Euro revine la peste 4.64 lei/ ROBOR la 3 luni coboara la 2.09%

Euro revine inaintea Craciunului la peste 4.64 lei dupa ce toata saptana a stat intre 4.62-4.63 lei. BNR a calculat vineri o medie de 4.6401 lei pentru un euro, 3.95 lei/francul elvetian si 3.91 lei/USD. Moneda europeana a pierdut teren fata de dolar dupa victoria la limita a partidelor pro-separatiste catalane. Vineri dimineata perechea se tranzactiona aproape de 1.1851. Monedele Europei emergente s-au mentinut in intervale inguste fata de euro. Nivelul atins vineri de Robor 3M, de 2,09%, este cel mai mic din 16 noiembrie.J​oi, Congresul SUA a aprobat legea pentru asigurarea finantarii guvernului federal pana in 19 ianuarie 2018. In primele zile de lucru ale anului viitor congresmenii vor trebui sa continue negocierile (in principal asupra cheltuielilor de aparare, a celor pentru cercetari medicale, protejarea tinerilor imigranti – asa-zisii „visatori”) pentru extinderea intelegerii pana in 30 septembrie.Alegerile locale din Catalonia au fost castigate de partidele separatiste, ceea ce aduce iar in prim plan discutia privind independenta regiunii.Segmentul scurt al curbei randamentelor implicite a urcat usor vineri dimineata peste 1.80%, in timp ce segmentul maturitatilor 1M-3M a ramas aproape neschimbat in zona 2.65% - 2.85%.Ministerul finantelor a respins joi toate ofertele din cadrul licitatiei pentru cele trei sute milioane lei in obligatiuni de stat care ajung la maturitate in iunie 2019.Preturile metalelor pretioase s-au tranzactionat vineri dimineata intre limite inguste inaintea vacantei de Craciun. Aurul a ramas aproape de 1,270.00 dolari pe uncie, argintul este cotat peste nivelul de 16.20 dolari pe uncie, platina se tranzactioneaza la 913.80 dolari pe uncie, iar pretul paladiului s-a mentinut peste 1,030.00 dolari pe uncie.