Inspectorii antifrauda desfasoara actiuni de preventie si informare in baruri si restaurante

In cadrul unei actiuni nationale de preventie, monitorizare si control, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF inmaneaza materiale informative in localuri care organizeaza petreceri de Craciun si Revelion in baruri, restaurante, cluburi sau alte spatii cu destinatie similara, se arata intr-un comunicat transmis marti de DGAF. Marti, 19 decembrie a.c., inspectorii antifrauda din Bucuresti au raspuns intrebarilor reprezentantilor unor restaurante si baruri din zona parcului Herastrau, Bucuresti in legatura cu prevederile legale privind prevederile legale aplicabile acestui tip de activitate comerciala.Actiunea nationala a Directiei Generale Antifrauda Fiscala continua, atat pentru asigurarea indeplinirii laturii preventive, menite sa responsabilizeze contribuabilii cu privire la obligatiile fiscale de fiscalizare, declarare si plata care le revin, cat si pentru identificarea si sanctionarea activitatilor comerciale ilicite.