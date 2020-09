După Electrica și Intrarom, și Siveco cere să fie eliminată din 'lista neagră' a companiilor care ar fi trucat licitații publice

"Conform legislației naționale și jurisprudenței europene, excluderea unui participant de la o procedură de achiziție publică ca urmare a încălcării normelor de concurență poate fi aplicată pe o perioadă de maximum 3 ani de la emiterea deciziei de către autoritatea de concurență. În cazul SIVECO, Decizia a fost emisă în 18 Iulie 2017, prin urmare nu există niciun temei legal pentru includerea societății în așa numita Blacklist sau în orice altă informare similară.", se arată într-un comunicat Siveco remis luni HotNews.ro.

Siveco și Intrarom au fost amendate cu peste 8 milioane de lei în iulie 2017 pentru trucarea unei licitații la APIA

"- Așa cum rezultă și din Blacklist, SIVECO a fost sancționată prin Decizia nr. 33/18.07.2017 pentru fapte pretins a fi comise în decursul anului 2008. Precizăm totodată că împotriva SIVECO nu a fost emisă nicio hotărâre judecatoarească cu privire la interdicția de a participa la procedurile de achiziție publică.- Prin urmare, raportat la prevederile legale și practica europeană,- Față de cele de mai sus retinem că nu există nicio rațiune/niciun temei legal pentru includerea sau menținerea SIVECO Romania în cuprinsului unei „Blacklist” sau a unei informări similare către orice autoritate publică sau alți operatori privați."Dezvoltatorul de soluții IT Siveco mai precizează că, căruiaprecum și publicarea unui Blacklist actualizat în acest sens.Compania spune că, furnizând toate informațiile solicitate, precum și alte informații suplimentare de natură să dovedească comportamentul licit al companiei.În plus, Siveco mai spune căcare să asigure că activitatea societății respectă toate prevederile legale în vigoare, inclusiv a unui program de conformare cu legislația concurențială, care a fost acceptat chiar de către Consiliul Concurenței în contextul acestei investigații, aspect ce reiese chiar și din Blacklist., Siveco precizează că. În prezent, dosarul având ca obiect, astfel încât la acest moment nu există o hotărâre judecătorească definitivă în acest caz.și măsurile de redresare luate de acestea în ultimii 3 ani, listă ce ar urma să fie actualizată constant.Măsura este menită să ajute atât autoritățile care fac achiziții publice, cât și firmele în cauză, care s-ar putea reabilita, dacă aplică la politica de clemență și/sau recunoaștere a faptei anticoncurențiale sau demonstrează că au implementat un program de conformare la legislația concurenței.Printre firmele care apar pe lista neagră se numără, care au fost amendate în 2017 cu peste 8 milioane de lei (aproximativ 1,75 milioane euro), pentru pentru trucarea unei proceduri de achiziție publică organizată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) în anul 2008, pentru atribuirea acordului-cadru pentru servicii de extindere și dezvoltare a sistemului informatic. Siveco a anunțat atunci că va contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței.În lista neagră publicată miercuri de Consiliul Concurenței se arată că în ultimii 3 ani Siveco și Intrarom nu și-au recunoscut faptele și nu au aplicat nici la politica de clemență, dar au implementat un program de conformare cu legislația concurenței.Mai mult,APIA - agenția care împarte subvențiile UE către fermieri a atribuit în anul 2019 un contract de zeci de milioane de euro pentru mentenanța sistemului IT către patru firme abonate la bani publici, care în trecut au candidat separat, dar acum s-au asociat și au depus singura ofertă din cadrul licitației. Cei mai mulți bani se vor duce la Siveco, firmă care a creat softul de la APIA, dar care a fost exclusă pentru presupuse nereguli într-o licitație similară din 2017, motiv pentru care compania se judecă și acum cu APIA. Din asociere nu lipsește o firmă din grupul fondat de urmăritul internațional Sebastian Ghiță, dar și alte două firme abonate la bani publici.