14 candidați pe locul lăsat liber de Grindeanu la ANCOM: Miza este controlul autorității care face regulile în telecom și venituri de aproape 10.000 de euro pe lună

Cele 14 candidaturi depuse până luni, 12 octombrie, sunt următoarele:Toate aceste 14 candidaturi vor fi analizate luni, 12 octombrie, de Comisiile IT&C din Parlament, care vor selecta dosarele care îndeplinesc criteriile legale pentru funcția de președinte al ANCOM, urmând ca marți, 13 octombrie, să fie votat în Plenul Parlamentului noul președinte al acestei autorități.Amintim că Sorin Grindeanu și-a modificat demisia pentru ca PSD să poată numi în mod legal un nou președinte la ANCOM. PSD se grăbește să numească un înlocuitor pentru Grindeanu, dar potrivit legii depunerea candidaturilor se poate face numai după vacantarea funcției. Grindeanu și-a depus demisia începând cu data de 16 octombrie, iar depunerea candidaturilor era așteptată până vineri, 9 octombrie. Drept urmare, Grindeanu și-a modificat joi demisia pentru ca aceasta să intre în vigoare din 8 octombrie.Favorit pentru preluarea func'iei l[sate vacante de Grindeanu este acum, care ar fi susținut atât de PSD cât și de Pro România și ar fi astfel votat cu majoritate confortabilă în Parlament.În plus, nu sunt de neglijat nici veniturile salariale. Cu 705 angajați, venitul mediu net lunar din această instituție, incluzând diferite sporuri, a ajuns la aproape 10.000 de lei anul trecut. Grindeanu a avut anul trecut venituri nete de peste 528.000 de lei, echivalentul a peste 44.000 de lei pe lună.Printre cele 14 candidaturi, din sfera guvernamentală se remarcă Manuela Catrina (membră PSD), fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor , numită în această funcție în anul 2017 când Sorin Grindeanu era premier.Un alt nume cu rezonanță în industria telecom este, pe vremea când aceasta se numea ANRC (Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații)., în locul său fiind numit Dan Georgescu. În 2006, în urma procesului pe care i l-a intentat premierului Tăriceanu, pe motivul demiterii abuzive,și urma a fi repus în funcție. În iarna lui 2006,, stabilind înființarea unei alte autorități, cu activitate similară, sub denumirea ANRCTI. Președinte al noii autoritati a fost numit, iar pe 18 septembrie 2008, la o zi după ce justiția a dat cățtig de cauză fostului șef ANRCTI, Guvernul a dat o Ordonanță de Urgență de înființare a unei alte autorități de reglementare a sectorului telecom (), prin restructurarea ANRCTI. Ambele autoritati erau în subordinea Guvernului.Procedura de infringment a fost închisă un an mai târziu, după ce autoritățile române au adoptat un nou cadru juridic care au consolidat independența acestei autorități de reglementare.În contextul revenirii în PSD a lui Sorin Grindeanu, actualul președinte al ANCOM, dar și în plin scandal al posibilei excluderi a chinezilor de la Huawei din rețelele 5G, Parlamentul a adoptat o lege, care a plecat de la o inițiativă a deputatului PSD Florin Iordache, care schimbă radical modul de conducere al acestei autorități, dând posibilitatea ca 4 membri de partid să intre în conducerea acestei instituții care conform reglementărilor UE ar trebui să fie independentă politic.Posibilitatea ca patru dintre cei șapte membri ai Comitetului de reglementare al ANCOM, autoritatea care reglementează sectorul de 3,5 miliarde euro al comunicațiilor electronice, să dețină concomitent și calitatea de membru al unui partid politic contravine obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se arată în sesizarea de neconstituționalitate făcută miercuri de președintele Iohannis asupra legii care ar schimba modul de conducere al acestei autorități.