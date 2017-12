ANRE a sanctionat Transelectrica pentru nerespectarea conditiilor de valabilitate a licentei de transport al energiei electrice, amenda fiind de 16.000 lei

Transelectrica informeaza investitorii asupra faptului ca in data de 20 decembrie 2017, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a emis un proces verbal de constatare si sanctionare prin care a amendat compania pentru nerespectarea conditiilor de valabilitate a licentei pe care o detine pentru activitatea sa.Transelectrica a achitat amenda in valoare de 16.000 de lei si analizeaza motivatia prezentata in cadrul respectivului proces-verbal in vederea exercitarii dreptului de a contesta in instanta eventualele neregularitati existente in cadrul acestuia.Sanctiunea a fost acordata "in conditiile art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru nerespectarea conditiilor de valabilitate asociate licentei nr. 161/2000 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem si pentru administrarea pietei de echilibrare, acordata prin Decizia Presedintelui ANRE nr. 865/22.12.2000".