului, nu la diminuarea profitului.

Am văzut că vorbește de băieții deștepți, eu nu i-am văzut acolo. Poate, eventual, să-i găsesc acum băieții deștepți, dar nu în viitoarea strategie.

Dacă acum, presupunând că mâine ar fi piață liberă, Hidroelectrica nu ar mai putea intra pe piața clienților casnici, că sunt deja trei mari jucători care au clienții aceștia, care cumpără și de la Hidroelectrica și de la alți producători și vând mai departe la clientul casnic.

Ce o împiedică să gândească de acum? Să-și cumpere soft, dacă nu au soft. Că i-am întrebat de ce nu pot, au zis: Nu avem softul care să ne facă facturile. Ei, asta e problema? De soft? Dar la nivelul Hidroelectrica să spui că nu ai soft mi se pare mult prea mult.

Eu am văzut acolo un fel de comoditate

E mult mai ușor să vinzi mult, en gros, la câteva firme, decât către clientul casnic, mai scump, dar mai ieftin decât vinde furnizorul. Și atunci câștigă și Hidroelectrica, și clientul casnic.

Nu mi se pare normal să vând unui angrosist, care să revândă către clientul casnic, când mă pot duce să vând mai scump decât aș vinde acelui angrosist, dar mai ieftin decât vinde angrosistul clientului casnic, direct la clientul casnic. Nu văd ce e greșit în această strategie, prin care ar putea avea maximizare de profit, ar avea de câștigat și Hidroelectrica, și acționarii, statul român și Fondul Proprietatea, și clientul casnic care ar cumpăra mai ieftin.

Părerea mea e că au o comoditate de-a lungul timpului, să vândă doar en gros

M-a deranjat nu Fondul Proprietatea, care nu înțeleg de ce s-a băgat în discuție. Puteau să vină să susțină, că dacă îi interesează profitul, aceasta era o chestie de creștere a profitului și de poziționare a companiei ca brand pe piață.

O să convocăm și AGA

Mai am un lucru care m-a deranjat, am văzut afirmații că nu putem scădea prețurile pentru că dacă avem prețuri mici nu mai putem face investiții. E total aiurea

Am cerut situația investițiilor din 2016 până acum, doar în 2019 au 28,73% grad de realizare a investițiilor. În 2018 au avut 43%, în 2017 au avut 60%, iar in 2016 au avut 28%.

Se întâmplă ceva acolo. Și noi și FP trebuie ca acționari să se manifeste mult mai activ

Avem un consiliu de supraveghere care a avut probabil altă politică acolo

Nu e mare diferență nici la Romgaz. Și acolo consider ca strategia să fie să se ducă și către clienți casnici

Ministerul Economiei va fi un minister care își va exercita calitatea de acționar, cel puțin cu mine ca acționar

Nu-mi place inactivitatea în piață. Le-am cerut planul de investiții pe 5 ani și le-am dat termen până în 15 iulie. Absolut toate companiile și-au făcut plan de investiții până în 15 iulie.

Companiile au un buget total de investiții de 12,5 mld euro. Hidroelectrica are investiții foarte ambițioase, o nouă centrală pe Dunăre, ferme offshore în Marea Neagră, proiecte solare, lucrează și vom avea o discuție pentru una acord cu Verbund, compania similară din Austria, pentru hidrogenul curat. Deci, s-au găsit soluții.

Se pare că e nevoie ca ministrul să-și exercite calitatea de acționar mai des și eu asta o să fac, o să împing companiile de stat.

Nu am indicat niciun preț. Acum vinde cu 140 de lei către furnizorii către clienți casnici, până la 255 lei e o diferență mare. Am dat un exemplu. Fă ceva ca să câștigi piață, eu asta le-am spus, și le-am dat niște exemple ipotetice

Nu le-am cerut și nu vreau știu care a fost oferta consorțiului către CEZ. Nu m-a interesat, le-am spus "nici să nu-mi spuneți".

Nu mă amestec în conducerea executivă a unei companii, dar elementele de strategie, de politică națională, le face totuși ministerul

Cu Fondul Proprietatea avem și puncte comune, amândoi dorim listarea Hidroelectrica la bursă și o să o facem până la urmă

Am fost primul ministru care am spus Nuclearelectricii: Nu-ți mai lua dividende! Și ministrul Cîțu a fost de acord.

