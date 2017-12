Barometrul industrial: Criza fortei de munca invocata frecvent are, probabil, in industrie un caracter mai degraba punctual decat sistemic

Volumul productiei se mentine la 62 de puncte, fata de 61 in octombrie si 64 in septembrie. Stocurile sunt tot in faza de contractie, desi procesul de de-stocare pare sa se fi oprit, iar indexul stocurilor a crescut usor de la 41 la 45 de puncte. Avansul ar putea proveni de la o combinatie de produse nevandute si achizitii prudentiale de materii prime pentru perioada de iarna.

Comenzile noi au ramas si ele pe loc: 61 in noiembrie fata de 61 in octombrie si 62 in septembrie.



Comenzile pentru export au crescut insa de la 57 in octombrie la 65 in noiembrie. S-ar putea ca firmele exportatoare sa aiba deja contracte pentru primele luni din 2018.



Importurile de materii prime au stagnat la 60 de puncte versus 61 in octombrie si 61 in septembrie, probabil pe seama plafonarii comenzilor noi.

Numarul de angajati nu creste, dar nici nu scade. De circa 4 luni, indicatorul se mentine in jurul valorii de 50, la granita dintre expansiune si contractie. Inseamna ca iesirile sunt compensate de intrari. Criza fortei de munca invocata frecvent are, probabil, in industrie un caracter mai degraba punctual decat sistemic.

Costurile de productie au ajuns la un index de 72 de puncte, cu 14 puncte mai mare decat in iulie a.c. Firmele se confrunta cu conditii dintre cele mai dure din ultimii ani, in special datorita costurilor mari cu energia.



Preturile incasate au scazut la 56 in noiembrie fata de 60 in octombrie. Ieftinirea unor produse finite asociata cu costurile mari de productie poate crea situatii dramatice pentru firmele implicate

Indexul de optimism a crescut usor de la 59 in septembrie si octombrie la 63 de puncte in noiembrie. Valoarea indexului rezulta din agregarea asteptarilor distincte ale managerilor privind cererea, productia si incasarile viitoare. De obicei, optimismul se invioreaza spre sfarsitul anului si atinge un varf in ianuarie, dupa care incepe sa scada. Cauzele sunt legate mai mult de euforia vacantei si de sperantele pe care le aduce schimbarea anilor, decat de semnale pozitive din piata.



In luna noiembrie, industria s-a confruntat cu o combinatie de factori care prefigureaza o evolutie incerta. Cresterea a ramas pe loc. Persista ingrijorarile legate de costurile de productie, in vreme ce preturile produselor companiilor par sa scada in loc sa se alinieze la costuri. Exportatorii insa raporteaza o crestere a comenzilor pentru export. In fiecare luna, IRSOP si SNSPA intreaba un esantion de manageri daca in firma lor productia, comenzile, stocurile, angajarile si alti parametrii au crescut sau au scazut fata de luna precedenta. Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza expansiune daca trece de 50 de puncte si contractie daca scade sub 50.PRODUCTIACEREREAFORTA DE MUNCACOSTURI SI VENITURIASTEPTARILEBarometrul lunar prezinta activitatea din industrie . Apare in circa 20 de zile de la incheierea lunii analizate. Este realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un esantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajati din Romania, care genereaza aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie. Datele au fost culese prin interviuri directe cu managerii firmelor in intervalul 14-18 decembrie 2017.