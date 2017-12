Gemalto, cel mai mare producator mondial de cartele SIM, va fi preluat de grupul aerospatial Thales, pentru 5,6 miliarde euro

Grupul Thales va integra Gemalto in divizia sa de solutii digitale, dar brand-ul Gemalto va exista in continuare. Noua entitate va avea vanzari anuale de 3,5 miliarde euro si va fi in top trei jucatori mondiali pe piata de solutii de securitate digitale, spun cei de la Thales.Gemalto s-a infiintat in 2006 dupa fuziunea companiilor Gemplus si Axalto, iar o treime dintre veniturile sale vin din productia de cartele SIM. Compania se confrunta insa cu probleme financiare, profitul scade si Gemalto a anuntat ca va renunta la 300 de angajati in Franta.Este de asteptat ca tranzactia sa fie incheiata in a doua parte din 2018. Gemalto a fost consiliata de Deutsche Bank si JPMorgan, iar Thales, de Lazard, Messier Maris & Associés si Société Générale.Interesant este ca acordul dintre cele doua companii lasa o portita deschisa pentru Gemalto care poate accepta o oferta de preluare de la alta companie daca oferta este semnificativ mai favorabila celei de la Thales. O astfel de oferta nu poate fi insa acceptata daca nu este cu cel putin 9% mai mare decat cea facuta de Thales care ofera 51 euro/actiune.Surse: Le Monde, Reuters