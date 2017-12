Tendinte care ar trebui sa ne dea de gandit: In ultimii 10 ai, numarul romanilor care munceau a fost permanent mai mic decat al celor inactivi

Rata inactivitatii economice a fost in anul 2016 cu 2 puncte procentuale mai mare fata de 2005. Analiza inactivitatii economice a populatiei, pe sexe, reflecta un dezechilibru major privind neocuparea pe piata fortei de munca a femeilor (in 2016, 63,0% din populatia inactiva era formata din femei).

Grupele de varsta cele mai afectate de inactivitatea economica sunt cele extreme: populatia tanara (grupa 15-24 ani) si persoanele aflate la varste din grupele superioare (50-64 ani), iar intre acestea, femeile aflate in ultimii ani ai vietii active din punct de vedere economic.

Descurajatii

Intre persoanele inactive se contureaza segmentul populatiei descurajate, reprezentand 2,7% din totalul populatiei inactive. II perioada care a precedat criza economica, caracterizata de crestere economica, populatia descurajata a scazut treptat, atingand, in anul 2008, un minim (nivelul a scazut la 41,7% comparativ cu cel inregistrat in 2005). In perioada care ca urmat, populatia descurajata a crescut pana in anul 2011, dupa care s-a plasat pe o panta de scadere usoara/stabilizare pana in 2015.

Anul 2016 marcheaza o noua crestere a populatiei descurajate.

Populatia tanara (25-34 ani), care se afla in procesul de tranzitie de la educatia formala la piata muncii, este cea mai afectata, populatia descurajata din acest segment de varsta reprezentand 28,1% din totalul persoanelor descurajate. In ultimii ani, se observa o tendinta de echilibrare a grupelor de varsta, in ceea ce priveste fenomenul descurajarii pe piata fortei de munca, cel mai putin afectata ramanand, totusi, populatia mai in varsta (55-64 ani).

Tineri care nu sunt ocupati si nici nu urmeaza o forma de educatie sau formare

Un factor ingrijorator pe piata muncii din Romania este reprezentat de numarul de tineri cu varsta intre 15 si 24 ani, care nu sunt ocupati si nici nu urmeaza o forma de educatie sau formare, concept cunoscut sub abrevierea din limba engleza, NEET (Not in Employment neither in Education or Training). Acest segment de populatie reprezinta o categorie particulara de persoane inactive economic.



Rata NEET semnaleaza dificultati in tranzitia de la sistemul de educatie la piata muncii si problemele legate de ocupare pentru populatia tanara, necuprinsa in sistemul de educatie. In anul 2016, rata tinerilor care nu erau incadrati profesional si nu urmau niciun program educational sau de formare a fost de 17,4%, cei mai afectati fiind tinerii din mediul rural (20,7%) si persoanele de sex feminin (20,8%).

"Populatia activa este inferioara - ca pondere - populatiei inactive din punct de vedere economic, iar aceasta situatie se mentine pentru intreaga perioada 2005-2016. De exemplu, in anul 2016, populatia inactiva numara 10,8 milioane persoane si reprezenta 54,6% in totalul populatiei. 71,6% dintre inactivi aveau varsta de cel putin 15 ani. Ingrijorator este faptul ca, pe fondul reducerii populatiei totale, populatia inactiva este in usoara crestere, semnaland - si din aceasta perspectiva - fenomenul de imbatranire a populatiei tarii", se arata intr-o lucrare publicata marti de specialistii Institutului National de Statistica.N.Red: Populatia inactiva din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care n-au lucrat nici cel putin o ora si nici nu erau someri intr-o perioada de referinta data, aflandu-se in una din urmatoarele situatii: erau elevi sau studenti, pensionari (de toate categoriile) sau erau persoane care desfasurau numai activitati casnice in gospodarie; erau persoane intretinute sau care obtineau venituri, altele decat din munca.

Lucrarea INS poate fi citita integral , aici.