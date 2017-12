Grecii de la Piraeus au vandut subsidiara din Romania catre fondul de investitii J.C Flowers. Tranzactia a fost asistata din partea JC Flowers de Clifford Chance Badea

Dupa mai bine de un an de negocieri, renuntari si reveniri la masa discutiilor, Fondul de investitii J.C Flowers a preluat subsidiara locala a Piraeus Bank de la banca mama, potrivit unui anunt oficial al Piraeus Bank Grecia . Banca-mama din Grecia a purtat discutii privind o eventuala vanzare a Piraeus Bank Romania inca de anul trecut, dar discutiile esuasera din cauza pretului cerut, considerat prea ridicat. Initial, pentru subsidiara din Romania isi manifestasera interesul Banca Transilvania, OTP si JC Flowers, in finalaintrand doar maghiarii si americanii. Anul trecut, Piraeus Bank ocupa locul 13 in sectorul bancar romanesc (in coborare cu doua locuri fata de 2015), cu o cota de piata de putin peste 1.6%."Vanzarea operatiunilor noastre bancare in Romania reprezinta o alta etapa majora in ceea ce priveste executia la timp din angajamentele planului de restructurare al grupului, asa cum au fost convenite cu Directia Generala de Administratie a Concurentei Comisiei Europene, precum si punerea in aplicare a planului strategic al grupului- Agenda 2020", a declarat Christos Megalou, directorul executiv al Grupului."Piraeus Bank Romania este solvabila, are lichiditati si active sanatoase, vorbim de economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana. Asteptam cu nerabdare sa colaboram cu Piraeus Bank la finalizarea achizitiei si sa cream o banca independenta in sectorul bancar din Romania", a declarat Christopher Flowers, CEO si director general al JCF.Tranzactia a fost asistata din partea JC Flowers de catre o echipa de la firma Clifford Chance Badea. "Complexitatea tranzactiei a implicat o echipa mixta de avocati din practicile M&A si drept bancar-financiar, coordonata de Daniel Badea, managing partner, si counsel Loredana Ralea. Contributii importante pe parcursul proiectului au avut Madalina Rachieru-Postolache (partener), Andreea Sisman (counsel), Radu Costin si Gabriel Toma (avocati asociati). Echipa a mai inclus, printre altii, avocatii seniori Diana Crangasu si Lavinia Nucu, precum si avocatii Yolanda Ghita-Blujdescu, Claudia Grosu si Mihnea Niculescu. Nick Fletcher, Of Counsel, a acoperit aspectele de drept englez.Biroul din Romania al casei de avocatura globale a asistat fondul american de investitii pe tot parcursul tranzactiei, incepand cu faza de due diligence, cu privire la aspectele de reglementare, structurarea si negocierea tranzactiei, respectiv elaborarea si semnarea documentatiei aferente', au transmis oficialii firmei de avocatura.In perioada imediat urmatoare, tranzactia va fi supusa spre aprobare Bancii Nationale a Romaniei si, respectiv, Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) din Grecia, urmand sa fie finalizata dupa obtinerea acestor aprobari.