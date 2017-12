Ordonanta promisa luna trecuta de Guvernul Tudose pentru a nu scadea salariile IT-istilor intarzie sa apara/Surse: In lipsa solutionarii, sunt companii IT care nu vor suporta diferentele la salariile nete ale angajatilor, cu riscul pierderii acestora

Ce a promis premierul Tudose pentru piata IT si ce a rezolvat pana acum

"De asemenea, pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, Guvernul a aprobat acordarea, incepand cu 1 ianuarie 2018, a unei majorari salariale de 28,5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.", se arata in comunicatul Guvernului.

"In lipsa solutionarii acestei probleme, sunt companii care vor decide sa nu suporte diferentele la salariile nete ale angajatilor, chiar daca asta inseamna sa ii piarda pe unii dintre ei si daca vor angaja altii va fi cu salariile marite. Motivul este ca nu doresc sa transmita angajatilor mesajul ca vor suporta orice fel de impact, oricand, indiferent de masurile care se iau - pentru ca asta pune o presiune bugetara foarte mare, pe care multi nu si-o permit in acesti termeni.Alte companii vor prelua din bugetul lor impactul asupra salariilor nete - insa nu formal, cel putin pentru o perioada, ci prin acordarea de bonusuri care sa compenseze scaderea salariului net. Temerea este ca modificarile curente cu transferul contributiilor vor fi 'intoarse' si atunci vor ramane in vigoare salariile brute marite, fara posibilitatea sa mai fie reduse, cu impact financiar foarte mare asupra companiilor.Si din pacate avem semnale si ca unele companii vor sa recurga din nou la folosirea PFA, care par sa beneficieze de un regim fiscal mai bun decat angajatii - chiar daca asta presupune alt gen de riscuri.",Premierul Mihai Tudose a anuntat, in data de 23 noiembrie din acest an, in Parlament ca Guvernul va da o ordonanta dedicata salariatilor cu handicap si a celor din IT, astfel incat veniturile sa nu le scada in urma trecerii contributiilor de la angajatori la angajati. "IT e un sector strategic", a declarat Tudose in timpul discursului de la motiunea de cenzura.Reamintim ca majoritatea salariatilor din IT si cei cu dizabilitati ar urma sa aiba veniturile scazute in urma trecerii contributiilor de la angajatori la angajat, pentru ca in cazul celor doua categorii de salariati impozitul pe venit e zero, in timp ce restul salariatilor platesc la acest moment impozit pe venit de 16%. De la 1 ianuarie, impozitul pe venit al salariatilor urmeaza sa scada de la 16% la 10% pentru a contracara efectul trecerii contributiilor, dar in cazul salariatilor din IT si cu dizabilitati efectul de compensare nu poate functiona, dat fiind impozitul zero platit de acestia., o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind, in care exista o prevedere careAntrerenorii grupati inau reclamat luna trecuta ca firmele din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT) din Romania vor suporta costuri salariale cu angajatii din acest sector cu 15% mai mari in anul 2018, fata de ianuarie 2017, ca urmare a masurilor fiscale anuntate recent de Guvern, de mutare a contributiilor sociale de la angajatori la angajati, cumulate cu eliminarea plafonului la plata contributiilor aplicate deja de la inceputul anului in curs.ca 'sunt companii din industria tech care au pana la 80% din angajati scutiti iar impactul potential pentru fondurile salariale ale acestor companii este semnificativ. Chiar in conditiile in care companiile fac trecerea contributiilor la angajati si maresc salariile brute, pentru angajatii scutiti de impozit se va resimti o scadere a veniturilor de 6-7%".O alta asociatie a industriei IT,, a facut publice recent rezultatele unui studiu privind piata IT din Romania.numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada 2011 - 2016 de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, laIn perioada 2011 - 2016, s-au inregistrat, practic, cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic, in contextul in careMai mult decat atat, in perioada analizata, se remarcaceea ce indica aparitia pe piata si a tinerilor antreprenori, promotori de noi idei, noi solutii si o noua atitudine in business, completand astfel companiile cu experienta care au crescut in ritm sustinut in ultimii ani.In intervalul 2011-2016, numarul start-up-urilor aproape s-a dublat (de la 1.806 start-up-uri in 2011, la 3.795 start-up-uri in 2016), iar ponderea lor in totalul companiilor a crescut de la 18,4%, in 2011, la 26,5%, in 2016. Se remarca ponderea mare a start-up-urilor din Cluj-Napoca, unde, in decurs de 6 ani, cresterea acestui tip de business a fost de 281%, se mai precizeaza in studiul citat de Agerpres.