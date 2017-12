Analistii financiari ai CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatorul an

Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru orizontul de 12 luni valorea medie a cursului anticipat este de 4,7329 (valoare in crestere cu 512 pips fata de cea inregistrata in luna anterioara), informeaza CFA Romania intr-un comunicat transmis marti.Indicatorul CFA Romania de incredere macroeconomica, lansat in 2011, masoara anticipatiile analistilor financiari privind activitatea economica in Romania pentru urmatoarele 12 luni.Astfel, indicatorul conditiilor curente a fost de 59,7 puncte, valoare in crestere cu 0,6 puncte, in timp ce indicatorul anticipatiilor a crescut cu 0,8 puncte pana la valoarea de 36,3.Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (decembrie 2018/decembrie 2017) a inregistrat o valoare medie de 3,38% (valoare mai mare cu 0,62 puncte procentuale fata de cea inregistrata in exercitiul anterior).De asemenea, toti participantii anticipeaza o majorare a ratei inflatiei in urmatoarele 12 luni.Oficialii CFA spun ca sunt de remarcat ("consistente cu anticipatiile de majorare a ratei inflatiei") anticipatiile de majoare a ratelor de dobanda la leu atat pentru scadenaele pe termen scurt (trei luni) cat si pentru cele pe termen mediu (cinci ani), 100%, si respectiv 98% dintre participantii la sondaj anticipand aceasta evolutie.Astfel, rata medie a ROBOR cu scadenta de trei luni anticipata peste 12 luni este 3,25% (valoare in crestere cu 0,62 puncte procentuale fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), iar yield-ul la obligatiunile suverane denominate in lei cu scadenta de cinci ani este de 4,74%, valoare in crestere cu 0,70 puncte procentuale fata de exercitiul anterior.Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni in randul membrilor CFA Romania si al candidatilor pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.CFA Romania este asociatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrata de CFA Institute (USA), organizatia avand peste 180 de membri.