Acolo unde este nevoie de investiții, vrem să facem investiții. Trebuie să fie un balans între realizarea profitului și investiții S-a încercat de Apele Române să mărească prețurile la apă, nici premierul nu a fost de acord, dar e normal ca o indexare cu inflația a apei uzinate să se aplice. Costul apei în costul de producție al energiei electrice este undeva cu o cifră, iar 5-6-7% nu înseamnă un cost foarte pare per total.

Proiectele Hidroelectrica, până a le cere eu proiecte, erau proiectele vechi, unele de pe vremea lui Ceaușescu. Sunt proiecte care nu mai îndeplinesc condițiile de mediu.

Aștept să vină justificarea, trebuie să aibă în spate și documentarea necesară.

E cazul să facă o curățenie, să vadă ce din alea vechi pot să le facă și să le ducă la capăt, dacă au nevoie de susținere la Ministerul Mediului vor avea susținere, iar cele noi să le înceapă, să dea drumul la studiile de fezabilitate.

Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, spune că Hidroelectrica i-a transmis că nu poate vinde energie electrică direct către consumatori din cauză că nu ar avea un soft. "I-am întrebat de ce nu pot și au zis: Nu avem softul care să ne facă facturile. Ei, asta e problema? De soft? La nivelul Hidroelectrica să spui că nu ai soft mi se pare mult prea mult", a declarat ministrul Virgil Popescu într-un interviu acordat HotNews.ro. Acesta consideră că în cazul Hidroelectrica este vorba de comoditate.De asemenea, Virgil Popescu respinge acuzațiile Fondului Proprietatea potrivit cărora ar fi încălcat OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, prin în companiile de stat, prin faptul că a cerut companiei Hidroelectrica să vândă energie direct către consumatorii casnici, la prețuri mai mici decât furnizorii. Ministrul susține că ce a spus se numește strategie. Acesta consideră că există puncte comune între acționarii Hidroelectrica, adică statul român și Fondul Proprietatea. Ambii își doresc listarea companiei.Reamintim că Fondul Proprietatea a reacționat dur la declarația recentă a Ministrului Economiei Virgil Popescu, potrivit căreia Hidroelectrica ar putea furniza energie directă populației la un preț mult mai mic decât un furnizor. Fondul Proprietatea consideră că este o încălcare gravă a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă în companiile de stat, deoarece aceasta interzice implicarea directă a statului ca acționar în conducerea companiei.Virgil Popescu consideră că este vorba de o strategie, iar Ministerul Economiei are dreptul, în calitate de acționar, să stabilească strategia unei companii. De altfel, spune că va fi abordată această temă și în AGA. Ministrul afirmă că o astfel de strategie ar duce la creșterea profitului, nu la diminuarea lui."Nu mi se pare normal să vând unui angrosist, care să revândă către clientul casnic, când mă pot duce să vând mai scump decât aș vinde acelui angrosist, dar mai ieftin decât vinde angrosistul clientului casnic, direct la clientul casnic. Nu văd ce e greșit în această strategie, prin care ar putea avea maximizare de profit, ar avea de câștigat și Hidroelectrica, și acționarii, statul român și Fondul Proprietatea, și clientul casnic care ar cumpăra mai ieftin", a spus ministrul.Acesta mai spune afirmă că este deranjat de afirmațiile potrivit cărora Hidroelectrica nu poate scădea prețurile pentru că nu ar mai avea cu ce să realizeze investițiile. "Am cerut situația investițiilor din 2016 până acum, doar în 2019 au 28,73% grad de realizare a investițiilor. În 2018 au avut 43%, în 2017 au avut 60%, iar in 2016 au avut 28%. Se întâmplă ceva acolo", a precizat ministrul.El a amintit că a cerut companiilor de stat să prezinte până pe 15 iulie planurile de investiții pe 5 ani. Și le-au prezentat, iar Hidroelectrica are chiar planuri ambițiose, potrivit ministrului. "Hidroelectrica are investiții foarte ambițioase, o nouă centrală pe Dunăre, ferme offshore în Marea Neagră, proiecte solare, lucrează și vom avea o discuție pentru una acord cu Verbund, compania similară din Austria, pentru hidrogenul curat. Deci, s-au găsit soluții".Virgil Popescu spune că până acum, Hidroelectrica avea în vedere proiecte vechi, unele de pe vremea lui Ceaușescu. "E cazul să facă o curățenie, să vadă ce din alea vechi pot să le facă și să le ducă la capăt, dacă au nevoie de susținere la Ministerul Mediului vor avea susținere, iar cele noi să le înceapă, să dea drumul la studiile de fezabilitate", a mai afirmat ministrul.