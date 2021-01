Asociația Energia Inteligentă îi cere lui Klaus Iohannis să se implice în problema liberalizării prețurilor la energie

În același timp, ne declarăm speranța că situația care afectează milioane de oameni va fi rezolvată de către statul roman".





Asociația Energia Inteligentă a tranmis o petiție în atenția președintelui Klaus Iohannis, prin care îi solicită să se implice în rezolvarea prolemelor legate de liberalizarea prețurilor la energie electrică. Reprezentanții asociației spun că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nu mai are credibilitate în fața opiniei publice, fapt ce necesită schimbări majore în conducerea acestei instituții."Către Președinția RomânieiIn atenția domnului Președinte Klaus JohannisStimate domnule Președinte,Unul dintre cele mai importante obiective ale Asociației Energie Inteligenta este reprezentarea și informarea consumatorilor de energie din România.Având în vedere acest obiectiv dorim să vă supunem atenției o situație deosebit de grava cu care se confruntă milioane de cetățeni romani care pe un fond deficitar de informare riscă să plătească facturi mult mai mari la energie electrică decât ar fi corect, din cauza conducerii Autorității Naționale de Reglementare in Energie (ANRE).Deși momentul liberalizării pieței la 1 ianuarie 2021 era cunoscut de foarte mult timp, ANRE nu a întreprins nicio acțiune de informare in legătura cu ceea ce trebuie sa facă oamenii pentru a beneficia de acest proces și a nu fi expuși riscului de a fi păcăliți pe un fond de lipsă de informare.Mai mult decât atât, în data de 23 decembrie 2020, conducerea ANRE a decis prin Ordinul cu nr. 241 creșterea tarifelor pentru serviciu universal, accentuând riscul ca oamenii să fie afectați la facturi de o creștere nejustificată de preț, începând cu 1 ianuarie 2021. Pe fondul reacției opiniei publice, ANRE a început un proces de revizuire rapidă a propriilor ordine, începând însă in mod ilegal consultări doar cu o parte din părțile interesate: companiile de furnizare. De exemplu, este public faptul ca în data de 4 ianuarie 2021 ANRE a organizat o consultare netransparentă doar cu reprezentații unor companii de furnizare. Acest tip de abordare contravine legislației naționale și europene. Aceste consultări s-au finalizat cu adoptarea în data de 20 ianuarie 2021 a Ordinul ANRE cu nr. 5 care, din nou, este defavorabil consumatorilor si favorabil doar companiilor care oferă serviciu universal și care sunt ajutate să își păstreze actualele cote de piața.În aceste condiții, pe fondul lipsei de informare si a deciziilor ANRE, milioane de consumatori vor plăti incorect facturi mai mari la energie electrica.Asociația Energie Inteligentă consideră ca ANRE ignoră interesele consumatorilor și au transformat instituția dintr-un arbitru al pieței de energie într-un promotor al intereselor a patruASOCIAȚIA ENERGIA INTELIGENTĂ companii de furnizare de energie electrică. Asta în condițiile în care conducerea ANRE a fost desemnată fără a fi respectate prevederile legale privind transparența în desemnare, criteriile de profesionalism.Având în vedere calitatea dvs de Sef al Statului Român vă rugăm să vă implicați în rezolvarea acestei situații și protejarea a milioane de români care in acest moment sunt complet neajutorați.Asociația noastră consideră că se impune :a) reluarea liberalizării și derularea unor campanii de informare cu participarea televiziunii si sa radioului public;b) ANRE nu mai are credibilitate în fața opiniei publice, fapt ce necesită schimbări majore în conducerea ANRE;c) modificare legii de funcționare a ANRE pentru ca la desemnarea conducerii să fie respectate criterii de profesionalism după modelul existent la Consiliul Concurenței.În cazul în care există interes din partea dvs. suntem dispuși să vă furnizăm mai multe informații în legătura cu cele menționate în această petiție, dvs. sau unui reprezentant pe care îl desemnați.