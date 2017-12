Noi numiri la conducerea Nuclearelectrica. Unul dintre directorii generali adjuncti are functii de conducere si la Hidroelectrica, si la ELCEN, ceea ce ridica problema unui conflict de interese

Dan Laurentiu Tudor este din 2015 director general adjunct al Electrocentrale Bucuresti, iar din aprilie 2017 membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.Toni Viorel Lary este din acest an vicepresedinte al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive. In perioada 2014-2016 a fost expert fonduri europene in cadrul Asociatiei Nationale a Specialistilor in Resurse Umane din Romania. In perioada 2013-2014 a fost expert in cadrul Ministerului Transporturilor.In 2012 si 2013 a fost consilier in Consiliul Judetean Buzau. Intre 2005 si 2013 a fost director general la LT Prompt Consulting Bucuresti. Anterior, a lucrat mai multi ani ca director de vanzari (1999-2005). Este licentiat in economie.Recomandarea a avut in vedere, printre altele, necesitatea adoptarii unor masuri in cadrul SNN pentru indeplinirea obiectivelor inscrise in Strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung (2015-2025), sustine Nuclearelectrica.Aceasta mai motiveaza decizia prin faptul ca Planul strategic de investitii pe termen lung cuprinde simultan o serie de investitii majore, cum ar fi retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, realizarea unei instalatii de detritiere, extinderea si dezvoltarea, in continuare, a DICA, dublarea capacitatii de productie fascicule combustibil nuclear corelata cu continuarea dezvoltarii Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda etc., obiective care presupun coordonare multidisciplinara a managementului companiei, in scopul, in primul rand, al realizarii acestor investitii si, in subsidiar, al imbunatatirii performantelor in activitatea curenta, printr-o mai buna corelare intre activitatile/sarcinile/responsabilitatile diferitelor structuri organizatorice interne ale acesteia.Un alt motiv invocat de Nuclearelectrica este "cresterea competitivitatii companiei avand in vedere liberalizarea totala a pietei de energie din ianuarie 2018". De asemenea, mai arata ca a fost luata in considerare "faza avansata in care se afla negocierile dintre SNN si partenerul chinez CGN, privind Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, precum si etapele viitoare de dezvoltare a Proiectului, situatie in care eforturile SNN - organizatorice, umane, etc. - vor fi considerabil marite".Nuclearelectrica mai invoca si "necesitatea reorganizarii unor activitati curente ale societatii, in scopul unei mai bune integrari a acestora in procesul managerial general", precum si "implementarea unor strategii de resurse umane in vederea cresterii nivelului de identificare si retentie personal".Dan Laurentiu Tudor va coordona activitatile referitoare la achizitii publice, juridic, afaceri corporatiste si strategii si politici de resurse umane la nivel de companie. Toni Viorel-Lary va coordona activitati aferente dezvoltarii proiectelor de investitii si activitati de realizare a veniturilor aferente tranzactiilor cu energie.Consiliul de Administratie SNN a delegat conducerea societatii catre Directorul general, Directorul Financiar si cei doi Directori Generali Adjuncti. Directorul Financiar si cei doi Directori Generali Adjuncti isi vor desfasura activitatea in subordonarea Directorului General si a Consiliului de Administratie. Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie.